Wat betekent de lockdown voor de autoliefhebber? - Autoblog.nl

Vanaf morgen gaat een groot gedeelte van Nederland weer op slot, maar wat betekent die lockdown voor de autoliefhebber?

Tot 19 januari gaat Nederland op slot. Dat was de belangrijkste boodschap uit de persconferentie van Rutte maandagavond. Nadat de besmettingen enkele weken geleden nog leken te dalen, was die trend vorige week voorbij. Dit weekend tikte het aantal geregistreerde besmettingen bijna de tienduizend aan. Tijd voor extra maatregelen, concludeerde het Nederlandse kabinet.

Een van die maatregelen is dat alle niet-noodzakelijke winkels dicht gaan. Nu is het probleem alleen dat ‘niet-noodzakelijk’ op meerdere manieren te interpreteren is. Daarom heeft de overheid vanavond documenten uitgebracht om uit te leggen wat wél en niet noodzakelijk is. Alleen een beetje jammer dat rijksoverheid.nl momenteel platligt.

Lockdown voor de autoliefhebber

Daarom moeten we het voor nu even via andere media doen. Om te beginnen met Rutte zelf. Tijdens zijn toespraak ging hij niet per se in op de autobranche, al deelt hij via Twitter wel onderstaand schema. Hierin is één ding dat belangrijk is voor autoliefhebbers: tankstations. Tankstations gaan niet dicht, ook tijdens de lockdown kan er dus gewoon getankt worden. Het is onduidelijk of er in tankstations alleen getankt mag worden, of dat het winkelgedeelte ook open mag blijven.

Een ander, vrij belangrijk aspect van auto’s is het onderhoud. Sommige autoliefhebbers zullen een (groot) deel zelf doen, maar velen zijn aangewezen op garages. Gelukkig blijven ook dergelijke zaken open. Volgens een document van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (via AMT) blijven ‘locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen’ open. Ook in dit document staan tankstations overigens vermeld. Het is vooralsnog onduidelijk of apk’s nog worden uitgevoerd, het RDW heeft hier nog niks over laten weten.

De autoliefhebber lijkt tijdens de lockdown vooral beperkt te zijn als het gaat om het kopen van nieuwe auto’s. Dealers staan namelijk niet op deze lijst. Mogelijk kunnen dealers met een werkplaats nog wel open blijven, al blijft dat op dit moment gissen. Bij dealers die géén werkplaats hebben, lijkt sluiting onvermijdelijk.

Het CBR bereidt zich momenteel voor op sluiting van morgenochtend. De organisatie gaat er vanuit dat rijscholen ook dicht moeten. Op een lijst met uitgezonderde contactberoepen (via NOS) worden rijinstructeurs en -examinatoren ook niet benoemd. Mensen die binnenkort hun rijexamen hadden, moeten dus hoogstwaarschijnlijk een nieuw examen inplannen. Rijlessen zelf mogen vanaf middernacht ook niet meer.

