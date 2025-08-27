Speciale Golf R wordt de sterkste Golf ooit dankzij iconische motor!

Die zagen we niet aankomen!
VW-rijder en Autoblog-scribent @Loek pikte eerder deze week al het nieuws op over een nog hetere Golf R waarvoor Volkswagen nu bezig is met de mise en place. Het prototype dat op de Nürburgring werd gespot, droeg onder andere een andere voorbumper waarachter een grotere radiator schuil ging. Waar zou die voor zijn? Autocar meent het antwoord te hebben.
Volgens de Britse concullega’s gaat Volkswagen vriend en vijand verrassen met de speciale Golf R. Het model wordt de krachtigste Golf ooit om te vieren dat de R-modellijn 25 jaar bestaat. Daarvoor moet de bekende EA888 2,0-liter viercilinder turbomotor plaatsmaken voor een bekende krachtbron van VAG-familielid Audi.
RS3-motor in een Golf!
Jawel, volgens de geruchten komt de veelgeprezen 2,5-liter vijfcilinder uit de Audi RS3 in de jubileumuitvoering van de Golf R te liggen. Dat zou de grote koelgaten in de motorkap kunnen verantwoorden. In de huidige standaard RS3 levert het blok 400 pk en 407 pk in de RS3 Performance.
Zit er nog meer in het vat?
De timing van deze motoruitwisseling kon niet beter. Precies op hetzelfde moment is Audi bezig met een nieuwe RS3-uitvoering die waarschijnlijk RS3 GT gaat heten. Zou die zijn complete aandrijflijn delen met de speciale Golf R? De informatie die nu voorhanden is, schrijft voor dat er een aangepaste versie komt van de zeventraps DCT-automaat van Audi. Ook de voortreffelijke Torque Splitter op het differentieel op de achteras van de RS3 zou ook op de Golf kunnen verschijnen. Volgens @Wouter krijgt de RS3 daardoor ”een veel ruigere rand”. Benieuwd of dat bij de Golf R ook lukt.
Hoe dan ook, het bevestigt Audi’s wil om de vijfcilinder in leven te houden. Ook wanneer de strengere emissie-eisen in Europa ingang vinden. Helaas schuilt er ook wat slecht nieuws achter dit heuglijk feit. Het lijkt erop dat de sterkste Golf ooit ook meteen de laatste zal zijn zonder elektrohulp. Volgens de verwachtingen komt de Golf R met Audi-vijfpitter in 2027 op de markt. Daarmee kan het de laatste Golf van de achtste generatie zijn. In 2028 of 2029 moet de Golf 9 zijn entree maken. Lees hier wat je van de volgende Golf-generatie kunt verwachten.
Foto ter illustratie: Golf 8.5 R gespot door @basfransencarphotography
Via Autocar
Reacties
RiKe zegt
Als deze al in Nederland uitgebracht gaat worden dan gaat de prijs makkelijk over een ton heen…VOOR EEN GOLF. Absolute waanzin!
rwdftw zegt
Dat ligt niet aan de Golf. Dat ligt aan onze hebberige overheid die slagvolume kapotbelast.
Het is natuurlijk gaaf dat ze dit doen bij VW. De kop is wat suggestief, er zaten zoveel iconische blokken in de Golf. De VR modellen en de G-lader modellen. Geen van die motoren wordt nog nieuw gemaakt dus dat het deze 5 pitters zou worden is wel logisch.
Nu nog even in een Skoda model lepelen en de line-up is compleet. Cupra heeft er volgens mij al eentje, alleen niet hier te koop want overheid.
potver7 zegt
Die hebberige overheid maakt gewoon dankbaar misbruik van het gedrag van hebberige consumenten. Er zijn verdomd weinig mensen die kunnen zeggen dat ze ab-so-luut NIET zonder Golf R kunnen.
En los daarvan – de totale belastingdruk is in Nederland ietsje lager dan het Europees gemiddelde, dus zo vreselijk hebberig is die overheid nou ook weer niet. Alleen kiest de Nederlandse overheid ervoor om (auto)mobiliteit zwaarder te belasten dan landen om ons heen; dat betekent dus dat andere zaken minder zwaar belast zijn.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belastingdruk
fisto zegt
Dus als je iets niet absoluut nodig hebt maar het toch wilt hebben ben je hebberig en mag je ontzettend zwaar belast worden? Het overgrote merendeel van hetgeen er geconsumeerd wordt is toch sowieso niet broodnodig? Het punt is juist dat het daarom onredelijk is dat bepaalde zaken onevenredig zwaar belast worden.
mc96 zegt
Wat een onzin opmerking. Als je heden ten dagen een auto wil kopen met een zeer potente motor, vierwielaandrijving, uitgebalanceerd onderstel en luxe uitrusting betaal je dat soort bedragen. Of het nu op basis van een Golf, BMW, Audi of Mercedes is
fisto zegt
Gaaf, eindelijk weer een Golf met een echt bijzondere motor. De EA888 is overigens ook niet verkeerd. Die heb ik momenteel in het vooronder en ik ben er uiterst tevreden over. Zeker in combinatie met 4wd.
ericc zegt
Een Golf R met hybride ondersteuning bij model 9? Een 370 pk! Lijkt me best leuk om naar uit te kijken. Deze afscheid Golf 8 R ook natuurlijk.