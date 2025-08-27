Speciale Golf R wordt de sterkste Golf ooit dankzij iconische motor!

Die zagen we niet aankomen!

VW-rijder en Autoblog-scribent @Loek pikte eerder deze week al het nieuws op over een nog hetere Golf R waarvoor Volkswagen nu bezig is met de mise en place. Het prototype dat op de Nürburgring werd gespot, droeg onder andere een andere voorbumper waarachter een grotere radiator schuil ging. Waar zou die voor zijn? Autocar meent het antwoord te hebben.

Volgens de Britse concullega’s gaat Volkswagen vriend en vijand verrassen met de speciale Golf R. Het model wordt de krachtigste Golf ooit om te vieren dat de R-modellijn 25 jaar bestaat. Daarvoor moet de bekende EA888 2,0-liter viercilinder turbomotor plaatsmaken voor een bekende krachtbron van VAG-familielid Audi.

RS3-motor in een Golf!

Jawel, volgens de geruchten komt de veelgeprezen 2,5-liter vijfcilinder uit de Audi RS3 in de jubileumuitvoering van de Golf R te liggen. Dat zou de grote koelgaten in de motorkap kunnen verantwoorden. In de huidige standaard RS3 levert het blok 400 pk en 407 pk in de RS3 Performance.

Zit er nog meer in het vat?

De timing van deze motoruitwisseling kon niet beter. Precies op hetzelfde moment is Audi bezig met een nieuwe RS3-uitvoering die waarschijnlijk RS3 GT gaat heten. Zou die zijn complete aandrijflijn delen met de speciale Golf R? De informatie die nu voorhanden is, schrijft voor dat er een aangepaste versie komt van de zeventraps DCT-automaat van Audi. Ook de voortreffelijke Torque Splitter op het differentieel op de achteras van de RS3 zou ook op de Golf kunnen verschijnen. Volgens @Wouter krijgt de RS3 daardoor ”een veel ruigere rand”. Benieuwd of dat bij de Golf R ook lukt.

Hoe dan ook, het bevestigt Audi’s wil om de vijfcilinder in leven te houden. Ook wanneer de strengere emissie-eisen in Europa ingang vinden. Helaas schuilt er ook wat slecht nieuws achter dit heuglijk feit. Het lijkt erop dat de sterkste Golf ooit ook meteen de laatste zal zijn zonder elektrohulp. Volgens de verwachtingen komt de Golf R met Audi-vijfpitter in 2027 op de markt. Daarmee kan het de laatste Golf van de achtste generatie zijn. In 2028 of 2029 moet de Golf 9 zijn entree maken. Lees hier wat je van de volgende Golf-generatie kunt verwachten.

Foto ter illustratie: Golf 8.5 R gespot door @basfransencarphotography

Via Autocar

