Autoblog Garage: van rood naar groen met de MINI Cabrio

Hoe gaaf de rode MINI Cooper S cabriolet ook was, hij moest het veld ruimen in de Autoblog Garage.

Er zit namelijk geen stoelverwarming op. Geintje natuurlijk, maar ik wist wel zeker dat de volgende het in ieder geval wel zou hebben. Ik ben sowieso al een fan van stoelverwarming, maar in een cabrio is het echt mega-afzien zonder warme billen. Kan echt niet. Voor de restwaarde en het leasetarief overigens ook niet: met stoelverwarming daalde het leasetarief.

De echte reden was dat het contract van de rode al weer afliep. Verlengen was een optie of we konden de MINI configurator aanzwengelen om een nieuw exemplaar samen te stellen. Dat blijft een bizarre luxe van (private) lease: het “gratis” winkelen op de site van je favoriete automerk. Natuurlijk betaal je er ergens voor. Is het niet via de bijtelling, dan is het wel via een hogere leasetarief. Toch voelt het anders om niet direct de 795 euro voor de dubbel gestikte schapenleren bougiehouders af te tikken. Kan natuurlijk ook aan mij liggen, maar dat hoor ik dan graag in de comments.

Echt zat waren we de MINI cabrio zeker ook nog niet, het is de perfecte auto voor erbij. Als je tenminste niet op zoek bent naar ruimte en/ of praktische gebruiksmogelijkheden. De bagage kan perfect door de bagagesleuf, daar passen zelfs boodschappentassen makkelijk in. Bij het eruit halen, moet je ze wat meer begeleiden. Maar goed, dat is een gratis workout. Win-win.

De MINI Cooper S Cabriolet verliet de Autoblog Garage ook nog wel eens met mij achter het stuur. Het is niet mijn auto, maar voor sommige ritjes is de MINI cabrio gewoon erg lekker. De Cooper S Cabrio heeft het bekende twee liter BMW blok wat goed is voor 193 pk en 280 Nm koppel. Aangezien we kozen voor de Automatische sporttransmissie met dubbele koppeling en stuurschakeling is het sprintje naar de 100 in 7,1 seconde gedaan. De topsnelheid zou 228 km/u moeten zijn, maar de cabrio is niet de auto om dat nou eens mee uit te proberen.

Liever genieten van het roffeltje in de uitlaat. Het is direct al bij de start duidelijk dat de Cooper S niet de instapper uit de range is. Dat is gewoon serieus goed gedaan voor het soort auto. Qua rijden is de Cooper S ook leuk genoeg, hoewel je niet overmoedig worden. In deze trim is de MINI eerder vlot dan dat je iedere stoplicht sprint gaat winnen.

Emerald Grey met Leer Chester Malt Brown

Eerlijk gezegd leek het mij persoonlijk een tikje too much. Emerald Grey is smaragd grijs, dus een grijs-groenige kleur. Een kleur die alleen mooi is als die schoon is, anders wordt het nogal smoezelig. Het donkerbruine leer is ook relatief uitgesproken. Als het aan mij lag, waren we voor de veilige keuze gegaan: zwart leer. Gelukkig heb ik hier thuis duidelijk niet de broek aan en was het bovendien ook niet mijn auto. Dus prijkt er in de virtuele Autoblog Garage nu een Emerald Grey MINI Cooper S Cabriolet met Leer Chester Malt Brown.

Enige verbeterpuntjes die ik zelf nog wel heb: er zou misschien wel een streepje op mogen. Een MINI zonder strepen voelt tenslotte bijna kaal toch? Het scheelt ook dat we nu niet de MINI Yours cabrio-kap hebben. Dat is het cabrioletdak met de Union Jack erop die de rode MINI Cooper S cabrio wel had. Dat vond ik altijd een gimmick, maar nu we een dak zonder hebben, mis ik hem weer.

Tikje lawaaiige kap

De kap is ook niet het echt fantastisch geïsoleerd. Tochten doet die niet en kou en regen komen niet binnen. Lawaai daarentegen, het is gedeeltelijk letterlijk een tentdoek. Voor degenen die voor het eerst gaan kamperen met hun vriendje of vriendinnetje. Als mensen je niet kunnen zien, betekent het niet dat ze je niet kunnen horen.

Nog een nadeeltje dan. De achterbank staat bijna kaarsrecht, een klein beetje hellingshoek was een stuk fijner geweest. Het is een trucje om wat meer ruimte te creëren, maar erg lekker zit dat natuurlijk niet. Het is een vierzitter en toevallig zijn er ook zo veel gezinsleden in huize Karssen. Kortom: ik was het bokje en kon een keer achterin plaatsnemen. Dat was dus één keer en hopelijk nooit meer. Gelukkig vinden de twee vaste achterbewoners het allemaal minder problematisch. Tenminste zolang ze een telefoon in de handen gedrukt krijgen om zelf te bepalen welke muziek er via Spotify wordt afgespeeld.

Zoals op de foto te zien is heeft de MINI ook het vrij prijzige John Cooper Works Trim Pakket ( € 3.250,06). Had voor ons niet gehoeven, maar restwaarde-technisch en dus ook leaseprijs-technisch is het vrij gunstig. Het ziet er ook wel ietsje dikker uit. Het Serious Business pakket mocht er ook op: van grote touchscreen navigatie, Apple Carplay, PDC, Harman Kardon audio tot aan de erg coole Union Jack achterlichten.

Hopelijk kunnen we er in de zomer meer van genieten dan nu. Want net als in vele andere Nederlandse huishoudens staan de auto’s nu vooral veel op de oprit. Mooi te wezen, dat gelukkig wel en dat is ook wel weer wat waard.