Zó gaat jouw interieur er over een paar jaar uitzien

Althans, als je een nieuwe auto koopt. In dat geval gaat dit over een paar jaar je nieuwe interieur zijn.

Als we het hebben over hoe sexy een auto is, dan gaat het voornamelijk om de buitenkant. Er zijn meer dan genoeg auto’s die je eigenlijk niet wil kopen, omdat het exterieur er zo vreemd uitziet. Neem de eerste generatie Porsche Panamera, als voorbeeld.

En dat is best raar, als je er even bij stilstaat. Want als het goed is, ga je die buitenkant niet zo vaak zien. Je zit eerder veel vaker in de binnenkant van de auto. Moet juist daar niet de focus op liggen? De mannen en vrouwen van Yanfeng zullen het hier ongetwijfeld mee eens zijn, zij zijn namelijk de grootste auto-interieurproducent ter wereld. BMW, Tesla, Ford, ze kloppen allemaal aan bij dit bedrijf waar je waarschijnlijk nog nooit eerder van had gehoord.

Onlangs lieten deze mannen en vrouwen hun nieuwste conceptmodel zien: de XiM21. Bij de BNR Nationale Autoshow was CTO Han Hendriks aanwezig, om meer te vertellen over dit concept. Allereerst: het is niet een of ander vaag studiemodelletje, Hendriks verwacht alle onderdelen van het interieur binnen een paar jaar op de markt te kunnen brengen.

Het eerste dat opvalt, is het gebrek aan knoppen. Nu is dit een trend die we wel meer in auto’s hebben gezien, maar XiM21 neemt het wel vrij extreem. Er lijken alleen nog knopjes te zijn voor de ramen, voor de rest gaat het allemaal via schermen. Daarbij denkt Yanfeng naar eigen zeggen ook aan de functionaliteit: de knopjes die je onmiddellijk nodig hebt, zijn meteen zichtbaar. Oh, en de alarmlichtenknop, die moet verplicht als ‘ouderwetse’ knop beschikbaar blijven.

Over die schermen gesproken, Yanfeng voorziet een nabije toekomst waarin iedere auto er vijf stuks heeft. Drie voorin, twee achterin. Dit moeten ook niet zomaar schermen zijn, maar OLED-schermen. Deze schermtechniek kennen we van smartphones en bepaalde televisies, het voordeel hiervan is een verbeterd contrast en dunnere panelen.

De auto beschikt tot slot ook over losse stoelen waarvan de rugleuning tot 63 graden plat kan klappen en de benen omhooggaan. Denk aan wat je in Maybachs vaak ziet. Deze stoelen zijn vooral bestemd voor de Chinese markt, al denkt Yanfeng ze ook te kunnen gebruiken voor een toekomst met autonome auto’s.

Medio 2021 gaan de eerste onderdelen van het concept in productie. Bij andere autofabrikanten, welteverstaan. Welke autobouwer wat gaat doen is niet duidelijk. Hendriks kon nog niet zeggen wie allemaal orders voor wat had afgenomen. We zullen dus gewoon moeten wachten en zien wat we straks in auto’s herkennen.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Steven van Eijck van de RAI Vereniging voorspelt dat de tweede helft van het autoverkoopjaar nog positief uit kan vallen. En Wouter rijdt in de volledig elektrische Lexus UX 300e.