Audi SQ8 TDI: alle info over Audi’s diesel-vlaggenschip

Het is bepaald geen verrassing dat Audi met een volwaardige S-versie van de Q8 op de proppen zou komen, het is in dit geval de timing waarover we ons verbazen. Precies wanneer alle redacties op aarde met de vrimibo zijn begonnen of de deuren van het kantoor hebben gesloten, verkondigt de Duitse autofabrikant uit het niets dat zijn machtigste dieselwapen, de SQ8 TDI, is gearriveerd.

Hoewel Audi om wat voor reden dan ook maar één foto beschikbaar heeft gemaakt van de SQ8 TDI, kunnen we ons natuurlijk “redelijk” inbeelden hoe hij eruit komt te zien. Zoals aan de voorzijde van de auto is af te lezen, is de auto net iets meer gezet en zijn bijvoorbeeld de luchtinlaten iets groter. Daarnaast beschikt de auto over tal van S-accenten, heeft hij – jawel – de bodembescherming in dezelfde kleur en wordt hij standaard geleverd met 21″ velgen.

Bij de SQ8 TDI lijkt het toch niet zozeer om het uiterlijk te gaan als om de techniek. De ronkende dieseltor is volgens Audi de krachtigse zelfontbrander van Europa. De biturbo V8 in Audi’s vlaggenschip doet met zijn 435 pk en 900 Nm op papier onder voor de producten uit de Verenigde Staten, in de praktijk is hij zonder meer voldoende. We kunnen het weten: de nieuwe Touareg heeft bijvoorbeeld exact dezelfde V8, alhoewel dat een iets minder potente versie betreft.

De reden dat de Volkswagen Group anno 2019 de ballen heeft een gore vierliter diesel in zijn auto’s te gooien, is te verklaren met het feit dat het een mild hybrid is. Aan de krachtbron van de vierwielaangedreven SQ8 TDI verbonden is een elektronische compressor. Dit heeft niet alleen als gevolg dat de SQ8 TDI tussen 1.250 en 3.250 toeren over maximaal koppel beschikt, het verbruik daalt als gevolg met een halve liter per 100 kilometer. Worth it! Schakelen is rete-eenvoudig dankzij een achttrapsautomaat.

De SQ8 TDI heeft tot slot nog een aantal kenmerken die hem een sportiever karakter geven. Zo is de wagen voorzien van adaptieve luchtvering, een sportdifferentieel, elektromechanische rolstabilisatie en vierwielbesturing. Althans, voor die laatste drie opties mag gewoon worden betaald, enkel de luchtvering zit standaard op de SQ8 TDI.

De Audi SQ8 TDI wordt aankomende zomer in Nederland geleverd voor een nog onbekend bedrag. Als de prijs van de Touareg V8 TDI ook maar enigszins indicatief is, dan kost de Audi tenminste 125.000 euro.

