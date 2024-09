Audi wil sleutels 200 auto’s terug van stakende werknemers

Actie, actie, wij voeren actie! Audi wil de sleutels terugzien van 200 auto’s die boze werknemers van het bedrijf ‘in beslag hebben genomen’.

La tristesse durera toujours. Helaas nóg een nieuwtje vandaag dat te maken heeft met tanende vraag en de daaruit volgende ellende. En dat rechtstreeks afkomstig uit ons fraaie buurland België. Daar huist namelijk een fabriek van VAG, waar het dezer dagen de Audi Q8 e-tron vervaardigt.

A1

Voorheen werd bij Audi Brussels (in Vorst) nog de Audi A1 gebouwd. In de betere tijden was Prins Filip aanwezig om een feestje te vieren en werd Audi geroemd als Top Employer. Maar deze dagen liggen inmiddels ver in het verleden. Door tanende vraag had Audi al aangekondigd te stoppen met de productie van de Q8 e-tron in België. Een potentiële opvolger zou dan in China en/of Mexico gebouwd gaan worden vanaf 2027.

Ontslagen

Deze plannen zijn echter vervroegd. Andere modellen staan ook niet op de planning om in België gebouwd te worden. Dus volgen er ontslagen. Dit jaar zouden ruim 1.400 arbeiders het veld moeten ruimen en volgend jaar nog een 600 medewerkers. Net als in ons eigen Born, zijn deze noeste werklui daar niet blij mee. Dus voeren ze actie.

Actie

Sinds woensdag wordt er gestaakt in de fabriek. Hierbij zijn kennelijk ook 200 gijzelaars genomen. Gelukkig zijn dit geen mensen, maar wel auto’s. De werklui hebben van 200 auto’s op het terrein de sleutels in bezit genomen. Dit zodat de grote boze bovenbazen deze auto’s niet kunnen verplaatsen naar, onder andere, dealers.

Vakbond

Audi vindt dit niet tof en wil nu naar de rechter stappen om een eind aan deze situatie te maken. Vakbond ACV-Metea betreurt dit echter en vreest voor ‘negatieve reacties’ van het personeel als Audi op deze voet verder gaat:

De sleutels hebben we weggenomen net om het sociaal overleg rustig te kunnen voeren. Wanneer de directie nu de wagens zou willen wegnemen, kunnen we geen veiligheid of rust garanderen. Jammer, en ik vrees voor negatieve reacties van het personeel. Woordvoerder ACV-Meta

Grofvuil

Het lijkt een beetje een omgekeerde wereld. Alsof je hooligans niet aanpakt omdat ze dan geweld gaan gebruiken. Maar goed, aan de andere kant leven we natuurlijk ook in een wereld waar werklieden vaak zomaar bij het grofvuil gezet worden terwijl groot kapitaal beter rendeert dan ooit. Optisch ziet het er in ieder geval niet puik uit voor Audi dat het productie wil verplaatsen naar Mexico of China.

Enfin, uiteindelijk is zoiets een complex verhaal dat vooral opdoemt als het economisch allemaal even wat slechter gaat. Zuerst kommt das fressen dann die Moral. Beslis zelf aan welke kant je in dit geval staat. Zou jij ook wel een Audi Q8 e-tron willen gijzelen? Laat het weten, in de comments!