Milieuvriendelijke Hummer heeft nu al problemen

Net wanneer GM komt met een milieuvriendelijke Hummer, komt het eventjes niet uit.

Het is natuurlijk van de zotte wat General Motors met Hummer heeft gedaan. De Hummer H1 was nog een afgeleide van een militair voertuig, maar de H2 en H3 waren pure verspilling.

Je kon er namelijk niets mee. Het was het automobiele equivalent van een Jerobaum-fles met Roederer Cristal over de vloer strooien. Ja: je kan het doen. Dat wil nog niet zeggen dat het je het ook moet doen. Een Hummer was volkomen nutteloos. En nu? Nu komt Hummer terug als elektrisch ‘automerk’…

Elektrische trend

Maar elektrisch rijden is natuurlijk ook een trend tegenwoordig. De Tesla Cybertruck bewijst dat milieu absoluut niet meer van belang is. Het gaat om groot, zwaar, lomp en snel. Dat zijn de verkeerde beginselen voor een milieuvriendelijke auto. Het blijft verspilling van energie. Tsja, dus als Tesla een loodzware en nutteloze pick-up kan maken, dan moet Hummer een wereldverbeterende Hummer op de wereld kunnen zetten.

Vergeeft u mij de veel te lange intro. Het is gewoon moeilijk om het te bevatten dat Hummer het ‘groene’ merk wordt. Eerst gaat men Raiders een Twix noemen en nu dít. En het is niet dat het lange-termijn planning is. Hummer komt namelijk heel snel alweer terug. Iets te snel voor General Motors, waarschijnlijk.

Coronavirus

Want ondanks dat Donald Trump het coronavirus kan overschreeuwen en de economie weer een impuls gaat geven door door hun lockdown op te heffen, ziet GM het nog somber in. Zij hadden namelijk op 20 mei een evenement gepland. Dat moest de datum worden dat de milieuvriendelijke Hummer nieuw leven ingeblazen zou worden. Dat gaat nu dus definitief niet door. Wanneer de introductie wel gaat volgen, is nog niet bekend.

Sublabel

Overigens keert Hummer als een soort sub-label terug. Hummer moet het milievriendelijke label worden van GMC, bouwer van luxere GM pickups en SUV’s. De Hummers moeten gebouwd worden in de Hamtramck-fabriek in Detroit. Bij deze fabriek zullen alleen maar elektrische auto’s van de band rollen. De GMC Hummer moet het antwoord worden op de nog te verschijnen elektrische Ford F-150, Rivian R1T en de Tesla Cybertruck.