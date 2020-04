Van Mossel verwacht schaarste op occasionmarkt

Wie op zoek is naar een occasion, kan misschien dus maar beter snel gaan kopen voor de schaarste op de occasionmarkt toeslaat…

Geen productie, ook geen vraag. De impact van het coronavirus op de automarkt is inmiddels wel bekend. Althans, niet voor iedereen. Eric Berkhof, algemeen directeur van Van Mossel, zegt namelijk bij de BNR Nationale Autoshow dat het wel meevalt met die teruggelopen vraag. Qua nieuwe orders voor nieuwe auto’s zitten zijn 180 vestigingen op 91 procent van normaal. Niet slecht, dus. De interesse in gebruikte auto’s is wel meer afgenomen, al zit hij inmiddels op zo’n 85 procent van normaal.

Voor Van Mossel is dat natuurlijk nog redelijk fantastisch nieuws, al is dat voor de occasionliefhebber die nog een nieuwe bolide zocht, misschien minder goed nieuws. De groep zegt namelijk nu zo’n 20 tot 30 procent minder gebruikte auto’s binnen te krijgen. Het aanbod loopt dus verder terug dan de vraag. Op den duur gaat dat natuurlijk voor schaarste zorgen op de occasionmarkt, zo denkt ook Berkhof.

Maar of dat ook tot duurdere occasions gaat leiden? “Nou, ze worden zeker niet goedkoper. Ik denk dat nu een goed moment is om een gebruikte auto te kopen”, aldus Berkhof. Een paar weken terug voorspelde ACEA-topman Eric-Mark Huitema al dat er straks meer vraag zal zijn naar auto’s, wat nog meer sterkte geeft aan de woorden van de Van Mossel-baas.

Berkhof denkt overigens niet dat er straks ook een schaarste bij nieuwe auto’s zal ontstaan. Hoogstens dat de levertijd wat langer wordt, naar zes tot acht weken, bijvoorbeeld. Uiteindelijk rolt de auto immers gewoon van de band.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Olav Mol vertelt over zijn zelfbedachte F1-kalender en verenigingen discussiëren over de vraag of de bijtelling op EV’s volgend jaar nou wel of niet naar 12 procent moet.

Foto: Turbo 3.6 van @Kuifje, via Autojunk.nl.