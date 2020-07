Is de eerste getunede Mustang Mach-E een feit?

RTR heeft een teasertje online geplaatst die te linken is aan een eerder ‘uitgelekte’ video van een getunede Mustang Mach-E.

Elektrische auto’s maken de tuningwereld tamelijk interessant. Bij een benzineauto is het immers nogal eenvoudig om bizar veel pk uit een blok te kunnen trekken. Soms kan dit door simpelweg de ECU aan te passen, maar anders moet je er onderdelen voor gaan aanpassen. Grotere turbo’s, ander luchtfilter, zulk soort zaken.

Bij een elektrische motor valt er niet bijzonder veel te tunen. Ja, ook hier zou je met een computer aan de slag kunnen gaan, maar een turbo aan een Tesla Model 3 hangen heeft niet zo heel erg veel zin. Daarom zie je dat de meeste tuning aan elektrische auto’s vooralsnog vooral cosmetisch van aard is, maar dat er onderhuids qua pk’s nog niet zo heel erg veel spannende dingen gedaan worden.

Zou het met de Ford Mustang Mach-E anders kunnen zijn? Volgende week dinsdag komen we daarachter. RTR laat dan namelijk horen wat ze met een getunede Ford Mustang Mach-E hebben gedaan. Althans, dat is het vermoeden. Eerder deze week hebben ze namelijk onderstaand Instagram-filmpje gedeeld. Je hoort een benzinemotor, maar ook heel duidelijk de whine van een elektrische motor. Het blauwe paard doet ook vermoeden dat het hier om een getunede Mustang Mach-E gaat.

Dat vermoeden wordt versterkt door onderstaande video. Hier zien we hoe een getunede Mustang Mach-E burnouts doet op een leeg stuk asfalt. En luister eens goed? Dat geluid lijkt wel verdacht veel op het geluid van het Instagram-filmpje. Ook de beelden van de twee video’s komen aardig overeen.

Maar wat zien we in het ‘toevallig opgenomen’ YouTube-filmpje? Nou, vrij weinig. Althans, de getunede Ford Mustang Mach-E heeft geen voor- en achterbumpers. Ook lijken de ruiten te zijn verwijderd. Gaat RTR hier vooral focussen op gewichtsbesparing, of hebben ze daadwerkelijk motorische veranderingen doorgevoerd? Dat blijft nog gissen. Maar volgende week, dan weten we meer.