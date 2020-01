Vilner moderniseert Porsche 996

Is het ze gelukt?





De Porsche 911 (996) is alweer meer dan 20 jaar oud. De leeftijd zie je vooral terug in het interieur. Iets wat Atanas Vilner tegen het verkeerde been stootte bij het binnenkomen van een 996. Bij zo’n interieurspecialist gaat er natuurlijk van alles jeuken. Het kon ook niet anders dan dat de 996 werd aangepakt op een wijze zoals alleen Vilner dat kan doen.

Het dashboard van deze 996 Cabriolet is volledig in bruin leder gehuld. Het stuurwiel is wat minder traditioneel. Ook hier bruin leder, maar met een blauwe centrale markering op een stukje hout. Het hout komt onder meer terug in de omlijsting van de luchtroosters en de deurpanelen. Door naar de stoelen te kijken weet je meteen dat je met een Vilner-project te maken hebt. Op beide stoelen is een plakkaat verwerkt met de tekst Porsche by Vilner.

De interieurspecialist heeft overigens niets te maken met de uiterlijke tuning op deze Carrera. De buitenkant van dit exemplaar is uiterst smaak gevoelig met aanpassingen die je op z’n minst als bijzonder kunt omschrijven. Wel heeft Vilner zijn handtekening achtergelaten op de achterkant van de 996.

Het Bulgaarse Vilner sluit af in toepasselijke woorden: Too bold? We’ve never done anything mainstream.