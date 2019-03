Is de nieuwe Red Bull RB15 niet te besturen?

Het zal toch niet?

Het leek zo’n mooi seizoen voor Pierre Gasly te worden. Hij deed het zeker niet onverdienstelijk vorig seizoen bij het (bewust) veel geplaagde Toro Rosso. Dankzij de verrassende move van Daniel Ricciardo was er in één keer een stoeltje vrij bij een Top 3-team, die Gasly prompt in zijn schoot geworpen kreeg.

Het wil tot nu toe echter niet vlotten. Natuurlijk, we zijn nog maar nét onderweg, maar zijn prestaties lijken nu niet te stroken met de verwachtingen die je onwillekeurig hebt van een Red Bull. In Australië startte de Fransman van P17 en wist op te klimmen naar P11, mede dankzij het uitvallen van Ricciardo en Grosjean. De teamgenoot van Gasly starte vanaf P4 en klom op naar P3 in dezelfde auto.

Gisteren haalde Gasly echter weer niet het maximale uit de auto: P13 is echt veel te laag, daar wil je staan met een Toro Rosso, niet met een Red Bull. In de persconferentie gaf Gasly aan er zelf niet heel veel aan te kunnen doen:

Sinds het begin van het weekend gaat het moeilijk, met name de achterkant van de auto is erg listig. We hebben tijdens de vrije training en in de kwalificatiesessies telkens wat veranderd, maar niets leek te helpen. Het mag duidelijk zijn dat de achterkant geen vertrouwen opwekt. Ik had veel last van wielspin en de achterkant reageert onvoorspelbaar. Daardoor was het erg moeilijk om een perfecte ronde te rijden in Q2.

We zullen je de rest besparen, maar het woordje ‘onvoorspelbaar’ komt maar liefst zeven keer voor. Ook bij zijn teamgenoot, de Nederlander Max Verstappen (talentje voor de toekomst, leuk om in de gaten te houden) ging het niet van een leien dakje. Hij gaf aan al lang blij te zijn dat hij die P5 kan pakken.

Kortom, het lijkt er wederom op dat Red Bull een lastige seizoenstart aan het beleven is. Dat de auto vermogen tekort komt is iets wat we al jaren horen. Het lijkt erop dat de Honda iets beter presteert dan de Renault. Ditmaal is het chassis (nog) niet op orde, iets waar Red Bull het toch van moet hebben. Moeten we nu alle hoop opgeven? Niet helemaal. Bahrein is zelden representatief voor de rest van het seizoen. Ook staat Red Bull erom bekend dat ze trage starters zijn. Zo ging het vorig jaar ook pas lekker na een paar races.