Extra ruige Amarok is lekker ruig

De extra ruige Amarok van de Duitse 4×4 specialisten Delta4x4 is aanzienlijk dikker. Kijk en vergelijk!

Een van de leukere trends van het moment is het ‘overlanden’. Het idee komt uit de Verenigde Staten. Middels diverse modificaties maak je je auto ruiger en meer geschikt voor het terrein. Dat levert geen betere straatauto op, maar wel een capabelere auto voor het terrein.

Ook voor het oog is het leuk, want meestal is het een vooruitgang. En ergens klopt ook veel beter. Een crossover sportiever maken is raar, maar geschikter maken voor het terrein niet. Bij Delta4x4 doen ze bijna niets anders dan auto’s geschikter maken voor het terrein.

15 centimeter HOGER

Daarvoor maakt het niet uit wat voor auto het is, zij regelen het voor je. Denk aan de Porsche 911 (serieus) of Tesla Model 3 (ja, echt). Uiteraard pakken ze ook crossovers, SUV’s en terreinwagens aan. En natuurlijk een pick-up zoals de nieuwe Amarok van Volkswagen.

Uiteraard hebben de Duitsers geen halve maatregelen genomen. Zo staat deze nieuwe ruige Amarok maar liefst 15 centimeter hoger op zijn wielen. Over wielen gesproken, dat zijn enorme jetsers met de kenmerkende 18 inch velgen met 8 gaten, alhoewel andere velg-designs mogelijk zijn. Om de velgen liggen enorme BF Goodrich A/T banden. Om deze passend te krijgen, zijn er (veel) bredere wielkasten.

Accessoires extra ruige Amarok

Dan de accessoires, want die zijn talrijk op deze nieuwe dikke Amarok. Er is een bullbar met LED-balk. Op het dak is nóg een LED-balk, uiteraard. Er is een roofrack met plaats voor alles dat je maar nodig kan hebben als je de afslag van de A12 wilt afsnijden. Ook is er een complete beugel op de achterzijde van de auto.

Kortom, alles dat je maar nodig kunt hebben om je mediabedrijfje of viszaak in de lucht te houden. Zoals je kunt zien, zijn dit nog renders. Delta4x4 kennende zullen de onderdelen snel beschikbaar zijn. Die kun je dan in Unterumbach (tussen Augsburg en München, aan de A8) ophalen. Wel is het zaak een Amarok voor jezelf te regelen. Dat kan nog best lastig zijn, want die komt pas in 2023 op de markt.

