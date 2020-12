Red Bull had contact met Hulkenberg, niet met Vettel - Autoblog.nl

Nu alles in kannen en kruiken is, doet Red Bull Racing nog even een boekje open over de kansen die Hulkenberg en Vettel hadden bij de renstal.

Tsja het is aan een kant natuurlijk mosterd na de maaltijd, nu sinds gisteren officiëel bekend is geworden dat Perez volgend jaar naast onze Max een racestoeltje inneemt bij Red Bull Racing. Maar, voor de betere liefhebbers van speculaas is het misschien toch ook wel leuk om met de kennis van nu eens terug te blikken op hoe zo’n proces nu eigenlijk werkt. En natuurlijk, om te beoordelen wat de oude speculaas van gisteren waard was. We schreven immers zelf ook over de eventuele kansen van Vettel en daarna Hulkenberg om Max’ nieuwe teammaat te worden.

Vettel sowieso nooit optie, wel gepraat met Hülkenberg

Om te beginnen met die eerste Germaan: volgens Red Bull teambaas Christian Horner was het nooit een echte optie om de succesvolste Red Bull coureur terug te halen naar het team. Er is niet eens serieus gesproken met Sebbie over een mogelijke comeback bij het team. Zeer goed ingelichte Oostenrijkse bronnen hadden het dus helemaal mis. Bij Nico Hülkenberg liggen de zaken echter anders. Met de Nederlands sprekende Duitser is wel degelijk echt gepraat over een rol naast Max. Maar ook daarbij tekent Horner bij Autosport wel aan dat het allemaal nooit echt serieus werd:

There was a brief discussion with Nico Hulkenberg. Hulkenberg is another capable driver that should really have a seat in F1. Christian Horner, vindt iedereen behalve Albon capabel

Luxepositie met Perez

Horner beschouwde zichzelf echter in een luxepositie met Perez in de laatste maanden, toen duidelijk werd dat de Mexicaan geen andere goede opties had in de F1. Red Bull kon daardoor volgens de man van Geri Horner comfortabel achterover leunen, wetende dat ze naast de Hulk altijd nog Perez konden contracteren. Perez was daarbij zo te horen duidelijk de geprefereerde optie boven Hülkenberg:

It’s remarkable and, I mean, circumstances are a little crazy, aren’t they? But it was our good fortune that he [Perez] didn’t have a seat and that allowed us the time, without him having any other options that he could pursue as a race seat, to fulfil the season with Alex before making a decision. Christian Horner, verwondert zich openlijk over zijn opportunisme

In de nopjes

Het is duidelijk dat Horner zelf extreem in zijn nopjes is met zijn nieuwe line up. Het is geen geheim dat hij van alle hoge piefen bij Red Bull het meest te winnen en het minst te verliezen had bij een goede ‘outsider’ van buiten het Red Bull programma op de plaats van Albon:

We want to field the strongest team we can to take the fight to Mercedes, and you’ve got to do that with both cars. I think Sergio has got the necessary amount of experience, brings a wealth of knowledge to the team as well, and I think will be a good teammate for Max next year. Christian Horner, zo blij als een stier met zeven staarten

Onze Max zelf heeft ook al aangegeven dat hij ernaar uitkijkt een teammaat te hebben die hem kan pushen (ouch Albon, ouch Gasly). Wordt dat een gevalletje careful what you wish for, of kan MV33 Checo ook makkelijk hebben? Laat het weten, in de comments!