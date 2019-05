Dit is de stand na de GP van Monaco 2019

Plus al onze andere bevindingen en een uitgebreid overzicht van het afgelopen weekend.

De Grand Prix van Monaco is gisteren verreden. Het is de hoogste tijd om even terug te blikken. Wat viel ons op? Hoe liggen de verhoudingen tussen de coureurs? Zijn er nog dingen veranderd? Dat en meer van wat je moet weten lees je in dit uitgebreide overzicht.

Vier dingen die ons opvielen:

1. Niet inhalen. Vooral niet inhalen.

Monaco is een lachtertje. Dit is wat je krijgt als je veel geld hebt en het woord ‘traditie’ roept. Het is al sinds jaar en dag bekend dat de GP al lang niet meer geschikt is voor de Formule 1. Het is bijna niet te geloven, maar je krijgt daadwerkelijk punten voor deze ‘Grand Prix’. Natuurlijk is de Formule 1 doordrenkt van traditie, maar deze mag zeker weleens heroverwogen worden. Het is dit jaar wederom bewezen dat de gene die het beste iedereen kan blokkeren gewoon wint.

2. Mercedes is nu ook goed in de bochten

De Mercedes auto is altijd dominant geweest. Dat is niets nieuws. Al sinds 2014 kun je zien hoe ‘knap’ Hamilton alle records aan flarden rijdt. Maar die 700-ish mensen in Brackley doen echt geweldig werk. Voorheen was de Mercedes snel op 80% van alle banen, maar hadden ze moeite op de langzamere banen met extra trage bochten. Nu niet meer. De Mercedes is overal echt dominant. Elke hoop die men kon hebben voor een goed F1-Seizoen, is sinds Spanje vervlogen. Het is onderdeel van de sport, die soms saaier kan zijn dan Per Seconde Wijzer.

3. Slechts een favoriet valt uit

Charles Leclerc werd een heldenstatus toegedicht. De jonge coureur heeft ongetwijfeld bijzonder veel talent, zo veel is duidelijk. Maar meer nog dan Max Verstappen is het duidelijk dat hij nog veel te leren heeft. De fouten die hij dit seizoen maakt kunnen worden verklaard door zijn jeugdigheid. Aan de andere kant: hij rijdt wel in een Ferrari, dus hij moet in principe elke race goed scoren.

4. Lewis Hamilton toont weinig respect

De meest opzienbarende dingen gebeuren natuurlijk naast de baan, zoals wel vaker het geval is bij de GP van Monaco. Natuurlijk stond de Grand Prix in het teken van de onlangs overleden F1-legende Niki Lauda. Diverse auto’s reden met verwijzingen naar de Oostenrijkse F1-coureur. Ook droeg bijna iedereen aan de zo voor Lada kenmerkende rode pet. Op het podium zagen we Vettel en Bottas elkaar goedkeurend aankijken: één slokje, geen uitbundig feest. Uiteraard gold dat niet voor Lewis Hamilton. Hij was zo blij dat hij weer een race had gewonnen dat hij, die JUIST veel te danken heeft aan Lauda, vond dat een feestje op zijn plaats was. Dat is gewoon respectloos.

Rijderskampioenschap

Hamilton gaat uiteraard aan kop. Vettel pakt de derde plaats af van Verstappen. Gasly begint wat afstand te nemen van de Formule 1.5 coureurs, wat ook wel mag gezien zijn het feit hij in een volwaardige F1 auto rijdt. Carlos Sainz is de beste coureur van het F1.5-klassement.

De stand in het rijderskampioenschap na de Grand Prix van Monaco 2019 is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Geen grote verschillen en verschuivingen. Hier is nog duidelijker te zien dat er gewoon twee raceklassen meedoen onder de noemer ‘F1’. Moet de rest maar beter zijn best doen. Er is niet veel te melden wat opvalt, behalve dat Alfa Romeo enkele plaatsen is gedaald. Op zich niet zo heel erg vreemd: het zit erg dicht bij elkaar. Een heel goed weekend (of juist een heel slecht weekend) kan zo maar een paar plaatsen verschuiven betekenen in het kampioenschap nu we ons nog in de eerste helft van het seizoen bevinden.

De stand in het constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Monaco 2019 is als volgt:

Kwalificatieduel

Het beste vergelijkingsmateriaal is altijd je teamgenoot. Daar zal niet iedereen even blij mee zijn. Zo begint het verschil tussen Ricciardo en Hülkenberg groter te worden. Ook Hamilton trekt langzaam, maar zeer zeker de favorietenrol weer naar zich toe. Er zijn drie coureurs die hun eerste concurrent op de ‘nul’ weten te houden. De ervaren Verstappen verkeert in bloedvorm, dus logisch dat hij zijn teammaat onder de duim heeft. Pijnlijker is om te zien hoe traag Kubica nog altijd is. Als laatste Perez versus Stroll. Lawrence Stroll is naast vader ook zakenman, hij moet kunnen erkennen dat zijn zoon niet echt F1-materiaal is. Maar ja, rijke mannen zijn vaker nogal trots op de prestaties van hun ‘zwemmers’.

Het kwalificatieduel ziet er als volgt uit:

Snelste raceronde

Deze kunnen we eenvoudig invullen voor de rest van het jaar. De coureur die bij een top 3 team rijdt, maar als laatste rijdt als Mercedes, Red Bull of Ferrari-coureur, kan ervoor gaan. In dit geval was het (weer) Pierre Gasly. Hij had voldoende ruimte achter zich om de pits in te duiken voor nieuwe banden en snelle ronden te rijden. Hij kwam trouwens nog best dicht in de buurt van de top 4, omdat Hamilton zo traag reed en iedereen ophield.

Het overzicht ziet er als volgt uit:

Driver of the day

De kijkers van F1-races kunnen tijdens de Grand Prix aangeven wie zij zien als de rijder van de dag. Dat kan de winnaar van de race zijn, maar dat hoeft zeker niet. In dit geval is het (wederom) Max Verstappen. Hij legde de druk er vol op bij Hamilton, maar het maakte niet uit. Ondanks het geklaag van Hamilton hield de auto het wel daadwerkelijk. Verstappen reed overigens een behoorlijk indrukwekkende race. Toch maakte de Driver of the Day 3 foutjes. De eerste was bij de pitstop, waarbij de schuld gedeeltelijk bij het team ligt. Ook maakte hij een klein stuurfoutje bij het onder de druk zetten van Hamilton. Last but not least: de inhaalactie op Hamilton zelf. Nu moeten we eerlijk zijn: deze foutjes moet je ook willen maken. Het zorgt er in elk geval voor dat er wat visueel spektakel is in de F1.

Deze races zijn al verreden

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

Deze races staan nog op de agenda

9 juni: GP van Canada

23 juni: GP van Frankrijk

30 juni: GP van Oostenrijk

12 juli: GP van Groot-Brittannië

28 juli: GP van Duitsland

4 augustus: GP van Hongarije

1 september: GP van België

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters in Canada worden verreden tijdens de vrije training op 7 juni om 16:00