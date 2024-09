Volkswagen verhoogt prijs van modellen met verbrandingsmotor

Volkswagen verhoogt in Duitsland de prijs van bijna alle modellen met verbrandingsmotor. Voor EV’s geldt de prijsverhoging (nog) niet.

Net als je denkt dat de grootste inflatie achter de rug is, verhoogt Volkswagen opeens weer de prijzen. Het is dit weekend groot nieuws in Duitsland, waar de prijsverhoging eerst wordt doorgevoerd. Het is te verwachten dat dit ook in andere landen zijn uitwerking zal hebben. Bijna alle auto’s met verbrandingsmotor worden duurder. Alleen de Polo ontspringt de dans. Zo kan Volkwagen blijven volhouden dat het een wagen voor het volk maakt die minder dan 20K kost. De Polo start in Duitsland vanaf 19.835 Euro.

Voor de andere modellen op fossiele brandstof worden prijsverhogingen doorgevoerd van 490 Euro (Taigo) tot 2.490 Euro (Touareg). De ouderwetse ruggengraat van het gamma, de Golf, wordt procentueel gezien het hardst getroffen. De prijsstijging van de Golf bedraagt 1.150 Euro. Percentueel gezien is dat voor het basismodel echter een stijging van 4,2 procent. Hieronder een overzichtje van de prijsstijgingen en nieuwe (Duitse) vanafprijzen.

Deze prijsstijging is natuurlijk geen goed nieuws voor consumenten, maar ook niet voor Volkswagen. Het concern doet dit niet uit weelde, want men kan alleen maar verwachten dat de vraag hierdoor lager wordt. Dat terwijl Volkswagen onlangs al fabrieken stop heeft gezet vanwege verlaagde vraag. Volgens topman Oliver Blume gaat het concern door een crisis. Blume riep eerder zijn medewerkers al op zoveel mogelijk kosten te beknibbelen. Dat terwijl Blume’s voorganger Diess ook al bekend stond als een bonenteller.

Kennelijk heeft men nu toch/ook behoefte aan meer geld vragen voor producten. Minder voor meer dus. You vill have noffin and be happy. Waarvan akte.