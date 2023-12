Brandstofprijs blijft afkoelen deze winter

De brandstofprijs blijf maar dalen, krijgen we een betaalbare winter?

Het weekeinde staat voor de deur en dan hebben we niets liever dan een beetje goed nieuws om de week mee af te sluiten. De brandstofprijzen blijven namelijk maar dalen. En dat is top voor wie nog op dinosap rijdt.

Terwijl in een oliestaatje de hele wereld en zijn moeder over het klimaat en het afschaffen van fossiele brandstoffen wordt gepraat tokkelen Henk en Ingrid gewoon lekker door in hun onverslijtbare Toyota Corolla, Kia Picanto en Volkswagen Caddy. Voor hen zit alles mee, want behalve dat het politieke klimaat in Nederland er sinds 22 november er heel anders uit ziet, daalt ook de prijs aan de pomp met rasse schreden.

Productie beperking

Dat komt natuurlijk allemaal doordat het kartel (oliekartel in dit geval) heeft afgesproken de productie te verminderen… oh nee wacht, dan stijgt de prijs toch juist? Dat verbaast ook Paul van Selms van platform UnitedConsumers. Zij houden de gemiddelde landelijke adviesprijs nauwlettend in de gaten.

Van Selms verklaart tegenover de gezelligste krant van het zuiden dat het hij ook had verwacht dat de prijs juist zou stijgen in plaats van dat de brandstofprijs blijft afkoelen. Zeker aangezien de grote olielanden minder zijn gaan produceren. De kleine olielanden doen dat echter niet, dus kennelijk is er voldoende aanbod op de markt. Daarnaast heeft Amerika juist de productie verhoogd.

Euro koers

Een andere factor is zoals altijd de koers van de Euro ten opzichte van de dollar. Olie wordt namelijk afgerekend in dollars en op dit moment staat de koers van de Euro ten opzichte van de Dollar gunstig.

Tanken in het buitenland

Nou dan hoeven we de komende tijd dus niet naar alle Duitse kerstmarkten om de tank meteen even goedkoop vol te gooien. Nou tot einde van het jaar loont dat zeker nog wel voor wie op benzine rijdt. De olieprijs is wereldwijd laag, dus ook de prijzen in de rest van Europa zijn gedaald.

Diesel tank je meestal in Nederland net wat goedkoper. Met het nieuwe jaar stijgt in Duitsland de accijns met 8 procent, dus dan wordt de brandstof daar wel wat duurder.

Voor wie graag in België tankt, een litertje Euro 95 (of E5 voor wie wil) is en blijft daar fors goedkoper. Diesel (of B7…) tank je beter in Nederland.

Accijns

In Duitsland gaat de accijns dus 1 januari omhoog. Niks afkoelen van de brandstofprijs daar dus deze winter. Aangezien wij in ons land verkiezingen in aantocht hadden toen de begroting voor 2024 behandeld werd in de Tweede Kamer, is de geplande accijnsverhoging van 1 januari aanstaande hier afgelast.

Even voor de volledigheid. Bij een liter peut in Nederland betaal 79 cent accijns, exclusief BTW. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter E5 is vandaag 2,078 euro tegen bijna 2,30 euro in september. Ook een liter diesel is zo’n 20 cent goedkoper geworden.

En jaha, niemand tankt bij een pomp die dit bedrag voor een liter brandstof vraagt. Een onbemande pomp of een lokale (witte) pomp kan zomaar 10 tot 30 cent goedkoper zijn.

Blijven de brandstofprijzen afkoelen?

Grote vraag is of de brandstofprijzen de komende tijd blijven afkoelen. Kunnen we deze winter lekker rondrijden voor een “appel en een ei”? Dezelfde Paul van Selms zegt daarover tegen die andere krant die voor wakkere Nederlanders is het volgende.

Hij denkt dat de bodem van de brandstofprijs aardig in zicht is. Een oorlog of andere geopolitieke ellende kan zo roet in het eten gooien. Een echt koude winter trouwens ook.

Overigens was Vlad Putain ook in Dubai (maar niet op de klimaattop, want daar kon hij gearresteerd worden) en ook even in Saoedi-Arabië om te pleiten voor een hogere olieprijs. Anders kan hij de bommen en granaten niet meer betalen.

Allemaal factoren die de prijsdaling kunnen stoppen en weer kunnen laten stijgen. Dus of we qua brandstofprijzen een koele winter krijgen is nog even afwachten.

Overigens zijn de prijzen aan de pomp nog altijd niet laag, want voordat de slechterik uit het Kremlin zijn speciale operatie in Oekraïne begon betaalde je nog 1,75 euro voor een liter Euro95 en 1,50 euro voor een liter diesel. Mooi was die tijd.