Mercedes-Benz E-Klasse (W213) 2016-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Mercedes-Benz E-Klasse (W213). De vijfde generatie E-klasse.

In 2022 bestaat de top 10 Marktplaats populairste occasions helemaal uit Duitse auto’s. Op 1 de Golf, op 2 de BMW 3 serie, op 3 de Polo. Op plek 7 met 20,9 miljoen paginabezoeken vinden we de Mercedes-Benz E-Klasse terug. Een goede reden om de laatste generatie eens aan te pakken.

We rijden in dit aankoopadvies zelf in deze Mercedes-Benz E-Klasse 200 AMG Line uit 2018. Deze auto heeft de 2 liter motor met 184 pk, maar door de AMG line uitvoering ziet ie er sportief uit als een AMG. Die AMG details zie je overigens op heel veel E-Klasse occasions.

We rijden deze E-Klasse vandaag op groene in plaats van blauwe platen. Het is zonde om achterin te gaan zitten, ook al zit je ruim. Achter het stuur zit je beter.

Nog even kort. Vijfde generatie E-klasse. Je moet de verschillen met de vorige generatie, de W212, van na de facelift met een vergrootglas zoeken. Uiterlijk lijkt ie er heel veel op. Maar onderhuids absoluut niet.

De nieuwe Mercedes-Benz E-klasse is vele malen moderner. Als je er in zit, zie je het verschil onmiddellijk. Het doet veel rijker en klassieker aan met veel ronde ventilatieopeningen, fraaie houtafwerking en rijkelijk gebruik van chroom. De styling doet natuurlijk denken aan de nieuwe C-Klasse en S-Klasse. Sterker nog, de drie lijken erg veel op elkaar. Aan de voorzijde kun je ze eenvoudig uit elkaar halen: de C-Klasse heeft één LED-strip in de koplampen, de E-Klasse heeft er twee en de S-Klasse heeft er drie.

De W213 is vooruitstrevender dan ooit. Op het gebied van autonome techniek, infotainment en gadgets kun je het bijna zo gek maken als je wilt.

We rijden vandaag in de sedan met de 2.0 liter viercilinder motor. De meeste die je vindt in ons land hebben de viercilinder. Naast de Sedan is er ook de Estate, een E-Klasse coupé en een Cabrio.

In 2020 heeft deze generatie een facelift gehad. Nieuwe koplampen vallen het meest in het oog. Ook nieuw na 2020 is het MBUX-infotainment systeem dat het COMAND-systeem vervangt. De post-facelift versie schermt met schermen zeg maar. Dit exemplaar is van 2018, dus hier nog net wat minder schermen dan een nieuwe heeft.

Gewoon een hele betrouwbare comfortabele kilometervreter. Geen grote dingen om bang voor te zijn, maar we hebben toch even flink gegraven om een aantal aandachtspunten te vinden.

Aandachtspunten Mercedes-Benz E-Klasse (W213)

Als je een tweedehands Mercedes E-Klasse (W213) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Mercedes-Benz E-Klasse (W213) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Er is veel occasionaanbod te vinden, ook hele jonge occasions. Kijk wel even van wie je de auto koopt en wie de vorige eigenaar was.

Carrosserie en interieur

De carrosserielak wordt online vaak dun en te gevoelig genoemd. Veel gebruikte auto’s zijn vaak bezaaid met kleine plekjes van steentjes en krassen. Even goed de buitenkant bekijken dus als je een exemplaar op het oog hebt.

Online worden ratelgeluiden achter het dashboard en de deurpanelen gemeld. Als je op Youtube zoekt zie je zelfs mensen die hun hele dashboard eruit halen om stukjes vilt erachter te installeren. Ook rammeltjes bij de achterbank rechtsachter wordt gemeld. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de ophanging. Goed je oren open dus bij de proefrit.

Onderstel

Jaaaa, het onderstel. Heerlijk comfortabel met de luchtvering. Als ie niet stuk gaat natuurlijk. Helaas komt dat nog wel eens voor. Zeker als de auto langdurig stil heeft gestaan, maar dat moet natuurlijk ook niet, auto’s moeten rijden.

De luchtvering zakt dan in en komt na het starten van de motor niet meer op normale rijhoogte. Het relais is dan vast te komen zitten in de “uit” stand en de compressor slaat niet aan. Zit het relais vast in de “aan” stand dan kan de compressor juist overbelast worden en doorbranden.

Het relais vervangen is goedkoop en snel. De compressor vervangen is complex en duur. De compressor zit links voorin, en daar kun je niet makkelijk bij als de vering in standje laag staat.

Bij vroege exemplaren zijn ook problemen met de software en hardware van de luchtvering gemeld.

Aandrijflijn

De Mercedes-Benz E-klasse (W213) is uitsluitend geleverd met de negentraps automatische transmissie. Vierwielaandrijving is onder de naam 4Matic als optie op vele motoriseringen beschikbaar.

Er is ook een speciale E-klasse All-Terrain. Alleen als Estate, hoger op de wielen en voorzien van 4Matic.

Opmerkelijk genoeg worden online problemen gemeld met de remmen. Niet dat de auto niet goed wil remmen, dat zit wel prima, maar dat ze kunnen piepen, trillen en soms zelfs gieren. Een concrete oplossing is er niet, gevaarlijk is het ook niet, maar iets om bij een proefrit wel even in de gaten te houden.

Elektronica

Onze Mercedes-Benz E-Klasse occasion is voorzien van Mercedes Comand Systeem. Dat systeem wil nog wel eens falen, maar met een reset is dat wel op te lossen. Vraag bij aankoop of de garage er ook voor kan zorgen dat de nieuwste update geïnstalleerd is.

Daarnaast wordt het systeem als traag benoemd. Geen zin in? Zoek een exemplaar van na 2020, na de facelift. De E-Klasse is vanaf dan met MBUX geleverd.

Ook zijn er veel klachten over het gebruik van de Mercedes Me App. Met deze app zou je de auto op afstand moeten kunnen starten, maar dat lijkt maar de helft van de tijd te werken. Ook de mobiele connectiviteit en het geïntegreerde navigatiesysteem willen met enige regelmaat bokken.

De LED lampen van de buitenspiegels willen nog wel eens de geest geven. Als je de auto ontgrendelt schijnen die lampen zo mooi op de vloer. Doen die het niet dan moeten alle LED’s vervangen worden.

De diesels zijn voorzien van een NOx-sensor. Die zorgt er voor dat de stikstofoxide niveau’s van de auto gemonitord worden en zo nodig de elektronica bijstuurt om er voor te zorgend dat die niveau’s onder controle gehouden worden. Die sensor wil het nog wel eens begeven. De auto kan dan minder presteren, sputteren en komt dan niet meer door de emissietest. Oorzaak is bijna altijd extreme hitte van de uitlaat. Niet goedkoop, maar gelukkig ook zeldzaam.

Over de GPS antenne in de buitenspiegel wordt geklaagd dat die niet altijd helemaal goed werkt. Af en toe is de GPS zoekende.

Ook het Start / stopsysteem wil nog weleens bokken. Dit komt omdat de diodes van het systeem dan kapot zijn gegaan. Meestal is de oorzaak daarvan een bijna lege batterij.

Motoren

Qua motoren zijn er flink stappen gemaakt ten opzichte van de 4e generatie. De meeste motoren zijn zuiniger en het gros bestaat nu uit viercilinders. Een zescilinder is mogelijk, maar in Nederland vrij prijzig.

Aan de top staan de E63 AMG en E63 S AMG. Deze auto’s zijn bijzonder krachtig, vandaar dat er ruimte is voor een E43 AMG. Deze is later opgevolgd voor de E53, die geen V6 maar zes-in-lijn heeft. Hetzelfde geldt voor de diesels. De E350e is in Nederland een bescheiden succesje.

De Mercedes W213 komt met heel wat motoropties. De meeste gangbare motoren zitten zo rond de 200pk, de krachtigste is 4,0L BiTurbo V8 die dik 600pk op de mat legt. Van de M274 benzinemotor, die ook in onze Mercedes-Benz E-Klasse occasion ligt, is bekend dat hij soms problemen heeft met de zuigers die de motor kunnen beschadigen.

In de 2.0 liter viercilinders wordt namelijk bij vroege exemplaren af en toe zuigerschade gemeld. Geen veelvoorkomend probleem, maar ook niet zeldzaam. De oorzaak zou dan de zuigerpen zijn. Bij vroege modellen heeft Mercedes deze onder garantie vervangen. Erg dure reparatie, hou hier dus rekening mee bij vroege exemplaren van de 5e generatie.

Ook wordt een hoger olieverbruik gemeld. Bobines kunnen ook een zwak punt zijn bij modellen met een hogere kilometerstand.

Onder de E-Klasse is de dieselmotor nog populair, zeker als de vorige eigenaar een kilometervreter was. Krijg je een waarschuwing dat de AdBlue moet worden bijgevuld? Niet negeren, maar bijvullen. Klusje van niks, maar laat je het na dan weigert de auto om te starten. Als het tankje helemaal leeg is moet je naar de garage om de software te resetten. Geen zwak punt van de auto, maar van de bestuurder.

Bij hoge kilometerstanden (150-200 d) worden bij de viercilinder diesels af en toe wat problemen gemeld. Het gaat om overmatige slijtage van de tuimelaars. Symptoom is ruw draaiende motor en rare geluiden uit het luchtinlaatsysteem.

Merk je dit, dan moeten de tuimelaars onmiddellijk gecontroleerd en vervangen worden. Rij je door, dan heb je dikke kans dat de nokkenassen en hun behuizing ook beschadigd en dan ben je verder van huis. Geen veel voorkomend probleem, maar bij een auto als de E-Klasse moet je ook een beetje zoeken naar puntjes.

Benzine

E200 2.0 turbo 184 pk (tot medio 2019)

E200 2.0 turbo 197 pk (vanaf medio 2019)

E250 2.0 turbo 211 pk (tot media 2018)

E300 2.0 turbo 258 pk (vanaf 2019)

E350 2.0 turbo 299 pk (vanaf medio 2018)

E350e Plug-in hybride, 2.0 turbo & elektromotor. Systeemvermogen 286 pk (tot medio 2018)

E300e Plug-in hybride, 2.0 turbo & elektromotor. Systeemvermogen 286 pk (vanaf 2019)

E400 3.0 V6 twin-turbo 333 pk (tot medio 2018)

E450 3.0 V6 367 pk twin-turbo (vanaf medio 2018)

E53 AMG 3.0 V6 turbo 401 pk (tot 2018)

E53 AMG 3.0 turbo 435 pk (vanaf 2018)

E63 AMG 4.0 V8 twin-turbo 571 pk

E63 S AMG 4.0 V8 twin-turbo 612 pk

Diesel

E200d 1.6 turbo 150 pk (tot 2019)

E200d 1.6 turbo 160 pk (vanaf 2019)

E220d 2.0 turbo 194 pk

E300d 2.0 twin-turbo 245 pk (vanaf 2018)

E300de Plug in hybride. 2.0 turbo & elektromotor. Systeemvermogen 306 pk (vanaf 2019)

E350d 3.0 zescilinder turbo 286 pk (vanaf 2018)

E400d 3.0 zescilinder twin -turbo 330 pk

Aanbod Mercedes-Benz E-klasse (W213) occasion op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats. Niet zo gek eigenlijk, want de E-Klasse is vooral als zakelijke auto geleverd. De 5e generatie vanaf 2016. Dus met een leasecontract en een looptijd van vijf jaar is het niet zo gek dat het aanbod ruim is.

Op moment van schrijven zijn er dik 500 exemplaren van de Mercedes-Benz E-klasse (W213) op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor een Mercedes-Benz E-klasse (W213) occasion variëren van 7.777 euro tot ruim 214 duizend euro voor een E63 S AMG.

Voor het totale aanbod van de vijfde generatie Mercedes-Benz E-klasse (W213) kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Sedans zijn ongeveer de helft van het aanbod, een kwart Estates en de rest zijn Coupé’s en Cabrio’s. De All-Terrain is in NL nauwelijks verkocht.

Wij reden met de Mercedes-Benz E-klasse E200 AMG Line met 184 pk uit 2018, beschikbaar gesteld door Louwman Mercedes-Benz in Gorinchem.