Porsche doet nog één keer nergens moeilijk over en geeft Panamera 800 pk

De Panamera gaat met pensioen, maar niet voordat die echt krankzinnig is

Dus jij dacht dat de Panamera Turbo S E-Hybrid al het neusje van de zalm was? Nou Porsche denk dat niet. Dus komt Zuffenhausen nu met de absurde Panamera Turbo GT. Ongeveer 800 pk sterk, lichtelijk overdreven en precies het soort auto dat ontstaat als ingenieurs te lang zonder toezicht worden gelaten. Eigenlijk precies waar wij van houden.

Waarom? De huidige Panamera zit tegen zijn pensioen aan, de volledig elektrische opvolger laat nog even op zich wachten en Porsche besluit daarom om nog één keer alles uit de kast te trekken, daarover bericht Auto, Motor und Sport. Natuurlijk niet met subtiliteit, maar wel met een dikke V8, turbo’s, elektromotoren en een aeropakket waar een gemiddelde windtunnel natte dromen van krijgt.

Bescheiden heeft Porsche in de kast laten liggen

Van de buitenkant is de Turbo GT allesbehalve bescheiden. De neus lijkt te happen naar lucht, de wielkasten zijn voorzien van GT-achtige ontluchtingsopeningen en achterop staat een vaste spoiler die niets te maken heeft met boodschappen doen bij de plaatselijke Appie. De diffuser is diep, de wielen zijn 21 inch groot en de spoorbreedte is bizar.

Onder de motorkap blijft Porsche trouw aan wat het kan: een twin-turbo V8, ditmaal opnieuw gekoppeld aan een plug-in hybride systeem. Het resultaat zou rond de 800 pk moeten liggen. Daarmee ramt deze vierdeurs curryworst vermoedelijk in minder dan drie seconden naar de 100 km/u. Ja, dat is sneller dan menig supercar en ja, je kunt er nog steeds vier mensen in kwijt. Inclusief rolkooi, want waarom ook niet.

Het chassis is uiteraard aangepast, verlaagd en uitgerust met keramische remmen die de warme temperatuur ongetwijfeld goed kunnen hebben. De actieve luchtvering past zich continu aan, zodat je op het circuit kunt doen alsof je Max Verstappen bent en op de snelweg alsnog comfortabel thuiskomt.

De laatste echte Panamera

Binnenin blijft het Panamera-concept intact, maar dan overspoeld met een sappig GT-sausje. Kuipstoelen, Alcantara, koolstofvezel en speciale rijmodi die je vertellen dat deze auto niet voor de gevoelige mensen is.

De Panamera Turbo GT wordt in 2026 verwacht en zal ongetwijfeld een prijskaartje krijgen waar je even van zal schrikken. Maar hé, dit is waarschijnlijk de laatste Panamera met zo’n compromisloze verbrandingsmotor-hybride setup. Een afscheid met 800 pk. En eerlijk is eerlijk: zo nemen we liever afscheid.