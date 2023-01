Autoblog Advies: de leukste Hot Hatch voor 15 mille

Wat is de leukste Hot Hatch voor 15 mille die je kan kopen? Wij zijn ook benieuwd!

Eens een Seat, altijd een Seat. Althans, dat is wat Autoblog-lezer Bram vindt. Hij woont al jaren vlak bij een Seat-dealer in de buurt en zolang hij zijn rijbewijs heeft, heeft Bram een Seat. Het begon ooit met een Marbella, daarna een Arosa om vervolgens allerlei snelle Ibiza’s te rijden. Net als veel andere personen werd Bram daarna volwassenen. En vruchtbaar, want hij kreeg twee kinderen. Vandaar dat hij zijn Leon Cupra 4 7 jaar geleden moest inruilen op een Seat Exeo ST. Uiteraard wel een 2.0 TSI die hij op smaak heeft gebracht met fraaie OZ-wielen, Eibach-veren en wat motorische tuning, waardoor hij nu 280 pk onder de rechtervoet heeft!

Sindskort heeft de vrouw van Bram een auto van de zaak en je gaat niet het geloven, dat werd ook een Seat, een Ateca in dit geval. Nu is Bram weer op zoek naar een auto voor zichzelf. Het budget dat hij heeft is ongeveer 15 mille (maar minder mag ook). Uiteraard zoekt hij het liefste een Seat, maar er zijn twee problemen. De Seat-dealer is onlangs geen Seat dealer meer (alhoewel onderhoud gewoon wel kan) en zijn droomauto valt net buiten bereik. De ultieme auto voor Bram is de Seat Leon Cupra ST 280, maar die vallen nog niet buiten het budget.

Het moet een hot hatchback worden. Meer dan 200 pk en als het kan ook voldoende tuningspotentie. Bram is van plan de auto lang te rijden, dus liever niet iets met 250.000 km op de teller.

De wensen en eisen van Bram voor de leukste Hot Hatch van 15 mille kun je hieronder bekijken:

Huidige auto / vorige auto’s: Seat Exeo ST TSI 280 pk, daarvoor snelle Leons, Ibiza’s en een trage Arosa en Marbella Koop / lease: Koop

Budget: Maximaal 15.000 euro, minder mag ook Jaarkilometrage: Toch wel 20 tot 25k per jaar denk ik Brandstofvoorkeur: Benzine natuurlijk Reden aanschaf andere auto: Nieuwe familieauto, nu iets leuks voor papa (maar wel met achterbank) Gezinssamenstelling: 2 kinderen Voorkeursmerken / modellen: Seat Leon Cupra ST 280 No-go modellen: Volkswagen, Audi, Skoda. Dan wil ik een Seat!

Seat Leon Cupra R (1P)

€ 13.950

2010

140.000 km

Ja, dan beginnen we de zoektocht naar de leukste Hot Hatch voor 15 mille met een, eh, jazeker, een Seat! Een derde generatie is lastig om te vinden voor 15 mille. Dan is er in de meeste gevallen wat mee aan de hand of hij heeft serieus veel kilometers gelopen. Of beide. Maar je kan ook op zoek naar een puntgave Leon Cupra R. Ja, het interieur is niet extreem fraai, maar is dat erg? Bij de facelift-modellen was het materiaalgebruik al wat beter en een Cupra is altijd een facelift. Het is een bijzonder vermakelijke auto.

Je hebt altijd vijf deuren, alhoewel ontwerper Walter de Silva (net als bij de Alfa 156 die hij ook ontwierp) de handgrepen heeft verstopt. Een prima totaalpakket dat leuker is om te sturen dan een Golf GTI en meer tuningspotentie biedt. Het is nog wel lastig om eentje te vinden.In het budget zijn er enkele te vinden. De reguliere Cupra is beduidend populairder en beter te vinden, ook voor bedragen flink onder het budget. Die zijn dan niet zo fris als het exemplaar dat wij vonden.

Renault Mégane R.S. 250 Cup

€ 14.500 (particulier, Nederland)

130.000 km

2010

We kunnen er niet omheen, als je op zoek bent naar de meest hardcore rijervaring, kijk dan niet verder. De Renault Mégane R.S. is zo’n auto die alleen gemaakt is om lol te mee te hebben. Natuurlijk, het interieur van een Golf heeft iets meer klasse en een Focus is iets praktischer. Maar als het puur om rijplezier gaat, is de Mégane de beste keuze. Sterker nog, voor dit geld ga je niet heel veel leukere auto’s vinden. Het is ook een auto die standaard al ‘af aanvoelt, met het Cup chassis voelt ‘ie zelfs speciaal aan.

Qua betrouwbaarheid zijn er wel wat algemene Renault Mégane-kwaaltjes, maar in de meeste gevallen zijn de eigenaren erg zuinig op hun Mégane. Het is toch een liefhebbersauto. Je kan er trouwens nog voldoende aan modificieren aan deze rappe Renault, als je dat wil wel. Er is namelijk erg veel voor te krijgen. In de meeste gevallen wordt het dan een nog serieuzer scheurijzer. In het budget zijn ze te vinden, maar je zit wel aan de onderkant van het aanbod. Wil je minder dan 15 mille uitgeven aan deze Franse Hot Hatch, dan kom je uit op exemplaren met een hoge kilometerstand.

Opel Astra OPC (J)

€ 15.000 (particulier, Nederland)

2012

165.000 km

Dit is typisch zo’n auto die men te vaak over het hoofd ziet. Nee, het is niet een vlijmscherp apparaat is de Mégane. Het is echter net zo’n allrounder als bijvoorbeeld een Audi S3. Nee, de Opel Astra OPC is een bijzonder geslaagde auto. Ze hebben er bij OPC echt werk van gemaakt. Het is niet even een Astra coupé 2.0T met een chipje. De motor is grondig herzien en levert nu standaard al 280 pk! Het chassis is niet zo hardcore als een Renault, maar biedt een fijn compromis tussen bruikbaarheid (Comfort is een te groot woord) en sportiviteit.

Ook tof is dat het interieur met die toffe Recaro’s gewoon standaard is. De wielen zijn enorm groot (20 inch) en relatief zwaar. Sommigen vervangen ze voor lichtere 19 inch wielen. Ziet er ook iets beter uit, meer in balans. Ook handig, een sperdifferentieel is helemaal standaard op deze Opel. Ondanks dat je natuurlijk eentje wil in de kleur Arden Blue, staat rood ‘m stiekem het beste. En daarmee komen bij het misschien het grootste voordeel van de Astra OPC: het is de gaafste en dikste Hot Hatch voor 15 mille in dit overzicht (alhoewel dat natuurlijk persoonlijk is).

Ford Focus ST-H (DYB)

€ 13.995

2013

105.000 km

Niemand wil een auto kopen die uiteindelijk een huurauto bleek te zijn. Het voordeel met deze ST-H is dat je je dat niet hoeft af te vragen. De ST-H is namelijk altijd een oud-huurauto van Hertz. Het is wel een legendarische huurauto, afgeleid van de Shelby 350 GT-H. De Focus ST-H kun je herkennen aan de gouden strepen en goeden velgen, net zoals de legendarische Mustang jaren gelden. In vergelijking met het geweld in dit overzicht is de Ford Focus meer de allrounder. Qua prestaties valt het niet tegen, maar het is zeker geen uitblinker in dit overzicht.

Ook qua wegligging zijn er betere keuzes. Het is ook niet dt de Focus extreem luxe aanvoelt of heel zuinig is. Waarom raden we de auto dan toch aan? Nou, in het budget kun je kiezen uit frisse exemplaren met een keurige kilometerstand. Daarnaast is het een praktische Ford Focus vijfdeurs, eventueel kun je ‘m zelfs als ‘Wagon krijgen! Daarbij is sturen, remmen, acceleratie en beleving allemaal keurig met elkaar in balans. Oh, en er zijn voldoende modificaties voor te krijgen om ‘m heftiger te maken. Ford deed dat zelfs niet, want zij kwamen zelf met de Focus RS. Een gewone Focus ST (als in een niet ST-H) in keurige staat vind je zelfs voor minder.

Mazda 3 MPS (BL2)

€ 13.500

2011

120.000 km

Nog even een underdog. De Mazda 3 MPS is een ijzersterke aanbieding als het gaat om een toffe hot hatchback. Ook hier KUN je er veel aan veranderen, maar dat HOEFT niet per se. Veel vermogen, straf onderstel en een sper zitten er standaard op! De rijervaring is behoorlijk old-school in de positieve zin des woords. De turbo moet echt eventjes op gang komen. Ga voor een zo laat mogelijk exemplaar. De pre-facelift Mazda 3 MPS kan serieus roesten.

De latere versies zijn daar veel beter tegen bestand. Ook wel leuk, ze zijn er een stuk appetijtelijker uit. Qua betrouwbaarheid is het een typische Japanner: op wat kleine dingetjes na zijn ze erg robuust. Motor en bak van deze Mazda zijn bestand tegen veel meer vermogen. In Engeland rijden exemplaren probleemloos rond met 420 pk (of meer!). Nadeel, je moet iedereen uitleggen dat het echt onderschatte auto’s zijn. Of, je plakt een 1.6 badge en Ichthus-visje achterop en je kan incognito genieten.

Semi-Yolo: Seat Leon Cupra 265 (5F)

€ 18.900

2016

90.000 km

Kom op, je wil een derde generatie Leon Cupra, koop dan ook een derde generatie Leon Cupra! Je moet even wat concessies doen, vandaar de Semi-YOLO-benoeming. Spaar even een paar duizend euro verder en zoek bij een particulier een nette Seat Leon Cupra. Ondanks dat je droomversie de 280 is, is de 265 op het oog softwarematig beperkt. Die is in Nederland niet geleverd, maar wel in Duitsland. Als standaardpakket is het keurig.

Het interieur van deze generatie Seat Leon is nog altijd niet dat van een Golf, maar het is gewoon keurig en sober. Ook prettig, is dat je standaard een sperdifferentieel hebt. Geen ‘sper-simulatie’, maar een echt mechanisch sper. Omdat het een terug-getuned blok is, kun je aanzienlijke winsten behalen. Met een paar modificaties zit je op 400 pk. In een Seat Leon! Ga voor een grijze met standaard Leon-wielen en je hebt een geweldige sleeper.

YOLO: Alfa Romeo 147 GTA Q2 (937A)

€ 17.950

2003

180.000 km

Kijk, met Seat probeerde de Volkswagen Group een soort Alfa Romeo-alternatief te bedenken. Daarin slaagde het merk deels in. Met name de Cupra-versies. Dat is nu dan ook een apart merk geworden. Maar een Leon Cupra probeert dus de emotie van zo’n Alfa Romeo Hot Hatch te imiteren. En emotie krijg je! De 147 GTA heeft namelijk die geweldige Busso V6 onder de kap. Een standaard exemplaar vinden is erg lastig, maar dat is geen probleem. Standaard zijn ze niet al te best, in dynamisch opzicht.

Veel exemplaren hebben het Q2-sperdiff van de 147 Q2 (die je alleen maar met 150 pk diesel kon krijgen, geen idee waarom). Laat je niet direct afschrikken door de kilometerstand, maar door de leeftijd. In veel gevallen zijn de goede exemplaren nog boven water, de frikandellen en perenkisten staan al bij de sloop. De prijs is wel een dingetje, want maak je geen illusies. De Seat Leon hierboven rijdt rondjes om deze GTA. De motor van de Alfa klinkt wel veel specialer (omdat ‘ie dat ook is).

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!