Duitse politie neemt 120 straatracende auto’s in beslag op Autobahn

Een grote vangst!

In Noordoost-Duitsland heeft de politie een grote groep sportauto’s in beslag genomen en een dag later weer laten gaan. De wagens namen deel aan de zogenaamde Eurorally en vlogen met snelheden van ruim 250 km/u over de Autobahn. Nadat de politie verschillende berichten had ontvangen van gevaarlijk rijgedrag, besloot zij in te grijpen.

Door de ingreep viel de rally toch enigszins in het water, want van de ongeveer 150 deelnemers werden naar verluidt 120 auto’s tijdelijk in beslag genomen. Met deze plotse onderbreking komt de Noorse rally, waarvan de route van Oslo tot Praag loopt, in ieder geval zijn streven na: volgens de organisatoren moet het evenement een “once-in-a-lifetime experience holiday” zijn.

De straatracende stoet werd vrij vroeg in de rally al tot stoppen gemaand. De politie ontving de eerste berichten van gevaarlijk rijgedrag namelijk op de A20 – waar overigens geen snelheidlimiet geldt – in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Niet veel later werd het overgrote gedeelte van de groep aangehouden bij een Rastplatz bij Wismar. Hier werden de auto’s vervolgens langs de weg gehouden, totdat de politie na onderzoek had bepaald dat het inderdaad niet ging om een straatrace.

Vanmiddag liet de politie de auto’s, waaronder Porsches, Lamborghini’s en Ferrari’s, pas vertrekken. Om verder onrust uit de weg te gaan, werden de auto’s losgelaten in intervallen van 15 minuten. De volgende stop van de Eurorally is in de Poolse stad Szczecin.

Beeld: christofferdyb op Instagram