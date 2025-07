Eigen autobezit raakt rap uit de mode

Flexibel autobezit gaat het winnen van eigen autobezit. Zelf een auto bezitten raakt rap uit de mode.

“You will own nothing and be happy”… Ja kom er maar in alle WEF bashers. Maar in de praktijk blijkt het allemaal steeds meer te kloppen. Want we hebben steeds minder in bezit. Het huis is van de bank, de laptop nog grotendeels van Klarna of de baas en de auto is steeds meer niet in eigen bezit.

Private lease, auto delen en abonnementen, het wordt steeds populairder. Een nieuwe auto is ook inmiddels onbetaalbaar geworden voor de gewone m/v/x en we moeten toch naar ons werk. Parkeren in de grote steden is ook onbetaalbaar, dus zo’n deelauto met vaste parkeerplek is ook meteen een prima oplossing.

Dikke groei flexibel autobezit

Flexibele vormen van autobezit zitten nogal in de lift. Dat woord autobezit is dan niet helemaal correct natuurlijk, maar een kniesoor die daar op let. Die groei gaat de komende jaren alleen maar toenemen. De komende vijf jaar met zeker 40 procent, zo blijkt uit een rapport van de Duitse strategieconsulent Roland Berger dat de krant van wakker Nederland heeft doorgespit.

De omzet uit flexibel autobezit groeit jaarlijks tot 2030 met acht procent becijfert het rapport. In de kernmarkten die zijn onderzocht (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het VK) gaat het om een groei van 67 miljard euro in 2025 naar 94 miljard euro in 2030.

Bijna tweederde is lease

In ons land is nu al bijna tweederde van de nieuwe auto’s (61 procent) voor zakelijk en privégebruik verkocht via een leaseconstructie. Nederland is als land een goed voorbeeld, omdat een nieuwe auto hier schofterig duur is door onder andere de BPM en omdat het hebben van een auto in de grote steden eigenlijk onbetaalbaar en onhandig is. Qua parkeervergunningen, milieuzones en beschikbare parkeerplekken dan.

Deelauto’s zijn in ons land al erg populair en het succes van bijvoorbeeld een abonnementsvorm zoals we bij de Lynk & Co 01 zagen, laten zien dat wij Nederlanders wel in zijn voor nieuwe vormen van flexibel autobezit.

Die laatste vorm, autoabonnementen, groeit van alle mogelijkheden het hardste. Het rapport van Roland Berger verwacht hier zelfs een groei van 25 procent per jaar. In het totaal is het aandeel op dit moment in de onderzochte landen nog minimaal, maar de komende vijf jaar schiet dat door naar acht procent is de verwachting.

Allemaal aan de EV

Een belangrijke factor in de groeiende flexibele automarkt is de elektrische auto. We MOETEN allemaal aan de EV. Allen zijn die stekkerbakken voor particulieren erg duur in aanschaf. Ook de onzekere restwaarde is een dingetje.

Als je via een flexibele constructie die elektrische auto toch voor je deur in de milieuzone van je progressieve stad kunt krijgen, ben je al die onzekerheden kwijt. Want met vaste maandlasten, onderhoud inclusief en zekerheid van de auto weer kwijt kunnen als je hem niet meer nodig hebt geeft rust.

Al die ingeleverde auto’s moeten dan wel weer ergens naar toe, want we willen natuurlijk wel allemaal een spiksplinternieuwe als we dan toch geld uitgeven aan een leaseconstructie, maar dat is dan het probleem van de aanbieders. Wat vinden jullie? Lekker aan het flexibele autobezit, of halen jullie voor een prikkie een afgedankte abonnementsauto op?