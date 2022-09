Vergeet de DS 3 Crossback, dit is de nieuwe DS 3

De DS 3 is vernieuwd en daar profiteert vooral de elektrische versie van.

De modellenstrategie van een merk is nogal onderhevig aan de nukken van de paarse broeken-afdeling. De DS3 is daar een mooi voorbeeld van. Dit model begon zijn leven als de Citroën DS3, maar werd vervolgens omgedoopt tot de DS 3. Zonder Citroën dus. Die werd weer opgevolgd door de DS 3 Crossback. Die nu weer opgevolgd wordt door de DS 3. Zonder Crossback dus.

Facelift

Dit klinkt misschien ingewikkelder dan het is. Hoewel DS het heeft over een opvolger gaat het hier gewoon om een facelift. Daarbij wordt de naam dus veranderd van DS 3 Crossback naar gewoon DS 3. Dat viel te verwachten, want eerder dit jaar deed DS precies hetzelfde met de facelift van de DS 7.

Dagrijverlichting

Qua uiterlijk is het geen hele rigoureuze facelift. Het grootste verschil is de dagrijverlichting, die nu bestaat uit twee lange verticale LED-strips. Verder is de grille iets hoekiger. De Fransen vinden het uiterlijk blijkbaar zelf ook niet belangrijk, want er zit maar één foto bij het persbericht.

Interieur

In het interieur – waar überhaupt geen foto’s van zijn – is een nieuw stuurwiel te vinden, met een andere indeling van de knopjes. Een 10,3 inch metend infotainment scherm is standaard in de vernieuwde DS 3.

Formule E

Het belangrijkste nieuws is op technisch vlak. De volledig elektrische DS 3 E-Tense is namelijk voorzien van een nieuwe aandrijflijn. Die is nu efficiënter, dankzij kennis opgedaan in de Formule E, aldus DS. Had Vettel het tóch bij het verkeerde eind toen hij zei dat de Formule E-technologie niet relevant is voor straatauto’s.

Actieradius

De elektromotor is nu goed voor 156 pk, een stijging van 20 pk. Het koppel van 260 Nm blijft wel gelijk. Naast een upgrade van de elektromotor is er ook een grotere accu. Deze gaat van 50 kWh naar 54 kWh. De actieradius groeit daarmee van 341 km naar 402 km. Volgens DS is in stadsverkeer zelfs meer dan 500 km mogelijk. Toe maar!

Benzinemotoren

Qua benzinemotoren is er wederom een PureTech 100 en een PureTech 130, maar de PureTech 155 wordt geschrapt. Het aantal dieselmotoren is ook teruggebracht van twee naar één, namelijk de BlueHDi 130. Al is het de vraag of die nog in Nederland geleverd zal worden. Het is ook nog even de vraag wat de prijzen zijn van de vernieuwde DS 3. Die volgen later. Hopelijk krijgen we dan ook nog wat meer plaatjes.