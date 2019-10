1.600 kilometer in 5 dagen met de Cadillac XT5

Ik ging de zonnige staat van Florida verkennen met deze luxe SUV.

Ook autobloggers nemen af en toe vakantie. In september ging ik onder andere naar de Amerikaanse staat Florida. Doelstelling was om vanuit Orlando naar Key West te rijden. Via Sixt had ik de categorie aangevinkt om met een Mercedes C-klasse te gaan rijden. Aangekomen was er echter geen C-klasse beschikbaar. Ook geen Jaguar XE of een Cadillac CT5, die in dezelfde categorie vallen. In plaats daarvan werd het een XT5. Een aangename verrassing, wat ik was eigenlijk wel benieuwd naar deze auto.

De auto

De XT5 was in mijn geval geen liefde op het eerste gezicht. Sterker nog, ‘olifant op wielen’ was het eerste dat in mij opkwam toen ik op de parking naar de auto liep. Het feit dat het een SUV was en geen sedan vond ik wel prima. Doelstelling van deze trip was onder meer lekker shoppen. In de kofferbak (elektrisch bedienbaar) kon je heel wat bagage kwijt, dus dat zat wel snor.

Ook de aandrijflijn was prettig. De XT5 kwam in ons geval met een 3.6-liter V6 turbomotor. Het blok is goed voor 314 pk en 368 Nm koppel. De SUV beschikt over een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Op papier geen indrukwekkende cijfers (0-100 7,4 sec, topsnelheid 210 km/u). In de praktijk echter meer dan voldoende kracht. Dankzij dubbelglas en de dikke deuren is er op hogere snelheid geen herrie in de cabine. Je vergeet daardoor wel soms dat je iéts harder aan het rijden bent dan je denkt dat je doet.

Het kwam zelfs een keer tot een staandehouding. Op een lege weg waar ik al een halfuur geen hond (of alligator) had gezien werd ik gesnapt. 85 mph/h (136 km/u) waar 45 mph/h (72 km/u) was toegestaan. De politieauto stond aan de andere kant van weg op een blind stukje, de sneaky bastard. Ik zag de politieauto na passeren de weg opdraaien, omkeren en achter me aankomen. Toegegeven: aan de ene kant voelde ik spanning (wat zou er gebeuren?), aan de andere kant vond ik het geniaal. Na een minuutje achter me aan te hebben gereden gingen de zwaailampen aan. Oei! De XT5 zette ik aan de kant en keurig volgens het boekje gaf ik mijn rijbewijs en papieren van de auto op verzoek van de agent. Gelukkig was de agent in kwestie goed gezind en vroeg hij of ik een toerist was, vervolgens hadden we een praatje. Uiteindelijk kwam ik er heel goed vanaf met slechts een waarschuwing. You were aware you were speeding, sir?. Nog steeds een besef dat ik daarbij heel veel geluk heb gehad.

Over het interieur en het gekozen materiaalgebruik valt weinig te zeiken. Wel is de infotainment een bron van ergernis. Zo ogen de graphics alsof je weer in 1997 bent en zit het touchscreen al gauw vol vette vlekken. Gelukkig is er ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Zo kun je het Cadillac-systeem vrijwel geheel achterwege laten en aan de slag met één van deze twee fijne opties.

Besturing en verbruik

De XT5 voelde als een warm bad. Een week daarvoor reden we met een BMW X7 naar de IAA in Frankfurt, maar de Cadillac stuurde zowaar lekkerder in mijn ogen. De X7 heeft een lichte besturing. Met een SUV geef ik de voorkeur aan een wat zwaardere besturing en dat doet de XT5 precies goed, inclusief een lekker dik stuurwiel. De stoelen zijn comfortabel en de zitpositie is een dikke prima.

De Cadillac werd gehuurd voor een periode van vijf dagen. In totaal is er circa 1.600 kilometer gereden met de auto. Het gemiddelde verbruik kwam uit op 23.4 MPG. Dat is 10,21 l/100 km oftewel 1 op 9,79. Geen wereldscore, maar dit is gelinkt aan de Autoblog gepatenteerde rijstijl. Conclusie: het kan vast beter, maar waarom zou je als een volle tank een paar tientjes kost.

In de Verenigde Staten is de Cadillac XT5 er vanaf MSRP 42.690 dollar. Ter vergelijking: de C-klasse (die ik eigenlijk zou huren) is er vanaf 41.400 dollar. Een GLC kost 42.500 dollar.

Inleveren

Het einde van de huurperiode is altijd zo’n moment dat je nog even goed kijkt naar je huurbak. Tenminste, als je er een leuke tijd mee hebt gehad. Ik had dat zeker en kijk met een glimlach terug op deze trip. De Cadillac XT5 bleek een uitstekende reisauto en een leermoment om eens uitgebreid te proeven aan iets niet-Europees.