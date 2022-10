Daniel Ricciardo geeft hoop op racestoel in 2023 op

Sad trombone: Daniel Ricciardo geeft de hoop op een racestoel voor 2023 op.

Het zat er al een beetje aan te komen, maar Daniel Ricciardo heeft nu ook zelf bekend gemaakt dat hij in 2023 niet op de F1 grid zal staan. Althans niet als vaste coureur van een van de teams. Met de aankondiging van de transfer van Gasly naar Alpine en diens opvolging bij Alpha Tauri door De Vries, zijn er in theorie nog twee zitjes over. Namelijk de tweede stoel bij Haas F1 naast Magnussen en het stoeltje van Latifi bij Williams.

Vooral met die laatste werd de honingdas nog wel in verband gebracht. Ricciardo heeft immers een bekende voorliefde voor Amerika. Haas F1 op haar beurt, zet graag in op ervaren rotten achter het stuur. In dat opzicht leek het dus wel een goede match. Gunther Steiner gaf echter al aan ‘Ricciardo moet eerst zelf beslissen wat hij wil’. En dat is nu dus bekend geworden via de man zelf.

Kennelijk heeft Daniel geen trek in een stoeltje bij een team achterop de grid. Daarmee valt dan meteen ook Williams af. Ricciardo geeft aan dat hij denkt dat er in 2024 betere mogelijkheden zullen zijn. Toch ziet hij racen in een andere klasse ook niet direct zitten. De focus voor DR3 blijft namelijk toch op de F1 gericht. Ondanks zijn leeftijd ziet hij daardoor meer in een testrol, bijvoorbeeld bij het team van Mercedes.

Het is wel een beetje gek, want hoewel teams tegenwoordig een paar keer per jaar ‘jonge talenten’ moeten laten rijden in vrije trainingen, valt Ricciardo daar niet onder. Niet per se omdat hij een dertiger is, maar omdat hij met zijn ervaring niet telt als zo’n ‘jong talent’. Voor de rest doen teams echter niet zo heel veel meer aan testen vanwege de restricties die daarop rusten. Dus…Wat Ricciardo heeft aan een testrol, valt te betwisten.

DR3 ziet het echter wel zitten om even een ‘pauze’ in te lassen. Om de centjes hoeft hij het niet te doen, immers krijgt hij voor volgend jaar nog een achtcijferig bedrag van McLaren. Toch is het wel de vraag of een goed team Ricciardo in 2024 opeens wél wil hebben.

Bij Mercedes -mocht hij daar gaan testen- zou dat misschien kunnen, maar alleen als Hamilton stopt, wat niet waarschijnlijk is. Bij Ferrari heeft Ricciardo zijn kans mogelijk gehad (hij was naar verluidt in de running voor het zitje toen men Sainz koos). Hoewel Sainz af en toe moeite heeft met Leclerc, pakt hij wel zijn puntjes en podia. Werkelijke reden te denken dat RIC het beter zou doen is er niet.

En dan zijn er in de huidige pikorde nog drie teams bij de eerste vijf waar de honingdas al een keer geweest is: Red Bull Racing, McLaren en Alpine. De eerste heeft Checo als tweede man onder contract tot en met 2024. McLaren betaalt nu om Daniel weg te werken. En als Alpine een nieuw avontuur had gewild met de Australiër, hadden ze hem gekozen in plaats van Gasly voor volgend jaar.

Het zou dus wel eens zo’n Mika Hakkinen sabattical kunnen worden. Zo eentje waarbij we nu nog steeds denken ‘oké, maar wanneer komt ‘ie nou terug dan?’. Toch een beetje jammer eigenlijk wel. Maar ja, het blijft ook F1, je weet nooit wat er kan gebeuren. Misschien komt de Hulk volgend jaar zelfs terug bij Haas F1…