Audi TTS Competition Plus wordt gewilde youngtimer - Autoblog.nl

De Audi TTS Competition Plus is zo’n auto die je nu alvast moet gaan opsporen op mobile.de

Of een auto goed of slecht is, hangt niet alleen af van de kwaliteiten van de auto. Er spelen nog twee heel belangrijke factoren mee. De eerste is geld, de tweede factor is tijd. Als de auto te duur is en verouderd is ten opzichte van de concurrentie, zullen de verkopen laag zijn. Het is dan misschien op dat moment geen nieuwe auto of aanbeiding.

Audi TTS Competition Plus

Maar naar verloopt van tijd wel. Grote kans dat de Audi TTS Competition Plus zo’n auto is. Heel kort door de bocht is het actiemodel. Maar Audi heeft er redelijk wat werk van gemaakt om er wat smakelijks van te maken. Allereerst de motor: die heeft er vermogen bij gekregen. De 2.0 TFSI viericlinder is goed voor 320 pk en 400 Nm, 10 pk meer dan voorheen.

Prestaties Audi TTS Competition Plus

Daarmee knalt de Audi TTS Competition Plus in 4,5 seconden naar de 100 km/u. De TTS Competition Plus Roadster doet er drie tienden langer over. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op een snelheid PRECIES tussen de 249 en 251 km/u. Standaard heeft de TTS Competition Plus de beschikking over een zeventraps S Tronic automaat met dubbele koppeling, vierwielaandrijving en Magnetic Ride.

Standaarduitrusting

Verder is ook de standaarduitrusting is completer. Zo krijg je standaard LED-koplampen, Audi-ringen op de schermen aan de zijkant, rode remklauwen, privacy-glas (alleen voor de coupé, uiteraard), hooglans zwarte 20″ velgen, achterspoiler, hooglans zwarte Audi-ringen voor en achter. Kortom: het ziet er lekker dik uit. Het kleurengamma is beperkt: Chronos Grey, Glacier White, Turbo Blue en Tange Red zijn de enige optie. Geen zwart of zilver, hulde!

Roadster

In het interieur van de Audi TTS Competition Plus gaat het feestje verder. Standaard is Nappaleder aanwezig, helaas wel alleen zwart. je kan echter kiezen uit diverse sitksels die meteen de achterzijde van je stoel kleuren. Cool! Verder is het een typisch Audi-interieur met een virtual cockpit en heel veel alcantara afwerking.

TT Bronze Selection

Mocht je de Audi TTS Competition Plus net even te veel van het goede vinden is er ook een TT Competition Plus. Die hebben we al kort geleden behandeld. Maar Audi heeft voor de reguliere TT nóg een extra variant, namelijk de Bronze Selection. Dit pakket is door Audi Sport ontwikkeld en is leverbaar voor de gewone Audi TT of de Audi TTS.

















Bronstinten

Bij deze uitvoering zien we de grijs en bronstinten die helemaal in zijn anno 2020. Toegegeven, het geheel ziet er zeker niet verkeerd uit. Zowel in het interieur als het exterieur zijn er overal bronzen accenten. Standaard krijg je de 20″ grote wielen. Ook is de Bronze Selection was completer uitgerust dankzij een B&O-stereo, LED-koplampen en uitgebreid lederpakket.

















Prijzen Audi TTS Competition Plus

Dan de prijzen. Die zijn nog niet bekend voor Nederland. In Duitsland gaat de Audi TTS Competition Plus 61.000 euro kosten. De gewone TTS kost in Duitsland 54.490 euro. In Nederland wil je de prijs niet weten en toch ook weer wel: 80.800 euro voor een standaard TTS (zonder Competition Plus of Bronze Slection pakketje). Met het horen van de Nederlandse prijzen weet je meteen waarom je bijna nooit een nieuwe TTS hebt zien rijden. Het Bronze Selection-pakket zal op de TT 6.190 euro extra gaan kosten.