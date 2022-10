Stand na GP Mexico 2022 en 8 dingen die opvielen

Maandagochtend, 7 uur: we hebben de stand na de GP Mexico 2022 voor je plus acht dingen die ons toch opvielen.

Nou, dames en heren! De GP van Mexico 2022 zit er weer op! Het voelde een beetje als kijken naar een cricket-wedstrijd. Het is (kennelijk) bijzonder spannend en het gaat blijkbaar ergens om, maar geen idee wat er op het circuit gebeurde.

Wellicht waren iets te veel onder de indruk van de snelheid van Mercedes in het eerste gedeelte van de race en hadden ook wij de bandenstrategie overschat (zeker als je via SkyTV keek). Het maakt niet uit, het leverde een race op die spannend leek te worden, maar uiteindelijk vrij ‘eenvoudig’ gewonnen werd door Max Verstappen.

Voordat we de stand na de GP Mexico 2022 (en alle andere overzichten) met je doornemen, hebben we hier acht dingen die ons opvielen aan de race.

Verstappen op eenzame hoogte

Max Verstappen begint een beetje de nieuwe Hamilton te worden. Niet zozeer qua bedankjes naar het publiek (daar is hij iets oprechter in), maar vooral qua het gemak waarmee hij de races lijkt te winnen. We zeggen lijkt, want stiekem heeft hij een meesterprestatie geleverd. Die eerste paar ronden op de medium band na de pitstop, vloog hij over de baan en pakte hij zijn voorsprong op Hamilton. Vervolgens consolideerde hij zijn positie door zeer stabiele rondetijden te noteren en de gele banden niet over de kling te jagen. Nee, het levert geen spannende races op, maar desalniettemin bijzonder knap.

Waar was Ferrari?

Eh, wacht. Ferrari was aan het begin van dit seizoen het te kloppen team. En nog steeds zijn ze in staat om pole positions te pakken en te vechten om de winst, iets waar Mercedes iets minder goed in slaagt dit seizoen. Maar Ferrari was werkelijk nergens te bekennen in Mexico. Zowel Sainz als Leclerc konden geen vuist maken tegen Mercedes en Red Bull. Gelukkig waren ze alsnog snel genoeg om Alpine en McLaren voor te blijven. Maar toch, een zeldzame offday. Er gaan geluiden dat Ferrari van te voren al wist dat het niet hun race zou worden en dat ze de motoren hebben teruggeschroefd. Het resultaat zou toch hetzelfde zijn geweest.

Britten zijn voor Britten

De beslissing van Michael Masi in Abu Dhabi 2021 en de beslissing van de FIA zijn niet in koude kleren gaan zitten van de Lewis Hamilton-fans. Allereerst: als het omgekeerd was, hadden wij Nederlanders ook moord en brand geschreeuwd. Ten tweede: doe het niet. De beslissing van Masi was binnen de regels van de FIA (al was het niet handig) en de FIA was uiterst transparant met de overtreding van Red Bull en de straffen ervan. Laten we blij zijn dat er telkens meer openheid van zaken wordt gegeven om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Mexico is vreemd en dat is leuk

Van alle recent toegevoegde circuits is Mexico ge-wel-dig. Het bevindt zich in de binnenstad, er is een stadion met een paar bochten en er zijn veel inhaalmogelijkheden. Omdat het zo hoog is, is weerstand minder een issue en kunnen andere auto’s ineens goed presteren. In dit geval was het het team van Mercedes dat uitmuntend presteerde. Zonder het feestje te verpesten, nee, Hamilton en Russell hebben nog geen aansluiting gevonden met de rest. In Brazilië zullen ze weer minimaal een halve seconde per ronde in de race tekort komen.

Een ouderwets saaie race

Mexico is een geweldige baan, maar dat staat niet altijd garant voor spectaculaire races. In dit geval was het snooze-fest 2022. Daardoor moesten we er eventjes aan denken: wanneer was de laatste saaie race eigenlijk? Precies, daarvoor moesten wij ook eventjes graven. Dan kom je toch ergens in 2020 uit. Tsunoda was de eerste uitvaller, Alonso de tweede en dat was het.

Eindelijk Ricciardo!

Huh, wat? Ja, Daniel Ricciardo. de Australiër was altijd een van de betere coureurs (achter de wereldkampioenen). De afgelopen twee seizoenen was hij vrij onzichtbaar, ondanks een overwinning op de GP van Italië 2021. Die McLaren en hij zijn geen goede match. Gisteren was te zien dat hij overduidelijk in vorm was. De combinatie Mexico en zachte banden pakten perfect uit. Hoe hij de McLaren onder controle hield in de snelle bochten was enorm indrukwekkend.

Gewaagde strategie Mercedes

Mercedes heeft jarenlang de beste auto gehad. Dat is heel erg knap. Het zorgde er wel voor dat ze qua strategie niet veel risico hoefden te nemen. De auto is nu ietsje beter dan aan het begin van het seizoen, maar het is goed om te zien dat Mercedes nu wat creatiever is qua strategie. Dat deden ze vorige week tijdens de GP van Amerika 2022, maar nu ook met de medium en harde band. Het pakte niet goed uit, maar hey: ze hebben iets geprobeerd. Als je kijkt naar de prestaties van Pérez, zat Mercedes er overigens niet heel ver naast.

Weer pech voor Alonso

Hoeveel pech kan een mens verdragen? Fernando Alonso staat er goed voor in het rijderskampioenschap. Maar het had dus veel en veel meer kunnen zijn. De reden dat Ocon voor hem staat in het kampioenschap, komt voor een gedeelte door de enorme pech die Alonso telkens heeft met zijn Alpine. Hij was geregeld best of the rest (achter de top 3 teams) en nu weer. Helaas maakte motorproblemen wederom een voortijdig einde aan de race. Hopelijk heeft hij bij Aston Martin volgend jaar minder pech.

Rijderskampioenschap

Hier gebeuren een paar interessante dingen. Verstappen staat bovenaan! Leuk voor Red Bull, Pérez pakt de tweede plaats, ten koste van Charles Leclerc. Daarbij pakt Lewis Hamilton P5 van Carlos Sainz. Ricciardo verstevigt zijn P12 en neemt een flinke afstand van Magnussen. Verder gebeurt er vrij weinig, daar de top 6 wederom alle punten opeiste.

De stand na de GP Mexico 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 416 2 Sergio Pérez Red Bull 280 3 Charles Leclerc Ferrari 275 4 George Russell Mercedes 231 5 Lewis Hamilton Mercedes 216 6 Carlos Sainz Ferrari 212 7 Lando Norris McLaren 111 8 Esteban Ocon Alpine 82 9 Fernando Alonso Alpine 71 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 47 11 Sebastian Vettel Aston Martin 36 12 Daniel Ricciardo McLaren 35 13 Kevin Magnussen Haas 24 14 Pierre Gasly AlphaTauri 23 15 Lance Stroll Aston Martin 13 16 Mick Schumacher Haas 12 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 12 18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 19 Alexander Albon Williams 4 20 Nicholas Latifi Williams 2 21 Nyck de Vries Williams 2 22 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

McLaren loopt een klein beetje in op Alpine, tussen die twee teams blijft het ongemeen spannend. Hetzelfde geldt voor Alfa Romeo en Aston Martin en Haas en AlphaTauri. De uitstekende vorm van Mercedes zorgt ervoor dat ze in de buurt komen van Ferrari. Dat zou wat zijn, na zo’n dramatische seizoenstart van Mercedes. Stiekem zijn het best nog veel punten, 40 stuks, maar met twee races te gaan is nog niets onbeslist.

De stand na de GP Mexico 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:



Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 696 2 Ferrari 487 3 Mercedes 447 4 Alpine Renault 153 5 McLaren 146 6 Alfa Romeo Ferrari 53 7 Aston Martin 49 8 Haas 36 8 AlphaTauri 35 10 Williams Mercedes 8

Kwalificatieduel

Paar interessante dingen hier. Russell loopt iets in op Hamilton. Tussen Ocon en Alonso is het verreweg het spannendst. Niet alleen omdat het constant stuivertje wisselen is tussen hen, maar ook omdat de positie dicht bij elkaar zit. Bottas is sneller dan Zhou, maar het verschil was echt enorm groot tussen die twee. Dat zie je dan weer niet in dit staatje, maar wel in het verslag van @jaapiyo.

De stand na de GP Mexico 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (12) George Russell (8) Red Bull Max Verstappen (16) Sergio Pérez (4) Ferrari Charles Leclerc (14) Carlos Sainz (6) McLaren Lando Norris (17) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (12) Esteban Ocon (8) AlphaTauri Pierre Gasly (12) Yuki Tsunoda (8) Aston Martin Lance Stroll (8) Sebastian Vettel (10) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (17) Nicholas Latifi (2) Williams Nicholas Latifi (0) Nyck de Vries (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (14) Guanyou Zhou (6) Haas Kevin Magnussen (14) Mick Schumacher (6)

Snelste raceronde

Sergio Perez had de hele tijd de snelste ronde in handen. Aan het einde van ronde 69 ging Russell naar binnen. Hij reed in de laatste ronde een tijd van 1:20.153. Het levert hem tevens een extra punt op.

De onderlinge stand na de GP van Mexico 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 George Russell Mercedes 3 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 2 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1

Driver of the Day

De Driver of the Day was Ricciardo met 24%. De vorige race stond het huilen hem nader dan het lachten. En nu was daar eindelijk de oude Ricciardo terug. We benoemden het net al even, maar ook het stemmende publiek vond Daniel Ricciardo verreweg de coureur die relatief gezien de beste prestatie heeft geleverd.

De onderlinge stand na de GP van Mexico 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Sebastian Vettel Aston Martin 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Nyck de Vries Williams 1 Daniel Ricciardo McLaren 1

Heeft de redactie de GP van Mexico 2022 goed voorspeld?

Nou, niet helemaal. Ondanks dat de redactieleden ongelooflijk goed voorspellen, ging er vandaag iets mis. Michael had Verstappen op de juiste positie en Perez op het podium voorspeld en pakte zo zes punten. Wouter en Jaap pakken ook zes punten, waardoor de afstand even groot blijft.

De stand na de GP Mexico 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 90 Wouter 87 Jaap 63

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP Brazilië 2022 worden verreden op vrijdag 19 november om 16:30.