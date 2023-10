Autoblog Garage: introductie Lexus RX 500h duurtester

We hebben een dikke nieuwe duurtester: een RX 500h, de Lexus-tegenhanger van de X5 en de GLE.

Het is alweer een tijdje geleden dat we een duurtester hadden zonder stekker. Als het geen volledig elektrische auto was, dan was het wel een plug-in hybride. We hebben nu echter weer een duurtester zonder stekker. Oké, het is wel een hybride, maar géén PHEV.

We willen graag aan jullie voorstellen: de Lexus RX 500h. Dat is de dikste versie van de RX en het getal ‘500’ klinkt natuurlijk veel belovend. Je verwacht dan een V8, of toch minstens een V6. Helaas is er op dat punt een kleine teleurstelling: in tegenstelling tot de LC 500h en de LS 500h (die beide een V6 hebben), heeft de RX 500h een vierpitter.

Techniek

Ook topmodellen hebben tegenwoordig dus viercilinders, maar dat betekent niet dat de RX 500h een lullige auto is. Dankzij een turbo en twee elektromotoren levert de RX 500h 371 pk en 551 Nm aan koppel. Daarmee hebben we dus weinig te klagen.

In tegenstelling tot de RX 350h en de RX 450h+ heeft de RX 500h géén CVT, maar gewoon een conventionele automaat. In deze Lexus dus geen geloei. Nu valt dat bij de RX 450h+ en NX 450h+ (onze vorige Lexus-duurtester) op zich wel mee, omdat die niet enorm veel toeren hoeven te maken.

Op deze achterkant van deze Lexus prijkt een ‘DIRECT4’-badge en ook dat is uniek voor de topversie. DIRECT4 is een slim vierwielaandrijvingssysteem, dat afhankelijk van de omstandigheden meer aandrijfkrachten naar achteren of juist naar voren kan sturen.

Wouter heeft de RX 500h vorig jaar al aan een rijtest kunnen onderwerpen en was daarin best wel enthousiast over de aandrijflijn. De eerste indruk van deze auto was dus goed. Nu gaan we kijken hoe de Lexus RX 500h op langere termijn bevalt.

Formaat

Het is wellicht goed om het nog even over het formaat te hebben. Niet iedereen weet immers wat het verschil is tussen een UX, een NX, een RZ en een RX. En vanaf de foto’s is het formaat lastig in te schatten. Sterker nog: plaatjes zijn een beetje misleidend, want daarop lijkt deze Lexus kleiner dan dat ‘ie in werkelijkheid is.

Op de foto’s zou je de RX aan kunnen zien voor een auto van RAV4-formaat, maar met zijn lengte van 4,89 meter schurkt de RX tegen auto’s als de BMW X5 en de Mercedes GLE aan. Dat zijn natuurlijk de geijkte (lees: saaie) keuzes in dat segment, wat de Lexus RX een leuke outsider maakt.

Twee opties

De Lexus ziet er in ieder geval anders uit dan de Duitse concurrentie, dat is een ding wat zeker is. Dat geldt helemaal voor ons exemplaar, want deze RX is uitgevoerd in de kleur Sonic Copper. Koperachtige tinten zie je tegenwoordig bijna nooit meer op auto’s, dus alleen daarom is het al een gaaf kleurtje.

Daarmee hebben we meteen één van de twee opties te pakken die onze duurtester rijk is. Voor deze premium metallic lak betaal je €1.995 extra. Hetzelfde geldt voor het panoramadak, wat eveneens een optie is van €1.995.

F Sport Line

Daarmee hebben we de volledige optielijst behandeld, want alles wat er verder op zit is standaard op de RX 500h. En dat is aardig wat, want deze versie is altijd uitgevoerd als F Sport Line, het hoogste uitrustingsniveau.

Qua looks betekent dit dat je extra agressieve bumpers krijgt, 21 inch F Sport-velgen en ‘zwart chromen’ raamlijsten. Als je liever een chique look wil met zilverkleurige raamlijsten, dan is dat helaas niet mogelijk op de RX 500h. Dat is geen enorme ramp: deze Lexus leent zich wel voor een sportieve look.

Een interessant optie die inbegrepen is bij de F Sport Line is Dynamic Rear Steering, oftewel meesturende achterwielen. Dat is wel prettig bij een auto van deze afmetingen. Dit krijg je overigens, net als het DIRECT4-systeem, alléén bij de RX 500h.

Naast de specifieke F Sport-accessoires krijg je ook alle opties van de lagere uitrustingniveaus, wat een aardige waslijst is. Je krijgt bijvoorbeeld stuurverwarming, stoelventilatie, een head-up display, Mark Levinson-audio met 21 speakers en Remote Park Assist, om maar een paar dingen te noemen.

Prijs

Voor dat alles moet je wel diep in de buidel tasten: in totaal kom je uit op €133.985. Dat valt niet mee voor een viercilinder hybride… Omdat onze auto slechts twee opties heeft is de vanafprijs ook niet veel lager. Voor minder dan €131.990 heb je geen RX 500h.

De RX 500h wordt in Nederland flink afgestraft om het feit dat het geen plug-in is, want de RX 450h+ is er al vanaf €84.995. Dan heb je wel een minder rijk uitgeruste versie, maar alsnog is het verschil significant te noemen.

Of de Lexus RX 500h ondanks het gepeperde prijskaartje de moeite waard is? Daar gaan we de komende tijd achter komen. Wordt vervolgd!