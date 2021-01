'Hyundai wil Apple wel helpen met eigen auto' - Autoblog.nl

Krijgt Apple hulp uit Koreaanse hoek in vorm van Hyundai met het ontwikkelen en produceren van een eigen auto?

Het gonst al jaren van de geruchten dat Apple werkt aan een eigen auto. Het was even stil, maar recentelijk dook er weer wat info op over die ‘Apple car’. Heel concreet is de informatie niet, omdat het Amerikaanse techbedrijf zelf geen commentaar geeft over het vermeende project.

Apple is goed in het maken van een telefoon en gadgets, maar een auto is toch wel andere koek. Het lijkt bijna onmogelijk om te denken dat het Amerikaanse bedrijf dit allemaal op eigen initiatief gaat opzetten. Zo heeft Apple geen eigen fabriek waar bijvoorbeeld de auto geproduceerd kan worden. Het vermoeden bestond al dat er een mogelijk samenwerking zou zijn met een autofabrikant en nu hebben we een naam. Apple gaat met Hyundai aan de slag, aldus Korea Economic Daily.

Hyundai en de Apple auto

Hyundai zou in voorbereiding zijn om de productie van de Apple auto op zich te nemen, mochten de gesprekken tussen beide bedrijven tot een deal leiden. In het meest gunstige geval zou Apple voor het einde van dit jaar het voertuig onthullen, aldus de vooruitzichten. Vooralsnog is er niets bekend over het project. Mocht Apple dit tot het einde geheim weten te houden, dan staat ons een verrassing te wachten. De praktijk leert echter dat zodra andere partijen betrokken raken bij een project, het steeds moeilijker is om zaken geheim te houden. Hoe dichterbij we een onthulling komen, hoe groter kans dat er details over het project naar buiten komen.