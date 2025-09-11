Audi: we kunnen doorgaan met vijfcilinder, maar willen het niet

Het uitsterven van de Audi-vijfcilinder is vrijwillig als het aan het merk met de boksbeugel ligt.

Een vijfcilinder is het hoogste ‘oneven’ aantal cilinders wat je vindt in moderne motoren. Toch kiezen merken sneller voor een vier- of zescilinder en zijn er maar een paar merken die een vijfcilinder gebruiken in de moderne tijd, zoals Ford, Volvo of Audi. En Audi laat natuurlijk ook een stukje geschiedenis meespelen. Het was de vijfcilinder die gebruikt werd in de (Sport) Quattro en in de allereerste RS-auto, de RS2. Vandaar dat Audi een 2.5 liter grote vijfcilinder met turbo en 360 tot 400 pk introduceerde voor de TT RS en RS 3 van een jaar of 15 geleden.

Einde Audi vijfcilinder

Toch lijkt steeds duidelijker te worden dat er een einddatum zit aan de vijfcilinder, de ‘EA855’ voor intimi. En het lijkt dat dit einde dichterbij komt nu het einde van de huidige Audi RS 3 steeds dichterbij komt. Op zich krijgt de motor een mooi einde: een heftige RS 3 GT (à la RS 6 GT) staat op de planning en de motor krijgt dan toch eindelijk een rol in de Volkswagen Golf R. Out with a bang, zoals ze dan zeggen. Alleen eh, wat is nou de reden dat we gedag zeggen tegen die vijfcilinder?

Einde motor is vrijwillig

In theorie zou je zeggen: omdat de motor de emissie-eisen voor de aankomende Euro 7-norm niet haalt. Vandaar ook dat de RS 3 ten einde komt over een paar jaar. Drive stelde de vraag of die motor dan niet door de emissie-eisen komt. CEO Gerbot Dollner zegt dat ‘ie er met milde aanpassingen zeker wel doorkomt. En da’s niet lastig. Nou, top! Waar wacht je dan nog op?

Op het moment dat mensen er behoefte aan hebben, meent Dollner. Want de kosten wegen niet op tegen de baten die het heeft om de vijfcilinder in een Audi (RS 3) te lepelen. Oftewel: Audi denkt niet dat ze er genoeg van kunnen verkopen om het de moeite waard te maken. Waarom moeite doen voor een motor die nogal een eendagsvlieg lijkt te worden.

De toekomst

Over de toekomst van de Audi RS 3 laat Dollner zich niet uit, bijvoorbeeld de vraag of het gebruik van een nog verder opgevoerde S3-viercilinder een goede aandrijflijn is. De plannen zoals nu zijn dat de RS 3 er iets eerder mee kapt dan de A3, die het nog moet volhouden tot 2030. Daarna wordt dat een elektrisch model.