Heeft deze lullige fout Max Verstappen de zege gekost?

Het kan zomaar.

Het overgrote deel van de Grand Prix van Monaco hijgde Max Verstappen in de nek van zijn rivaal Lewis Hamilton. De 33-jarige Brit had naar eigen zeggen grote moeite grip te vinden op zijn bijna 70 ronden oude softbanden, maar kreeg het toch voor elkaar de Nederlander achter zich te houden. In zijn Mercedes schoot hij op de belangrijkste punten op het stratencircuit weg bij Max en zo kon hij zijn derde overwinning in het prinsendom claimen.

Hoewel er veel is geschreven over de kracht van de Mercedes-motor in het tweede turbotijdperk, lijkt Verstappen de race in Monaco niet per definitie te hebben verloren omdat zijn Honda-motor zoveel zwakker is – de Japanse krachtbron heeft dan minder pk’s, het verschil is tegenwoordig betrekkelijk klein.

Nee, in plaats daarvan kan Max Verstappen zichzelf wel eens in de eigen voet hebben geschoten, door tijdens zijn pitstop de verkeerde motorstand te hebben geselecteerd. Bij het inrijden van de pitstraat moest Verstappen zijn Red Bull in ‘Torque 12’ zetten, bij het uitrijden had de Honda teruggezet moeten worden naar ‘Torque 6’. In ieder andere situatie had Verstappen deze relatief eenvoudige taak uitgevoerd, maar het liep net even anders.

Toen Verstappen na zijn pitstop groen licht kreeg om te vertrekken, kwam hij immers terecht in het vaarwater van Valtteri Bottas. De twee raakten elkaar en in het tumult vergat Max zijn Red Bull in de juiste motorstand te zetten. Direct na het contact kwam zijn team namelijk op de radio om uit te vinden of er schade was gereden.

Het vergeten te selecteren van de juiste motorstand bleek nare gevolgen te hebben. Eenmaal op de baan kon de motor namelijk niet uit die modus worden gehaald, aldus Honda-baas Toyoharu Tanabe tegenover Motorsport. En aangezien Verstappen niet nog eens naar binnen hoefde te komen voor nieuw rubber, moest hij ruim 60 ronden met het probleem om zien te gaan. Zelfs na enkele aanpassingen aan het stuur wist het team het probleem niet op te lossen. Hierdoor had de Nederlander een aanzienlijk gedeelte van de wedstrijd te kampen met een ietwat onvoorspelbaar gaspedaal. Met name uit de langzamere bochten kreeg Verstappen flink wat ‘lag’ van zijn motor te verduren.

Was Verstappen deze kleine handeling niet vergeten, dan had hij een aangenamere en sneller accelererende auto onder zijn billen gehad, waarmee hij Lewis Hamilton mogelijk wél mee had kunnen inhalen.