Is dit de meest foute of beste Mercedes aller tijden?

Is deze ‘foute’ uitvoering van een bloedmooie Mercedes nou fouter dan fout of beter dan goed?

Een tijdje geleden presenteerden wij een vreemde Frankenstein-SL. Een Mercedes SL van de R129-generatie waar iemand de onderdelen van de nieuwere R230 op heeft geplakt. Daar zeiden we al: beide generaties hebben hun lovers en haters, maar de Mercedes SL R230 blijft op meerdere manieren een tijdloze schoonheid. Helemaal als je bijvoorbeeld een SL600 pakt: smeuïge V12 voorin, snaarstrakke lijnen, heerlijke luxe. Meer kan je niet wensen, toch?

SL65 AMG

Dan ken je Mercedes nog niet. De SL600 mag dan de 5.5 liter grote ‘M275′ V12 gebruiken met 500 pk, er was altijd meer. Want nu was AMG een onderdeel van Mercedes geworden en die konden nog meer eruit halen. Het slagvolume groeide naar zes liter en de turbo’s werden nog scherper gezet: goed voor een vrij bizarre 612 pk en 1.000 Nm. Daarmee zat je schrikbarend dicht bij de SLR McLaren die er nog nét boven zat. Krankzinnige cijfers: dikker wordt het niet op SL-gebied.

Alleen mooier, daar valt over te twisten. AMG herzag ook de bodykit van de SL ietwat om tot de Mercedes SL65 AMG te komen. Vier stortkokers achterop, een voorbumper met extra koeling aan de zijkanten die direct de AMG-identiteit verraden en die ietwat smaakgevoelige tweedelige vijfspaaks velgen. Het haalt de subtiliteit en klassieke schoonheid van de SL er een klein beetje uit en komt echt uit de tijd dat Mercedessen… ietwat fout werden door dit soort mods.

SL65 AMG op Marktplaats

En toch was het de CL65 die in vergelijkbare specificatie echt fout is gebleken. Zo’n inmiddels 20 jaar oude Mercedes SL65 AMG zoals eentje die we vandaag op Marktplaats vinden, het heeft wel wat. Helemaal wetende wat voor kruisraket er onder de motorkap schuilt. Deze auto kon naar 100 sprinten in 4,2 seconden. In 2005! En ja, de specificatie klopt helemaal zoals een klassieke Mercedes: Cubanietzilver met donkergrijze velgen.

Startknop

Het interieur is waar de jaren van de Mercedes SL65 AMG toch wel een beetje zijn gaan tellen: alles is ietwat gedateerd. Maar goed, daar was Mercedes niet de enige in. Wel een leuk detail: net als de Mercedes SLR McLaren zit de startknop bovenop de schakelpook. Daar zit overigens nog een pijnpunt voor de SL65 waar niet iedereen positief over was: die 5G-Tronic-bak: een automaat met vijf versnellingen. Ach, het kan erger.

Kopen

Is het een klassieker? Is het een foute Mercedes zoals ze dat altijd waren? De prijs van deze Mercedes SL65 AMG op Marktplaats doet toch meer aan die eerste categorie denken. De verkoper wil voor deze SL uit 2005 met 135.260 kilometer nog 69.850 euro vangen. Terwijl afschrijving juist een grote zwakte was van deze Mercedessen, AMG’s incluis. Hebb0n? Dan moet je uiteraard even naar Marktplaats afreizen.