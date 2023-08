Buitenkansje: koop een Dakar voor weinig

Wil je wel een Dakar, maar heb je geen drie ton op je bankrekening? Dan is dit de auto voor jou.

Een Porsche 911 Dakar wil je gewoon hebben. Niet omdat ‘ie beter rijdt dan een 911 Carrera. Ook niet omdat je zo nodig off-road moet met een 911. Maar gewoon omdat ‘ie ontzettend cool is. Er zijn alleen twee nadelen: hij kost minstens drie ton en hij is al uitverkocht.

Maar niet getreurd, we hebben echter een alternatief gevonden voor degenen met een iets kleiner budget. Op onze favoriete Duitse website (Mobile.de) vonden we namelijk een Volkswagen Beetle ‘Dakar’. En die is bijna net zo cool als een 911 Dakar.

De Beetle en de 911 hebben qua design een gemeenschappelijke voorouder, dus de Rothmans Roughroads-livery laat zich uitstekend vertalen naar deze Volkswagen. Liveries kunnen er soms een beetje geforceerd uitzien, maar dat is hier zeker niet het geval.

Ook al staat deze Beetle Dakar te koop in Duitsland, het betreft gewoon een Nederlandse auto. Het is een projectje van WrapCity. Dat is geen onbekende, want zij hebben destijds onze Swift duurtester gedaan en de eigenaar zit binnenkort ook in Mijn Auto.

Als basis voor deze Beetle Dakar is de enige juiste versie gekozen: de Beetle Dune. Dit is standaard al een quasi-Dakar, met wielkastverbreders en een fractie (1 centimeter) meer bodemspeling. Om de Dakar-look compleet te maken heeft deze Beetle ook extra dikke banden gekregen, in combinatie met kleinere velgen.

De motorisering is een stuk minder spannend dan het uiterlijk. Het gaat om de instapversie. Waar de Beetle ook geleverd is met de 2.0 TSI uit de Golf GTI, is dit een 1.4 TSI, met een bescheiden 105 pk.

Snel is deze Beetle Dakar dus niet, en we twijfelen ook aan de “sehr gute Offroadeigenschaften” waar de advertentie over spreekt. Dat het “eine Hingucker” is klopt dan weer helemaal. En dat is genoeg reden om deze auto te kopen. Dat kan voor €15.750 op Mobile.