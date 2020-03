Autoblog Advies: langzame betaalbare coupé (7.000)

Wat voor auto is een goede tweede auto? Zeker als je een leuke en betaalbare coupé zoekt? Team Autoblog zoekt het voor u uit!

Misschien wel leuker dan de eerste auto is het kijken naar de tweede auto. Dankzij de eerste auto heb je enorm veel ervaring opgedaan en heb je een smaak plus voorkeuren kunnen ontwikkelen. Thijs heeft dat nu gehad. Vier jaar kocht hij zijn eerste auto, een gebruikte Renault Clio II uit 2003, een heuse 1.4 16v Dynamique met bijna 100 trappelende paarden. Na 4 jaar is het tijd voor een nieuwe auto. Thijs is aan het kijken naar een ‘trage’ en betaalbare coupé.

Comfort en stijl

Qua eisen is Thijs vrij duidelijk. Hij wil graag meer comfort en meer stijl. Hij heeft geen vrouw of kinderen om rekening mee te houden en zijn werkgever is volgens Thijs ook een petrolhead, dus hij kan prima voor komen rijden in iets aparts. Dankzij de goede ervaringen met Renault en zijn dealer, zat Thijs zelf te denken aan een Renault Laguna Coupé, maar deze zijn nog vrij prijzig en zeldzaam, geen lekkere combinatie.

Het gaat Thijs er vooral om dat de auto niet snel is. Dit in verband met de verzekering (Thijs is ’pas’ 24), maar ook omdat hij er toch geen gebruik van kan maken nu er alleen maar 100 km/u gereden mag worden op ’s lands snelwegen.

De wensen en eisen van Thijs verwerkt in en een tabel:

Huidige /vorige auto's: Renault Clio II Phase II 1.4 16v Dynamique Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé aanschaf Budget: Liefst € 5.000, eventueel oprekken naar € 7.000 mogelijk Jaarkilometrage: Echt niet meer dan 20.000 per jaar, eigenlijk Brandstofvoorkeur: Benzine, dus Reden aanschaf andere auto: Ik wil iets groters en iets meer stijl Gezinssamenstelling: Vrijgezel Voorkeursmerken/modellen: Renault Laguna Coupé No-go modellen / merken: Italiaans, dus geen Alfa (sorry)

Wat mis je door de no-go’s?

Tsja, als je een stijlvolle en betaalbare coupé zoekt, dan zijn er veel Italiaanse gegadigden. Je mist in principe twee auto’s, beide Alfa Romeo’s. De eerste is de Alfa Romeo GT (937C). Een soort 147 coupé van Bertone. De GT is iets meer sportiviteit afgestemd en nog redelijk praktisch bovendien. De looks moeten wel je ding zijn, zeker van achteren is het een bijzonder verschijning.

De 1.8 motor is de meest verstandige keuze, de 2.0 JTS moet je ontwijken. De beste optie is de Busso, die lastig in het budget te vinden is, maar zeker de voorkeur verdient. Deze klinkt het beste, is het meest betrouwbaar en toevallig ook het snelst. Nog een voordeel: met V6 is het een gewilde auto die je nog aan een liefhebber kunt verkopen.

De andere Alfa Romeo kan qua karakter niet anders zijn. De Alfa Romeo Brera (939D) is ook prima te vinden in het budget. Het is een zeer bijzondere auto die voornamelijk is bedoeld om jezelf stijlvol voort te bewegen. De Brera weegt behoorlijk veel, terwijl die niet zo praktisch is als de Alfa GT.

De 2.2 JTS is op zich een prima motor, maar kent veel kuren, met name de kettingspanners. De 3,2 is niet heel veel meer soeps: dankzij de standaard Q4 vierwielaandrijving is ‘ie nog zwaarder, terwijl de GM unit niet zoveel karakter heeft als de Busso V6. Het interieur is wel heel erg fraai.

Mercedes-Benz CLK 240 (C209)

€ 7.000 (particulier)

2002

145.000 km

Als je een relaxte en stijlvolle auto wil, kun je eigenlijk niet om de Mercedes-Benz CLK van C208-generatie heen. Het is ook nog eens een heel betaalbare coupé op het moment. De CLK heeft alles: veel comfort, een zijdezachte automaat, een zeer geraffineerde zescilinder en een hoop luxe aan boord. In het budget zijn ze redelijk goed te vinden. Naast de CLK240 vind je de even sterke en even snelle CLK 200 Kompressor. Deze motor is zelfs iets zuiniger, maar loopt minder mooi. Je mist toch die twee cilinders, alhoewel zo’n supercharger prima functioneert. Nadelen? Toch even kijken voor roest. Sowieso alle ‘getunede’ modellen en Faux-AMG’s ontwijken. De CLK was er met handbak, maar erg fijn waren die niet, terwijl de automaten juist prettig waren. Mocht je de CLK iets te veel een pensionado-mobiel vinden, dan is de C-Klasse sportcoupé een goede optie (die nog meer roest, dus let op!)

Renault Mégane Coupé 2.0 TCE Privilége

€ 6.995 (universele garage)

2009

75.000 km

Een leuke tussenstap tussen een Laguna Coupé en de Clio die je nu hebt, is natuurlijk een Mégane Coupé. Nu houdt deze auto het midden tussen een hatchback en een coupé. De uitstraling en beleving is nog wel van een hatchback. Maar in deze uitvoering (de luxe Privilége) met soepele 2.0 TCe motor heb je toch een leuk pretpakket voor de deur staan. Daarbij zijn ze relatief jong en goed te vinden in Nederland. Een voordeel ten opzichte van bovenstaande Mercedes: onderdelen en onderhoud is aanzienlijk goedkoper. Zie dit een beetje als een soort Megane R.S.-light die juist wat luxer is.

BMW 320CiA Coupé Executive (E46/2)

€ 6.950 (BOVAG garage)

2001

115.000 km

Je kan ook doen wat @jaapiyo heeft gedaan: een 3 Serie youngtimer. Deze generatie 3 Serie (de E46 dus) lijkt nu een beetje op zijn ‘gat’ te zitten qua prijs. Tussen de 5 en 7 mille is er voldoende te vinden. De zescilinders lopen magistraal, alhoewel de dorst en de prestaties niet met elkaar in verhouding staan. Het zijn wel zeer prettig rijdende auto’s. De 318i is op zich al goed, maar een zescilinder geeft gewoon een veel rijker gevoel. Het interieur is nog verrassend fraai, dat had BMW in deze periode goed voor elkaar. Ga voor een originele Opa-specificatie, dus alle zwarte wielen (nooit geleverd op een E46), zwarte nieren (idem), fake M-pakketen en dergelijke allemaal ontwijken. Vind je een donkergroene met beige leer: doen!

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Highline+

€ 6.500 (universele garage)

2010

135.000 km

Aanvankelijk dachten we aan een basis-Audi TT. Met het budget zijn er mooie Mk1’s (8N), maar die worden al best oud. De Mk2 (8S) is nèt niet goed te vinden. De basis van die TT is grotendeels gelijk aan die van een Scirocco. De Scirocco heeft op zijn beurt weer veel overlap met de Golf. De Scirocco is namelijk een coupé versie van de Golf, de V in dit geval. Qua ruimte en rijeigenschappen lijkt de Scirocco veel op de Mégane. De Scirocco heeft een volwassener en veel hoogwaardiger interieur. De Renault is net iets speelser. De 1.4 TSI met turbo en mechanische compressor is een technologisch hoogstandje, mits de issue met de schraapveren is opgelost. Even vragen naar het olieverbruik. Ga voor een handbak. Die zijn niet alleen betrouwbaarder, het rijdt ook wat leuker. Mocht je 160 pk te veel vinden, de 1.4 is er ook met alleen een turbo en 122 pk.

Peugeot 407 Coupé Pack 3.0 V6 24v Aut.

€ 4.995 (particulier)

2006

125.000 km

Als je veel waar voor je geld zoekt, kijk niet verder. De Peugeot 407 is op het moment een lachwekkend betaalbare coupé. Zelfs de dikste V6 met relatief weinig kilometers is ruim binnen het budget te vinden. Sterker nodig, een nette 406 Coupé is duurder tegenwoordig. Terecht? Bwoah. De 406 heeft een mooier koetswerk en mooier verhaal. De 407 is veel moderner. Het interieur van de 406 Coupé was bij introductie in 1997 al niet fraai en verouderd. De 407 is veel moderner. Staar je niet blind op alle opties, want bij Peugeots uit dit tijdperk willen sommige opties het niet altijd doen. Over het algemeen is er voor de Coupé’s goed gezorgd, maar check het desalniettemin. Mocht de V6 overkill zijn, de 407 Coupé met 2.2 16v stuurt fijner, is zuiniger, nauwelijks minder snel en voor een viercilinder loopt de 2.2 heel erg fijn. Die kun je zelfs voor nog minder vinden.

Opel Astra TwinTop 1.6 Temptation (H)

€ 6.999 (universele handelaar)

92.000 km

2008

Eigenlijk is deze categorie auto’s een eigen zoektocht waard. Waarom niet zoeken naar een leuke betaalbare ‘coupé-cabrio’? Het land staat er vol mee, namelijk. In de meeste gevallen voor heel interessante prijzen. In dit geval pakken we even de Opel Astra TwinTop. Het gaat niet snel, dankzij een 1.6 met 115 pk en een relatief hoog gewicht. Maar op zich ziet ‘ie er fraai uit. In de zomer kun je het dak open doen en al helemaal lekker rijden. De Astra is verder nog relatief jong, onderdelen zijn goed te vinden en over het algemeen heel betaalbaar. Mocht je deze Opel Astra niet leuk vinden, Ford, Renault, Peugeot en Volkswagen hebben ook dergelijke auto’s gebouwd.

YOLO: Cadillac Eldorado TC

€ 6.900 (particulier)

2002

195.000 km

Als je iets avontuurlijk bent ingesteld en een ware cruiser wilt, gaat er niets boven een Cadillac Eldorado. Het is de tiende generatie van een waar automobiel icoon. Helaas geldt dat niet voor deze. De tiende generatie is overigens véél beter dan de twee voorgaande generaties. De motor is een zeer gewillige 4.6 Northstar. Deze vuurt 305 pk op de voorwielen af. Het is wat veel voor de voortrein, waardoor je je rijstijl automatisch aanpast. Voor het type auto kun je er redelijk mee sturen, maar je merkt aan alles dat ‘ie is ingesteld om relaxed te cruisen. Als je er een beetje goed voor zorgt, heb je er een potentiële klassieker aan. Zeker zo’n laat model als deze. Nadelen? Onderhoud kan erg prijzig zijn. Onderdelen zijn op zich prima leverbaar via de Amerikaanse sites, maar kan wat omslachtig zijn. Het verbruik is wel een tikkeltje excessief bij deze Cadillac. Qua kosten is het geen betaalbare coupé, vandaar YOLO.

