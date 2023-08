Autoblog Formule 1 zomerrapport 2023 Deel I

We hebben voor je, deel I van het Autoblog F1 zomerrapport 2023!

Op dit moment zitten we in het zomerreces. Dat betekent dat we de balans kunnen gaan opmaken voor het Autoblog zomerrapport! We beginnen met deel 1, waarbij we de nummers 20 to en met 11 doornemen.

Autoblog F1 zomerrapport 2023 deel 1

Hierbij hebben we de coureurs het hele seizoen gevolgd. Uiteraard kunnen we gewoon de stand in het kampioenschap overnemen. Maar dat is niet helemaal correct, we moeten namelijk ook de auto waarmee ze het moeten doen in het achterhoofd houden. Daarbij kun je een toprace rijden, als je eruit gekegeld wordt, heb je 0 punten zonder dat je er iets aan kan doen.

20. Nyck de Vries

Aantal punten: 0

Positie in klassement: 20

Cijfer: 4

We beginnen het Autoblog F1 zomerrapport 2023 deel 1 met een Nederlander. Helaas, helaas. Nyck is de hekkensluiter. En het voelt een beetje wrang om een hardwerkende landgenoot zo te zien stoeien. Over het algemeen presteerde De Vries ondermaats. Hij was structureel langzamer dan Yuki Tsunoda. En ondanks dat Tsunoda beter is dan ooit, is het nog altijd geen stabiele hoogvlieger. Met andere woorden, De Vries had wel degelijk kans om tegen ‘m op te boksen.

Let wel, we zeggen niet dat Nyck De Vries een slechte coureur is. Absoluut niet, hij heeft het in tien races niet laten zien c.q. niet kunnen laten zien. Maar dat is ook Formule 1, dat je met slecht materiaal toch je stempel moet kunnen drukken. Enfin, Nyck heeft er alsnog 2 punten en 11 races opzitten in de koningsklasse. Veel Nederlandse F1-coureurs hebben wat dat betreft een minder palmares dan de Vries.

19 Logan Sargeant

Aantal punten: 0

Positie in klassement: 19

Cijfer: 4+

We hebben lang zitten twijfelen. Want eigenlijk is Logan Sargeant nog slechter dan Nyck de Vries, toch? Veel races dat we De Vries niet indrukwekkend vonden, finishte Logan daar namelijk nog achter. Logan heeft het voordeel dat er mogelijk nog wat extra potentieel in hem zit. Want hij heeft minder ervaring dan de Vries en is jonger. Beide coureurs kenden een leercurve, maar Logan liet iets vaker een glimp van echte snelheid zien. Dit terwijl de Vries eigenlijk constant twee tot vijf tienden te langzaam was.

18. Lance Stroll

Aantal punten: 47

Positie in klassement: 9

Cijfer: 5-

Ah, die arme Lance Stroll. Dan haal je zoveel punten en beland je alsnog op P18. Daar moeten we dus de nodige context en nuance bij plaatsen. Lance is zo’n typische 10-1-coureur. Per 10 races laat hij 1 keer iets moois zien. En dat is gewoonweg te weinig. Zeker als je in ogenschouw neemt dat hij met de auto van Aston Martin Racing een zeer goede auto tot zijn beschikking heeft.

De eerste twee races kunnen we hem de (relatief gezien) magere resultaten niet kwalijk nemen. Hij had immers een gebroken pols en het was een klein medisch wonder dat hij alsnog mee kon doen. Zijn vierde positie in Australië was een goede prestatie, alhoewel daar ook een beetje geluk bij kwam kijken. Stroll reed het circuit af maar had mazzel dat hij door de herstarts alsnog een goede klassering kreeg.

17. Kevin Magnussen

Aantal punten: 2

Positie in klassement: 18

Cijfer: 5

Deze is een beetje pijnlijk, want Kevin Magnussen is een hele degelijke coureur. En laten we eerlijk zijn, die Haas is niet een al te beste auto. K-Mag heeft twee keer punten weten te pakken, waarvan die op Miami een erg knappe prestatie is. Het probleem is dat hij veel te veel in situaties zit waarin ‘ie niet hoort te zijn. De strijd met Nyck de Vries in Canada was niet echt nodig, bijvoorbeeld. Ook qua kwalificaties hadden we beter van hem verwacht. Het verschil met zijn teammaat Nico Hülkenberg is structureel te groot. Aangezien de Haas een auto is die in de kwalificaties het beste presteert, laten we dat in dit geval iets zwaarder wegen.

16. Valtteri Bottas

Aantal punten: 5

Positie in klassement: 15

Cijfer: 5

Valtteri Bottas is bij Alfa Romeo Racing opnieuw tot leven gekomen. Dit seizoen is het echter een beetje in het slop gekomen. Bottas is normaliter erg goed in de kwalificatie en het rijden van heel erg cleane races. Het nadeel is dat je met de Alfa Romeo niet ver komt met die kwaliteiten. Een topkwalificatie in een Alfa brengt je niet heel erg ver en een cleane race rijden is lastig. Daar komt het probleem naar boven, want Bottas is simpelweg niet agressief genoeg geweest dit seizoen. Nu is dat nooit zijn forte geweest, maar dit seizoen komt het wat pijnlijk naar boven.

15. Zhou Guanyu

Aantal punten: 4

Positie in klassement: 16

Cijfer: 5+

Dit is een beetje een vreemde, want Bottas staat boven Zhou Guanyu in het overzicht én in de kwalificaties doet Bottas het vaker beter. Nu mag het overigens ook wel, daar dit pas het tweede seizoen is voor de Chinees en Bottas al een stuk langer mee gaat in de F1 dan @jaapiyo bij Autoblog. Daarbij is wel duidelijk dat Zhou iets meer honger heeft dan Bottas. Als het moment zich aandient, is Zhou van de partij. Meestal valt dat niet op, maar tijdens de GP van Hongarije ineens wél. Helaas gooide hij zijn eigen glazen in door het bij de start te verkloten, maar hij probeerde in elk geval iets. In de kwalificaties (over één ronde) is Bottas marginaal sneller, maar in de races zetten we ons geld in op Guanyu.

14. Pierre Gasly

Aantal punten: 22

Positie in klassement: 12

Cijfer: 5+

Dat is balen, kun je promotie maken naar een fabrieksteam, is het Alpine dat zich niet in blakende vorm bevindt. Nu presteert zijn vorige team veel slechter, dus in dat opzicht is Alpine een vooruitgang. Pierre Gasly heeft nog geen podium gepakt -tenzij je de sprint in België meetelt- en kwam ook niet in de buurt (zijn teammaat wel). Gasly presteert een beetje zoals je mag verwachten van een nieuwkomer bij een team, maar voor de tweede helft moet er een schepje bovenop. Hij staat nu met 5-7 achter in het kwalificatieduel. Niet slecht, maar ook niet heel goed.

13. Esteban Ocon

Aantal punten: 35

Positie in klassement: 10

Cijfer: 6-

Esteban Ocon was ooit een enorm aanstormend talent. In het jaar dat Verstappen furore maakte in de F3, was het Ocon die de titel won. De belofte van eeuwig talent heeft hij echter nooit echt waar weten te maken en het eerste halfjaar van 2023 ook niet echt. Nu ligt dat ook aan het rampenseizoen van Alpine F1 Team. Ze hebben niet altijd de snelheid en WEER is er personale onrust.

Ook hebben de Alpine’s geregeld pech gehad, dus de lage positie op het scorebord kan veel beter. Voor Ocon is het vooral zaak om minder wisselvallig te presteren. Het derde podium van zijn carrière in Monaco was verdiend en een knappe prestatie. Daar staan echter te veel ronden tegenover waar hij doelloos achter in het middenveld rondrijdt.

12. Sergio Pérez

Aantal punten: 189

Positie in klassement: 2

Cijfer: 6

Hij staat tweede in het kampioenschap en heeft een enorm lastige teamgenoot. Waarom krijgt Checo dan zo’n lage score? Simpel: dit moet veel beter kunnen in een Red Bull. Sergio Pérez kan op een goede dag op – een circuit dat hem ligt – partij bieden aan Verstappen. Op de momenten dat dat niet lukt, moet hij gewoon altijd het podium halen en dat is niet gebeurd. Veel te vaak ging het mis in de kwalificaties, waardoor hij in de race alsnog een lastige klus te klaren had. De RB19 is snel, maar ook weer niet zó snel. Zijn laatste race in België was overigens puik te noemen -hoewel hij nog steeds veel verloor op Verstappen- maar daar aan voorgaand waren er te veel matige weekenden.

11. Yuki Tsunoda

Aantal punten: 3

Positie in klassement: 17

Cijfer: 7

De prestaties van De Vries wegen we af tegen die van zijn teammaat. En om eerlijk te zijn is Tsunoda dit jaar beter dan ooit. Sterker nog, afgelopen race was Tsunoda een van de betere in het veld. De Japanner heeft nu al drie keer punten gehaald voor het team uit Faenza. Maar ook als Tsunoda niet scoort, laat hij dit jaar vaak mooie dingen zien in die gekke AlphaTauri.

In Oostenrijk reed hij enkele waanzinnig goede ronden in de openingsfase. Deze man kan zijn auto positioneren als geen ander: zeer agressief en kordaat. Waarom deze lofzang en toch slechts een P11? Hij heeft alsnog teveel persoonlijke foutjes gemaakt. Qua punten zou het niet veel hebben uitgemaakt in de zeepkist die Alpha Tauri gebouwd heeft. Maar als dat het criterium zou zijn hadden ze ook Nyck kunnen houden.

Tot zover het Autoblog F1 zomerrapport 2023 deel 1! De volgende 10 komen volgende week aan bod. Vind je dat het anders had moeten staan, laat het dan weten in de comments!