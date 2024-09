Toyota stelt EV doel voor 2026 fors naar beneden bij

Et tu, Toyota? Ook de grootste autobouwer ter wereld stelt het doel voor EV’s in 2026 fors naar beneden bij.

Hoewel de Westerse wereld enkele jaren alles op alles heeft gezet om de elektrische auto te promoten, deden de immer ondoorgrondelijke Japanners niet mee. Volgens de grootste autofabrikant van de wereld, Toyota, was de EV gewoon niet de logische ‘oplossing’ voor de toekomst. Het concern bleef liever inzetten op haar hybrides en eventueel op de waterstofauto.

Uiteindelijk draaide Toyota toch iets bij. Als je ruim 10 miljoen auto’s wegzet per jaar, is het ook best wel eng natuurlijk om niet op alle paarden te wedden. Toyota kondigde aan in 2030 30 puur elektrische modellen aan te willen bieden. Dit dan wel verdeeld onder het merk Toyota als het merk Lexus. Als onderdeel van deze plannen werd er ook een pad met verwachte verkopen voorgesteld. Anderhalf miljoen EV’s in 2026 en dan drieëneenhalf miljoen in 2030, je kent het wel.

Nikkei bericht nu echter dat Toyota nu al stiekem erkend dat de doelen niet gehaald zullen worden. Toeleveranciers zouden dit al te horen hebben gekregen van Toyota. In plaats van 1,5 miljoen EV’s in 2026, hoopt Toyota nu 1 miljoen EV’s te verkopen in dat jaar. Toyota volgt hiermee dus de trend van andere grote concerns die stuk voor stuk hun EV-doelen hebben losgelaten dan wel fors hebben bijgesteld naar beneden.

Dat zijn nog steeds joekelveel EV’s overigens, zeker als je kijkt naar Toyota’s EV-afzet vorig jaar. Die bedroeg toen wereldwijd slechts zo’n 100.000 EV’s. Op een totale afzet van ruim 10,5 miljoen auto’s dus. Komend jaar hoopt het merk 400.000 elektrische units af te leveren. Deze stappen hebben dus nog steeds een ‘exponentieel’ karakter.

In een fraai staaltje Japanse cultuur heeft Toyota overigens inmiddels gereageerd op het bericht. Het ontkent een en ander en zegt dat 1,5 miljoen EV’s in 2026 nog steeds het doel is. Het doel naar beneden toe bijstellen zou ook immers gezichtsverlies betekenen. Op dit moment is het doel van 1,5 miljoen EV’s verkopen in 2026 echter bijna hetzelfde als dat ik zeg dat ik in 2026 1,5 miljoen EV’s wil verkopen. Waarvan akte.