Ga op safari met deze Porsche 944

Heb jij altijd al op safari willen gaan met een gerestaureerde, gemodificeerde Porsche 944? Dan is dit je kans. Deze 944 heeft namelijk een verhoogd onderstel, dikkere banden en natuurlijk een dakdrager waar de koffers op kunnen.

Porsche is zo’n automerk dat je direct associeert met de geasfalteerde weg. Het zijn auto’s die snelheid met een fijn stuurgevoel combineren, waardoor het eigenlijk de standaardkeuze is voor iemand die een snelle sportwagen zoekt. Natuurlijk, ze maken met onder meer de Cayenne SUV’s, maar ook die ga je niet vaak van de weg af zien.

Dat is met deze Porsche 944 wel anders. Althans, met dat idee is ie gemaakt. Classicsfarm heeft deze Porsche namelijk onder handen genomen en er een Porsche 944 CFR Safari Targa van gemaakt. Om te beginnen met de motor: die is nog steeds een 2,5 liter viercilinder. Volgens de RDW produceert deze 147 pk, wat wijst op een niet-turbo-blok. Zo te zien heeft Classicsfarm niets aan de motor verandert, al melden ze wel dat er een RVS-uitlaat onder hangt.

Nee, om te kunnen offroaden moet je vooral het onderstel aanpakken. Daarom hebben ze dit onderstel met 60 mm verhoogd. Ook zijn er nieuwe ‘cookie cutter’-velgen, die volgens de beschrijving zowel stoer als stevig zijn. Om die velgen zitten dikke banden met een grof profiel, die zeker zullen bijdragen aan de offroad-prestaties. De remmen zijn overigens ook vernieuwd.

Om de rally/safari-look af te maken, hebben ze de buitenkant niet standaard gelaten. Neem die klassieke Porsche 935-Martini-bestickering, of de dakdrager met rek. Het targa-dak is leuk voor als het zonnetje schijnt, moet je het alleen niet vergeten neem te nemen als je naar Beekse Bergen gaat.

Aan de binnenkant ziet het interieur er nog meer dan prima uit, vooral als je kijkt naar de kilometerstand: 243.207 kilometer. De Porsche-stoelen zien er nog keurig uit, alleen de vloermatten verraden hun leeftijd.

Deze Porsche 944 heeft nog maar 400 kilometer in safari-uitvoering gereden, de ombouw is dus zo goed als nieuw. De auto staat nu op Marktplaats, waar de verkoper er 20.000 euro voor wil. Daarmee is het niet een goedkope 944, maar zeker wel een van de uniekere.