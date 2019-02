Ook jij kan nu Putin’s limousine bestellen

Althans, bijna.

Lompgrote limousines: we zijn er gek op. Enorm veel staal, leer en hout dat gebouwd is voor maximaal comfort. Zo’n auto mag natuurlijk door een premiummerk in elkaar geschroefd worden, maar leuker zijn juist de wat onbekendere merken met hun obscure modellen. Bekijk dit lijstje voor meer inspiratie. In dat lijstje staat de ZIL vermeld, een Russisch merk dat jarenlang limousines bouwde voor het Kremlin en andere vermogende Russen.

De huidige auto voor Putin is wel heel exclusief, namelijk de Aurus Senat Limousine L700. Nee, geen Seat Auris maar een Aurus Senat dus. Er zijn twee varianten: de auto van Putin en een korte variant, de Aurus Senat S600. Voor wie een stukje Russchische luxe voor zijn deur wilt hebben staan, zonder leider te zijn van Rusland, is er goed nieuws. Binnenkort worden ze namelijk ook aan het grote publiek verkocht. Zowel de S600 als de L700 zijn beschikbaar voor particulieren.

Vandaag maakte Denis Manturov (Minister van Industrie en Handel) dat heugelijke nieuws bekend. Het was al eerder de bedoeling dat de auto voor het proletariaat beschikbaar zou zijn, maar nu is dat moment eindelijk daar. In eerste instantie wordt alleen de Russchische markt bediend. Daarna is het ook de bedoeling dat de auto geƫxporteerd gaat worden. In eerste instantie is Europa aan de beurt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Aurus maar liefst 5.000 exemplaren op jaarbasis gaat produceren. De Aurus Senat wordt aangedreven door een 4.4 liter V8 van HAMI en een elektromotor die samen goed zijn voor bijna 600 pk. De orders kunnen worden ingediend halverwege februari.