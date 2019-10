Dit zijn 11 bizarre en recente elektrische concepts

Met onbeperkte vrijheid halen fabrikanten soms rare fratsen uit.

Concept cars zijn voor veel fabrikant een soort thermometer. Meestal wordt er geëxperimenteerd met nieuwe styling, nieuwe gizmo’s (sommige nog niet eens productierijp) en gewoon in het algemeen nieuwe vormen van auto’s die het merk in kwestie nog niet maakt. Er zijn een hoop concepts die mits ongewijzigd in productie genomen de sweet spot raken voor vele petrolheads, denk maar aan de Peugeot e-Legend. Daarover gesproken: elk concept die uitrolt is tegenwoordig elektrisch. Daarom moet je goed je best doen om echt uniek te zijn. Meestal bereiken fabrikanten dit door iets buitengewoons toe te passen. Er zijn ook genoeg concepts die zo futuristisch zijn dat wij zoiets hebben van: doe maar niet. Natuurlijk mogen elementen van de auto’s in nieuwe auto’s gebruikt worden, maar onderstaande 11 auto’s zijn op meerdere manieren nogal bizar.

Genesis Mint Concept

Het relatief nieuwe Genesis is een project van Hyundai. Zij zijn nu echt bezig met elk segment bezetten dus ook de luxemerken kunnen op concurrentie vanuit Koreaanse stal rekenen. De productiemodellen van Genesis zijn op het moment limousines in de midden- en topklasse. Een beetje vreemd dus dat ze ineens met de Mint Concept op de proppen komen. Dit is niet bepaald een topklasse limousine, meer een stadswagen of hatchback. Genesis heeft hiermee de premium stadsauto ‘uitgevonden’. Uiteraard in volledig elektrische vorm, maar over de aandrijflijn is niet veel bekend. Een actieradius van 350 km is het streven.

Lagonda All-Terrain Concept

Terecht bizar, zo kun je de Lagonda All-Terrain Concept wel noemen. Net zoals Genesis is Lagonda een submerk van een bekend merk, in dit geval Aston Martin. Het moet zich richten op de luxueuze wens van de welvarende automobilist. Uiteraard een businessmodel met een SUV als eerste speerpunt. Lagonda heeft echter een nobel streven: niet alleen deze SUV maar alles wat onder dit merk op de markt moet komen, wordt volledig elektrisch. Ze willen het eerste ‘uitstootloze’ luxemerk zijn. Om te compenseren dat Aston Martin zelf lekker brullende V12’s voorin hun auto’s kan leggen. Werkt toch iets beter dan een veredelde iQ.

Volkswagen ID Buggy

Het idee achter de ID Buggy is helemaal niet bizar, zeker niet als je weet dat deze kekke Volkswagen een knipoog is naar de Meyers Manx, een buggy op basis van de Kever. Volkswagen neemt het heft in eigen handen en pakt de aandrijflijn van de hedendaagse ‘Kever’, de ID.3, en lepelt hem in een dakloze buggy. Iets wat je totaal niet verwacht van het merk uit Wolfsburg. Het idee is leuk, maar we vrezen dat deze vrolijke crosser het productiestadium niet haalt. Haalt hij het wel, dan wordt het gepaard met een geinige innovatie: een powerbank voor auto’s. Die snappen wij overigens ook niet niet helemaal.

Hyundai Walking Car Concept

Luchtkastelen moeten er ook zijn. De tweede Koreaan in dit lijstje is de Hyundai Walking Car Concept. Ook hier is de uitvoering bizarder dan het idee. Er zijn plekken ter wereld waar veel auto’s niet kunnen komen. Deze Hyundai wil die plekken overwinnen. Door bijvoorbeeld de uitschuifbare wielen heeft de auto bodemvrijheid in meters. Leuk idee hoor, maar wij wachten even tot een jaar of 2050 en zelfs dan is dit nog een beetje vergezocht.

Renault EZ-Ultimo

Gaat het, Laurens? De EZ-Ultimo is nog zo’n ‘auto’ die een vraag beantwoord die pas over een jaar of 20 gesteld wordt. Dit bizarre concept van Renault laat een futuristisch Renault-design zien en koppelt het aan het potentieel van de autonome auto. Tuurlijk, zodra dit gemeengoed is mag Renault met twee duimen aan het voorhoofd tegen ons zeggen: ‘zie je wel!’ Tot die tijd lijkt het ons dat men liever een Kadjar koopt dan een enorme MPV zonder stuur met verzonken wielen.

BMW Vision iNEXT

Het eerste bizarre aan de Vision iNEXT is dat BMW met hun kop in een toekomst zit die wij ‘het heden’ noemen. Want wie momenteel een elektrische SUV wil kopen kan op genoeg plekken terecht, maar niet bij de BMW-dealer. Aan de andere kant zijn we ook wel weer blij dat deze bizarre styling nog even op zich laat wachten, want op veel lovende kritiek kan de auto niet rekenen. Op het gebied van interieur valt het wel mee, vooral de simplistische insteek en een paar van de innovaties, zoals een betere versie van Gesture Control, bediening geïntegreerd in de bekleding en de slimme rijmodi, dat is allemaal leuk en hopen we terug te zien op productiemodellen. De SUV mag echter eerst even nog een keer over de tekentafel (en gebruik een gum, Adrian) alvorens hij de strijd aan gaat met de e-tron en EQC.

Volvo 360C

Doe eens met jezelf een uitdaging: noem binnen 20 seconden tien verschillen op tussen een auto en een vliegtuig. Dat zijn er vrij veel, dus wat dat betreft raakt de vergelijking tussen de Volvo 360C en een vliegtuig kant noch wal. Volvo wil echter met dit concept een alternatief bieden tegenover binnenlandse vluchten. In plaats van drie uur van te voren inchecken, van voor naar achter omgekeerd worden door beveiliging, de hele rits aan de andere kant weer doen om maar één of twee uurtjes in een vliegtuig te zitten en vervolgens het milieu kapot te vervuilen, kun je ook volledig elektrisch in een privécabine naar je bestemming zoeven. De 360C kan dan fungeren als rustige werkplek, slaapplek of entertainmentcentrum. Vooral op afstanden van 300 km, waar met name in de VS al snel het vliegtuig voor genomen wordt, biedt de 360C een perfecte uitkomst. Een nog ietwat futuristisch ding, maar met een beetje wilskracht is het wel een goed idee.

Mercedes EQ Silver Arrow

We draaien het even om. Veel van bovenstaande concepts zijn niet perse heel tof, maar wel nodig. De Mercedes EQ Silver Arrow is absoluut niet nodig. Maar wel tof! Als knipoog naar de oude Mercedes Silberpfeile, in het specifiek de W125, moet deze auto een futuristische insteek combineren met een knipoog naar het lange verleden van Das Haus. Het is een bijzonder ding, maar een oplossing voor toekomstige mobiliteit is het niet.

DS X E-Tense

Mensen houden veelal van balans. Symmetrie is daarom belangrijk. Dat lukt je niet altijd bij auto’s, met name in het interieur heeft maar één kant een stuur en tellers nodig. Asymmetrie zien we daarom heel zelden bewust. Het enige wat er recent was waren kleine details die niet symmetrisch waren op bijvoorbeeld terreinwagens (reservewiel), bestelbusjes en minivans in de jaren ’80 en ’90 (die maar één schuifdeur aan de stoepkant hadden), de AMC Pacer, de Nissan Cube, de Land Rover Discovery en de vorige Mini Clubman. De DS X E-Tense hecht waarde aan die onbalans, zo lijkt het. Al lijkt het er niet op, de ‘grille’ op de voorkant zit alleen aan de bestuurderskant en wekt de illusie veel breder te zijn. Ook het middelste gedeelte is aan de ene kant hermetisch gesloten en aan de andere kant juist open. Is er dan aan de achterkant sprake van balans? Absoluut niet! Ook daar wekt de auto de illusie symmetrisch te zijn, maar het achterlicht aan de bestuurderskant is langer. Bijzonder, laten we het zo zeggen. Wat wel lekker is: de aandrijflijn waar volgens DS 1.360 pk in zit.

Bentley EXP 100 GT

Bentley’s toekomstbeeld is een enorme elektrische luxe sloep met veel flashy designdetails. Ter ere van hun 100-jarige bestaan stelde het merk aan henzelf de vraag: hoe zien wij de toekomst? Nou, zo dus. Vooral in het interieur speelt licht een grote rol, met bijzondere glastechnieken om het licht bijzondere vormen te geven. Voor het hele verhaal moet je met de link hierboven het schrijfsel van collega @jaapiyo even lezen, het is namelijk vrij veel om even snel samen te vatten. Geniet daarom zeker even van de plaatjes: die zeggen ook al heel wat.

Audi AI:TRAIL

Je kunt zeggen wat je wil, maar Audi is en blijft een vrij nuchter merk. Totdat je de designers vrij spel geeft. Dan komen ze ineens met concepts als deze op de proppen. De AI:TRAIL is geen SUV, maar een rasechte terreinwagen. Omdat er nog niet bijster veel elektrische auto’s zijn die écht klaar zijn om de onverharde paden te trotseren, doet Audi het gelijk maar goed. Waar je hem vervolgens moet opladen, wij weten het niet. Maar het normaal zo nuchtere Audi zet hier een bijzonder concept neer.