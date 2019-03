Oud VW-baas wil niets te maken hebben met zoon

Althans, het project van zijn zoon.

Als er één naam is die we associëren met het het moderne Volkswagen, dan is het die van Ferdinand Piëch wel. Dankzij Piëch heeft de Volkswagen Group een enorme groei door kunnen maken. Daarnaast stond de man bekend om diverse prestigeobjecten. Denk aan de Bugatti Veyron en Volkswagen Phaeton. Puur om te laten zien waartoe ze in staat zijn. Een ander prestigieus project waar de naam ‘Piëch’ op staat is de Piëch Mark Zero.

De Piëch Mark Zero is het eerste project van Anton Piëch, de zoon van Ferdinand. Ironisch genoeg is de Piëch Mark Zero een elektrische auto met behoorlijk vooruitstrevende batterijtechniek. Dat is Ironisch omdat het Ferdinand erg lang aan de dieseltechniek vast wilde houden. Iets dat, uiteindelijk, resulteerde in Dieselgate.

In een interview met Bild Am Sonntag laat Ferdinand Piëch weten niets met het project te maken te hebben. Piëch geeft aan dat hij er niets maken had, er op dit moment niets mee te maken heeft en er in de toekomst niets mee te maken wil hebben. Altijd een fijn gevoel als je vader je door dik en dun steunt.

Sterker nog, Piëch Senior heeft zich een tijd verzet tegen de strapatsen van zijn zoon. Naar verluidt probeerde Ferdinand Piëch er alles aan te doen om te voorkomen dat de naam ‘Piëch’ op de Mark Zero zou komen te staan. Overigens hoeft Piëch Senior zich geen zorgen te maken. De kans dat het productiemodel daadwerkelijk de naam Piëch zal dragen, is niet groot. Althans, dat kunnen we opmaken uit het commentaar van Anton Piëch. Die geeft Daan dat niemand de auto zal kopen, zolang de naam Piëch er opstaat. Altijd lekker, een goede vader-zoon relatie.

Via: Spiegel Online

