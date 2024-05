EU wil export luxeauto’s naar Rusland nu écht stoppen

De Europese Unie wil dat het nu eindelijk afgelopen is met de import van westerse luxeauto’s in Rusland. De sluiproute moet dicht!

Al weer meer dan twee jaar geleden dacht President Putain van de Russische Federatie dat het een goed idee was om in een drie dagen durende oorlog Oekraïne te veroveren. Het liep allemaal net even anders…

“Het westen” heeft moedertje Rusland helemaal de moeder gesanctioneerd en zo’n beetje niks mag meer worden uitgevoerd naar het land. Dus ook geen dure auto’s zoals Rolls-Royce, Bentley en Maybach (willekeurige voorbeelden).

Sluiproute

Uiteraard houden de autofabrikanten zich uitstekend aan deze sancties. Alleen is gek genoeg de export naar een ander land vervijfvoudigd. De Financial Times keek eens naar de importcijfers van een trouwe buur van Putler en berekende een flinke stijging van de cijfers.

Trouwe vazal Aleksandr Grigorjevitsj Loekasjenko, al 30 (!!) jaar de president dictator van Wit-Rusland/Belarus, heeft de importcijfers namelijk de afgelopen twee jaar flink zien stijgen.

In januari 2022, voor de oorlog in Oekraïne ging er een maandelijkse stroom van voertuigen en onderdelen van EU landen naar Belarus ter waarde van 46 miljoen euro. In januari 2024 was dat al ruim 247 miljoen euro. Een vervijfvoudiging.

Luxeauto’s voor Rusland

Vooral opvallend is dat de import van auto’s die momenteel niet meer aan Rusland verkocht mogen worden het meest is toegenomen. Een Rus koopt met zijn waardeloze Roebels niet meer in Groot-Brittannië zijn nieuwe Roll-Royce, maar in Minsk. Slimme autodealers in Minsk kopen die Rolls dan voor de oligarch in de UK.

Nou is Belarus zelf ook al niet sanctievrij, maar dit is kennelijk gewoon nog mogelijk. Tot nu dan. De opgelegde sancties van de Europese Unie vanwege betrokkenheid van Wit Rusland bij de Oekraïne oorlog en wegens dictatuur dekken dit kennelijk niet af.

Nieuwe sancties EU

Nieuwe sancties dus. Die moeten doorsluizen van verboden goederen tegen gaan houden. Geen nieuwe Bentley meer voor een oligarch dus! Wij hebben er wel vertrouwen in dat Loekasjenko zich braaf aan alle sancties zal gaan houden. Zo is ie wel…