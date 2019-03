Audi werkt aan nog lompere SUV

Precies wat je nodig hebt in je leven, toch?

De Audi Q7 was bij introductie een van de eerste Foute Audi’s. Het ding was te groot, te pompeus en te lomp. Waar BMW met de X5 nog enige vorm van rijplezier in een X5 kon bewerkstelligen en de ML van Mercedes verrassend terreinwaardig was, was de Q7 in beide niet al te best. Blijkbaar maakte dat totaal niet uit, want de Audi Q7 was (en is) een groot succes. mensen willen geen strak sturende auto of eentje waarmee je de blubber in kan. Een SUV moet vooral groot zijn.

Wij hebben in elk geval de vraagstelling: “Kan zo’n Q7 niet een beetje groter, pompeuzer en lomper?” mogen ontvangen. Toch is het iets wat Audi zelf wel heel erg bezighoudt. Volgens het doorgaans zeer goed geïnformeerde AutoBild is Audi namelijk al behoorlijk ver met de ontwikkeling van de Audi Q9. Dat wordt een nóg grotere SUV die het auto’s als de Mercedes-Benz GLS en de kersverse BMW X7 lastig moet gaan maken. Om een idee te geven hoe de Q9 eruit kan zien, hebben we de afbeelding van een Q7 iets uitvergroot:

De auto is ontwikkeld met de Amerikaanse en Chinese markt in het achterhoofd, maar ook in het Midden Oosten zijn dit soort auto’s mateloos populair. In Amerika zijn de Cadillac Escalade en Lincoln Navigator beter dan ooit, terwijl Toyota nog altijd enorm grote Land Cruiser 200 bouwt. Audi is dus zeker niet nieuw in dit segment. Verwacht wordt dat de Q9 veel onderdelen gaat delen met de Q7 en alle andere SUV’s die op dit MQB-platform staan.

Aangezien in veel landen een SUV veel populairder is dan een grote sedan, krijgt de Q9 veel top-of-the-line features mee van de Audi A8. Qua motoren kunnen we grote V6 en V8 motoren verwachten. Tevens staat er een RS Q8 op de planning, met een meer dan 600 pk sterke biturbo V8. Natuurlijk is het niet de meest puristische auto aller tijden of de meest milieuvriendelijke, maar de keuze is vrij logisch. De marges zijn enorm en het segment is populair.