Autoblog Garage: 1 jaar met de Mazda MX-5 ND

Wat ben ik wijzer geworden nu de Mazda MX-5 ND één jaar deel uitmaakt van de Autoblog Garage?

We zitten midden in de maand april. Dat betekent dat het een jaar geleden is dat de Mazda MX-5 ND werd toegevoegd aan de virtuele Autoblog Garage. Een auto waar ik een aantal verwachtingen van had. Een auto die zeker voldoet aan die verwachtingen, maar de ND is ook een roadster met zijn minpunten. In dit artikel lees je mijn conclusie na één jaar Mazda MX-5 ND rijden.

9.000 kilometer

Ondergetekende is verantwoordelijk voor 99 procent van de gereden kilometers. Mijn vriendin was of op de passagiersstoel, of helemaal niet in de MX-5 te vinden. Ze is van het type “A naar B-auto”. Dan heb je weinig achter het stuur van een MX-5 te zoeken. Je voelt alles op de weg, je moet drempels met feeling nemen en op snelheid is de Mazda niet heel comfortabel te noemen. Liefhebbersauto is hier het juiste woord.

Bijna alle gereden kilometers zijn tot nu toe voor de lol. De MX-5 is geen fijne auto voor de Hollands woonwijken (want, drempels) en het is ook geen ideale kandidaat op de snelweg (veel herrie in de cabine). De auto komt het lekkerste tot zijn recht op N-wegen of op een dijk. Het maakt niet uit hoe smal de weg is. De auto is zo klein dat je altijd eenvoudig aan de kant kunt gaan voor tegemoet komend verkeer. Naar een verjaardag of even iets ophalen of wegbrengen zijn de ideale excuses om de MX-5 te pakken.

Het is een roadster en wat mij betreft mag, nee moet het dak dan ook zo veel mogelijk open. Sowieso zijn open auto’s goed vertegenwoordigd in de Autoblog Garage. Dankzij stoelverwarming in combinatie met een windrek kun je zelfs in de winter probleemloos open rijden. Een muts of handschoenen waren afgelopen winter niet nodig. Een petje bleef altijd thuis. Sorry, ik ben absoluut geen petje-in-een-cabrio-rijder.

Het leukste zijn de weekendjes weg. Zo zijn m’n wederhelft en moi in 2019 onder andere naar Hamburg geweest. De bagageruimte is en blijft een uitdaging met dit soort auto’s. Het voordeel is dat je ook weer minder hoeft te sjouwen naar de hotelkamer. Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid voor 2020. Een weekendje naar het buitenland zit er niet in en dat zal dit voorjaar zeker niet gaan gebeuren.

De aandrijflijn van de MX-5 is mij tot nu zeer positief bevallen. De 2.0-liter SkyActiv is vlot en is mede door het lage gewicht alles behalve een zuipschuit. Zelfs als je lekker aan het boenderen bent. Het gemiddelde verbruik staat na al die gereden kilometers op 6.9l/100 km. Het lijkt nu net of ik er als een saaie trut mee rij, maar de MX-5 ND is écht zo zuinig. Men omschrijft een sportieve auto met een laag gewicht als een kart. Dat is zeker zo in het geval van de ND. Een kart waar alles op en aan zit welteverstaan.

Mods

In standaard trim is de MX-5 ND een ietwat brave auto in mijn ogen. Alsof Mazda 80 procent heeft gedaan en jij als bezitter de rest mag afmaken. Met die opdracht in het achterhoofd is de ND aangepakt. Toen ik de auto kocht was de roadster al verlaagd. Het voorzetje was dus al gegeven. In samenwerking met een aantal partijen zijn we verder gegaan. In eerdere artikelen hadden jullie het CM Customs Alcantara-stuurwiel al kunnen zien. Net als de kleinere antenne, achterspoiler en windrek van Cabrio Supply. In samenwerking met de laatstgenoemde partij hebben we nog een mooie aanpassing kunnen doen. Daarvoor moeten we naar de voorkant van de auto.

De MX-5 ND heeft standaard een horizontale grille die ook vrij open is. Het nadeel is dat er troep tegen de radiator komt en achter de voorbumper verdwijnt. Via Cabrio Supply heb ik de RF Spyder Grille laten monteren. De montage is gedaan door SPBA in ’s Gravendeel. Met het verwijderen van de voorbumper kwamen onder andere steentjes en zelfs een sigarettenfilter tevoorschijn. Deze grille is een stuk dichter en heeft bewezen veel minder troep door te laten.

De oude grille

De nieuwe grille

Meevallers en tegenvallers

In een eerder artikel kwamen de voor- en nadelen van de Autoblog Garage Mazda MX-5 ND al voorbij. Op basis van één jaar bezit is daar niet veel verandering in gekomen. Ik denk dat dit de beste keuze is voor een moderne (open) sportauto met een kleinere portemonnee. Je hebt achterwielaandrijving, een sper (op de 160 en 184 GT-M), een laag gewicht en mooie materialen aan boord. Cruise control, stoelverwarming en het Bose-geluidssysteem maken het tot een auto die ook leuk is om rustig te rijden. In Soul Red Crystal heeft de MX-5 vooral aantrekkingskracht op kinderen, die papa of mama aan de hand trekken en wijzen naar de auto.

Een tegenvaller is dat de materialen duur kunnen zijn om te vervangen. De motorkap is van aluminium en de voorruit is van speciaal dun glas om enkele voorbeelden te noemen. Een goede autoverzekering is geen overbodige luxe. Ook moet je jezelf even instellen op met wie je mede Mazda bezitters zijn. Serieus. De keren dat ik bij mijn dealer kwam zaten er altijd 65+ers een nieuw model samen te stellen.

De eerste rit van 2020

In het paasweekend kwam de Mazda MX-5 ND naar buiten en ben ik solo gaan toeren. Niemand op de passagiersstoel. Gewoon me, myself & I op zoek naar wat leuke bochten. Na een milde winter was er direct weer een glimlach op m’n gezicht te zien. Dak open, zonnebril op en gaan met die banaan. Met al dat thuiswerken is niets zo fijn als even wat bochten aanvallen met je vierwieler (of misschien in jouw geval, tweewieler). De grip lijkt oneindig en het gaspedaal vloeren is bijna ongevaarlijk. De soundtrack is oké voor een viercilinder. De 2.0-liter zal je echter nooit doorhalen voor een uitzonderlijk geluid.

En nu?

Niets is zo veranderlijk als het weer. Of in mijn geval: niets is zo veranderlijk als de interesse van een petrolhead. Ik koop mijn auto’s voor een periode van circa 12, 24 of maximaal 36 maanden. Daarna ben ik meestal weer nieuwsgierig naar wat anders. Door de coronacrisis komt de Mazda MX-5 ND bovendien minder uit de virtuele Autoblog Garage dan ik zou willen. Een vakantie naar het buitenland zit er voorlopig niet in. Daarnaast is de auto na alle uitgevoerde mods ‘af’ in mijn ogen. Wat een leuke opvolger zou zijn? Daar ben ik nog niet helemaal over uit! De kans is aanwezig dat de roadster nog een jaartje gaat blijven.