Autoblog Foto van de Maand – April 2025

Twee Alfa’s in de top 3 is echt toeval, de jury heeft geen merkvoorkeur.

Jullie begonnen je misschien al ongerust te maken over de gezondheid van de Foto van de Maand-jury, maar we zijn er nog. Iets later dan gebruikelijk hebben we de uitslag van april voor jullie. Uiteraard blijft de winnaar niet onbeloond: we hebben weer een Bol.com-cadeaubon van €100 klaarliggen.

Ons gastjurylid is de winnaar van vorige maand: @panachophotography, die door het leven gaat als Mathieux. Hij mag deze keer een duit in het zakje doen, naast ons vaste jurylid Eric van Vuuren.

We hebben deze week alleen maar Italianen op het podium, te beginnen met deze Alfa 147 GTA, vastgelegd door @louwmedia.

Eric: “Hier knalt de energie van het scherm af. De motion blur in de achtergrond en het asfalt geeft je dat instant ‘Need for Speed’-gevoel. De compositie is net wat lager genomen, waardoor de 147 extra dreigend overkomt. En die rode lak? Die spat ervan af, zeker met de reflecties in de ronding van de motorkap. Dynamiek, lef en een dikke portie attitude – dit is hoe je een rijdende auto vastlegt.”

Machiel: “Een heerlijk dynamische foto, daar houden we van. Er zit lekker veel beweging in, wat versterkt wordt door het feit dat de camera vlak boven het asfalt is gehouden. Dat de foto in een bocht is genomen draagt verder bij aan het actiegevoel, samen met de scheve horizon. De colour grading maakt het plaatje af.”

Mathieux: “Je wordt deze foto echt ingezogen doordat er goed gebruik is gemaakt van de lage sluitertijd. De lage positionering van de camera zorgt ervoor dat de relatief kleine auto toch erg veel body krijgt in deze foto en je het gevoel krijgt alsof je achterna wordt gezeten door deze Italiaan die zich echt vastbijt in iedere bocht. De vignetting aan de onderkant van de foto is voor mij iets te heftig, maar ik snap dat hiermee is geprobeerd de aandacht naar de auto toe te leiden en dat is zeker weten gelukt.”

Een Maserati MC12 is toch wel een van de meest bijzondere auto’s die je voor je lens kunt krijgen. @Row1 had de unieke mogelijkheid om er een exemplaar te fotograferen, samen met een Enzo nota bene. Op deze foto schittert de MC12 echter solo.

Machiel: “Een eenvoudige rechttoe-rechtaan compositie, maar dat is juist de kracht van deze foto. Het karakteristieke silhouet van de MC12 steekt heel mooi af tegen de achtergrond. Doordat er genoeg afstand is genomen vormen de omgeving en de auto een mooie balans. Een wallpaper-waardige foto.”

Eric: “Soms is minder echt meer. De Maserati MC12 oogt bijna buitenaards in deze rustige setting. De zij-aanzichtcompositie laat de lange lijnen van de auto volledig tot hun recht komen. De kleuren zijn subtiel, het zachte ochtendlicht geeft net genoeg definitie zonder hard te worden. Wat deze foto zo sterk maakt, is de balans tussen auto en natuur – snelheid versus stilte. Pure elegantie in beeld gevangen.”

Mathieux: ” Als er zo’n reeks neergezet wordt is het eigenlijk lastig er eentje te kiezen. De minimalistische aard van deze foto straalt een soort rust uit op het oog. Samen met de nabewerking krijgen de auto’s een soort zachte lijnen waarbij een dromerige toon wordt gezet. Een dromerige toon past hier uitstekend bij, aangezien het voor menig petrolhead denk ik een droom is om deze twee Italiaanse iconen voor de deur te hebben staan. Deze foto laat erg goed zien dat ‘less is more‘ zeker een uitspraak is waar een kern van waarheid in zit en dat je het onderwerp in de foto voor zichzelf kan laten spreken zonder teveel poespas in de foto te zetten (Nu helpt het natuurlijk als het onderwerp een Enzo en een MC12 is!).”

En dan de winnaar, tevens de tweede Alfa Romeo op het podium. Dit keer een Giulia Veloce in de fraaie kleur Verde Visconti, vastgelegd door @leswessle.

Eric: “Een schoolvoorbeeld van hoe je architectuur en automotive fotografie samenbrengt. De fotograaf speelt hier slim met het harde contrast tussen licht en schaduw, waarschijnlijk in de vroege ochtend of late middag vastgelegd. De auto staat perfect gecentreerd, waarbij de verticale lijnen van de gevel het beeld structuur geven en de strakke symmetrie versterken. De lichte vignettering helpt de focus op de neus van de Giulia te houden. Minimalistisch, maar technisch spot-on.”

Machiel: “Zoals we al eerder zagen combineert Wessel graag auto’s en architectuur, en dat pakt ook hier weer heel goed uit. De zakelijke, ietwat kille, setting vormt een mooi contrast met de sensuele Alfa. Tegelijkertijd valt de Giulia niet uit de toon in deze omgeving. Door de auto half in de schaduw te parkeren is op een creatieve manier een sterke compositie gecreëerd. De OCD’er in mij stoort zich een héél klein beetje aan het feit dat de schaduw niet perfect recht door het midden loopt, maar met de schuine lijnen op de achtergrond was symmetrie sowieso niet het doel. Al met al een hele sterke foto.”

Mathieux: “Een prachtige Italiaan in een moderne omgeving. De betonnen catacombe laat de Alfa Romeo bijna klein lijken in de grote stad, waarbij zeker het achterste gebouw een mooi beeld geeft van perspectief in dit plaatje. De schaduw onderop geeft de foto een mooi contrast wat anders een wat fletse foto had kunnen zijn. Daarnaast is de kleur van de auto ook zeer mooi weergegeven door de nabewerking. Een ander leuk detail is het sterke verschil tussen de rechte lijnen van de omgeving en de vloeiende lijnen in het design van de Alfa. Pluspunten voor de keuze van de locatie en de compositie van de foto.”

@leswessle mag dus de Bol.com-cadeaubon ter waarde van €100 in ontvangst nemen. Gefeliciteerd! Deze maand is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Upload dus vooral je foto’s op Autoblog Spots om kans te maken op de prijs en eeuwige roem!