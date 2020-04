Weet je nog. Jaren geleden had Jaguar een lel van een stationwagen in het gamma. Het was de Jaguar XFR-S Sportbrake. Een gezinsauto met een 5.0-liter Supercharged V8 onder de kap. Een auto die het moest opnemen tegen de Mercedes E63 AMG Estate en de Audi RS 6 Avant. Ga met ons mee terug in de tijd en beleef de Jaguar XFR-S Sportbrake opnieuw.