D66 heilwijk wil massaal twee auto’s voor de deur

In ‘de meest duurzame wijk van Nederland’, blijkt iedereen stiekem twee auto’s voor de deur te willen hebben.

En we hebben het zoveelste bewijs te pakken dat de hypocrisie hoogtij viert als het om klimaatdrammers gaat. In het pittoreske Rijswijk was de gemeente van plan de wijk ‘Parkrijk’ in Rijswijk Buiten ‘de meest duurzame wijk van Nederland’ te maken. De theorie was mooi. Mensen zouden met deelauto’s, fietsen, openbaar vervoer en zelfs deel-bakfietsen naar hun werk moeten gaan. Maar de realiteit is weerbarstiger. Bewoners klagen steen en been.

1,34 parkeerplaatsen per huis te weinig

Althans, een deel van de bewoners. De wijk is namelijk gebouwd in twee fasen. Bij de start van de bouw in 2016, werd nog de norm van 2,0 parkeerplaatsen per huis gehanteerd. Mensen die in dit stukje van de wijk wonen, hebben geen problemen. Echter, in 2020 werd er doorgebouwd met de norm 1,34 parkeerplaatsen per huis. De klachten van mensen die in dit deel van de wijk wonen, klotsen tegen de klippen op. Het Algemeen Dagblad sprak met enkele buurtbewoners:

De parkeerplekken voor de deur zijn overdag vaak nog wel toegankelijk doordat veel mensen werken. Maar met name in de avonduren en weekenden is er te weinig plek. In een wijk waar vaak beide partners moeten werken om een hypotheek te betalen kun je bijna niet aannemen dat één auto per huishouden volstaat. Plaatselijke buurtbewoner

Moderne loonslaaf

De keiharde realiteit van de moderne loonslaaf: met zijn tweeën werken om vervolgens ’s avonds wanhopig rondjes door de wijk te maken teneinde een parkeerplekje te bemachtigen. Begin dit jaar is er zelfs een heuse ‘klankbordgroep’ opgericht door bezorgde burgers. Dit met het doel om met de gemeente te kunnen praten over oplossingen voor de parkeerproblemen. De groep bestaat uit negen mensen die samen alle straten van de wijk vertegenwoordigden. Standpunt van de groep: alleen meer parkeerplaatsen in de wijk creëren gaat het probleem oplossen.

De gemeente komt echter niet over de brug. De bureaucraten wijzen naar ‘onderzoek’. Volgens hen is uit verschillende ‘parkeerdrukmetingen’ gebleken dat op piekmomenten maximaal 85 procent van de parkeerplekken bezet zijn. Volgens de gemeente wil dit zeggen dat er binnen een ‘acceptabele’ loopafstand altijd een plek te vinden is voor bewoners. Na een drukke dag werken ziet de gemeente het kennelijk wel zitten dat de loonslaven nog een halve marathon lopen om nog net een glimp op te vangen van hun kinderen voor het slapen gaan.

Gedragsverandering

De bureaucraten geven toe dat men aandringt op ‘gedragsverandering’:

Het is ons doel om van Rijswijk-Buiten de meest duurzame uitbreidingswijk van Nederland te maken. Hierbij wordt naast autogebruik ook ingezet op duurzamere vormen van vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer. De (fiets)verbindingen naar de stations van Delft en Rijswijk en het beter benutten daarvan is waar we op inzetten. Bureaucraat die een papieren werkelijkheid belangrijker vindt dan de werkelijkheid

De gemeente wijst verder op ‘Hely Hubs’ waar bewoners een deelauto of deelbakfiets kunnen regelen. Maar volgens normale mensen die in de wijk wonen, is dit onzin:

Het is onrealistisch om te denken dat een paar deelauto’s alles oplossen. Die zijn te duur om mee naar het werk te gaan en zijn puur voor incidenteel gebruik. Buurtbewoner/echt mens

Waarvan akte. Zo blijkt maar weer: it’s not easy, being green. En een stuk makkelijker om andere mensen in een beklemmend gareel te dwingen dan zelf het goede voorbeeld te geven.