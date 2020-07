Jaguar EV-type: komt er eindelijk een elegante EV?

De eerste elektrische Jag was geen schoonheid. Dat moet beter kunnen.

Los van de technische voor- en nadelen is het design soms ook een struikelbok als het gaat om EV’s. Veel elektrische auto’s zijn vrij lomp ogende SUV’s. Zelfs de Jaguar stelde teleur, met de eigenaardig geproportioneerde I-Pace.

Toegegeven, er zijn zeker een aantal fraai gelijnde elektrische sportauto’s. Toch zou het geen kwaad kunnen als er een EV op de markt komt die gewoon een klassieke schoonheid is. We hebben daarbij onze hoop gevestigd op de Britten. Jaguar legde dit jaar namelijk de typeaanduiding EV-type vast, zo meldt Autocar.

Er is verder nog niets bekend, maar de naam EV-type verklapt al wel in welke richting we moeten denken. Waar Jaguar in het vorige decennium de toevoeging ‘type’ ook nog voor sedans gebruikte is deze aanduiding nu alleen voorbehouden aan de sportwagens van het merk. Of beter gezegd: de sportwagen.

De naam F-type was een verwijzing naar de E-type. Als we die lijn doorzetten kunnen we dus verwachten dat de Jaguar EV-type ook een soortgelijke auto wordt. Jaguar heeft wat dat betreft een naam hoog te houden. Zowel de E-type als de F-type worden namelijk tot de mooiste auto’s van hun tijd gerekend.

Jaguar gaf ons vorig jaar al een voorproefje hoe een elektrische sportauto eruit zou kunnen zien, met de Vision Gran Turismo. Dit concept bestond enkel en alleen digitaal, maar smaakte wel naar meer.

Het slechte nieuws is dat de EV-type de vervanger zou worden van de F-type. Dat betekent dus dat we de roffelende V8 vaarwel moeten zeggen. Gelukkig heeft de F-type dit jaar nog een facelift gehad, dus die blijft nog wel een tijdje.

Bron: Autocar