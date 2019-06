Autoblog Garage: 12 maanden MINI Countryman Cooper

Waarvan maar 3 in ‘Autoblog tijd’ maar toch tijd voor de volledige terugblik.

Countryman, why?

Als je echt geen idee hebt dan moet je deze video maar eens kijken waarin Wouter en ik het haarfijn doornemen. Maar in het kort kwam de Countryman voor de deur te staan omdat de MINI Cooper S 5-deurs die we ervoor in Private Lease reden, ingeleverd moest worden. Reden om dus aan het jasje te trekken van de MINI dealer in Rotterdam met de vraag voor een nieuwe auto. De eisen waren inmiddels iets veranderd, het SUV/Crossover virus was immers ook bij ons toegeslagen maar het moest zeker weer een automaat worden. In 2018 was er in mei voordeel op de voorraad Countryman-nen in Nederland dus die ging het worden. Het maandelijkse tarief leek ook in orde, zo rond de € 450 per maand voor 12 maanden bij 10.000 km.

Al wat nog plaats diende te hebben was een proefrit. En toen ging het mis. De vrouw des huizes wist naast haar duidelijke mening over het uiterlijk van de Countryman zich ook nog te herinneren dat de standaard stoelen van de MINI Cooper 3-deurs die we drie jaar eerder hadden niet zo bevielen. Dus het moesten minimaal de comfortstoelen worden. Insiders weten dan dat je direct het Chili pakketje mag aanvinken bij MINI. Maar van aanvinken was geen sprake. Voorraadvoordeel betekent kiezen uit de bestaande voorraad…

Lang verhaal kort, zo zaten we ineens voor € 520 per maand in een vol uitgeruste MINI Countryman Cooper automaat met zwarte 18inch, panoramadak, etc. met een catalogusprijs van ruim € 44.000, – .

Private Lease. Dat is toch onnodig duur?

Na de Mijn Auto video van de Countryman zag ik al wat reacties onder de video die ik de afgelopen jaren vaker ben tegengekomen. Waarvan bovenstaande vraag in verschillende varianten meerdere malen is voorbij gekomen. De varianten? Van ‘als je een auto niet kunt betalen dan moet je hem niet rijden’ tot ‘ja, natuurlijk is het duurder dan gewoon kopen want ze moeten er iets aan verdienen’. Ik maak me geen illusie dat ik alle criticasters de mond ga snoeren in de reacties onder dit artikel, ik kan alleen maar aangeven hoe ik er zelf in sta.

Het mooie aan Private Lease vind ik dat je weet waar je aan toe bent. Je krijgt een nieuwe auto en alle kosten op brandstof na zijn inbegrepen. Het nadeel is dat je van tevoren moet aangeven hoe lang je met die auto wilt rijden, want daar wordt het tarief op berekend. Mijn persoonlijke oplossing voor dat vraagstuk is gewoon een korte termijn kiezen. In mijn geval ben ik het meestal met een auto wel weer zat na 12 maanden. Net zoals er mensen zijn die elk jaar een nieuwe auto kopen en hem vervolgens bij de dealer weer inruilen.

Kiezen voor een korte periode betekent eigenlijk altijd een hoog maandbedrag, als de leasemaatschappij dit al wil aanbieden. Vandaar dat de rekensom in mijn hoofd alleen maar klopt wanneer er een echte actie is. Ik pak even het voorbeeld van de 5-deurs Cooper S automaat die ik voor de Countryman reed. Dat betrof ook een voorraadvoordeelactie. Cataloguswaarde van die auto was in 2017 € 46.000,- , Private Lease tarief voor 12 maanden / 10.000 km was destijds € 450 per maand. Rekent u even mee? 12 maal dat bedrag is een kleine 5,5 duizend euro na 1 jaar. Het enige vergelijk dat ik heb is de wetenschap dat deze auto na afloop van mijn leaseperiode voor € 33.000,- de showroom in ging (en hij is voor minder verkocht).

Ik kan jullie verzekeren dat dit niet de inruilprijs geweest zou zijn voor mij wanneer ik hem kwam terugbrengen bij de dealer na 1 jaar. OK zeg je dan, maar dat voorraadvoordeel had je ook gekregen bij koop. Dat is waar. Laten we zeggen € 4.000,- korting bij koop. Dan nog hebben we het over afschrijving bij koop van tussen de €9.000,- en €11.000,- . Dan hebben we het nog niet de verzekering en wegenbelasting (onderhoud is nihil bij 12 maanden/10.000 km). Reken daarvoor ook nog eens een ruime € 1.000,- per jaar in totaal.

Had ik al gezegd dat ik in totaal in dat jaar € 5.500,- betaalde…? Ja, absoluut gezien heel veel geld en ja je kunt goedkoper rijden met een andere auto, maar deze auto 12 maanden rijden voor minder geld? Lijkt me lastig. Nog even een laatste opmerking over die Private Lease, de kilometers. De Countryman en de Cooper S daarvoor werd alleen maar ingezet voor privé-kilometers, dus 10.000 km was voor ons voldoende. Nou eigenlijk niet natuurlijk want ik ga er uiteindelijk altijd een paar duizend kilometer overheen. Dus let op de prijs van meer gereden kilometers. In het geval van MINI is dit telkens circa 6 cent per kilometer. Ik verwacht dus over een paar weken een afrekening van rond de € 180 voor de 3.000 km die ik dit afgelopen jaar teveel heb gereden. Geen kilometer-anxiety in dit huishouden voor dat tarief!

Voor een Countryman Cooper kiezen in plaats van de lage 5-deurs variant betekent op stap zijn met ruim 200 kg meer. We hoeven er niet omheen te draaien, dat voel je. Komend uit een Cooper S 5-deurs is dat natuurlijk helemaal schrikken. Maar al vlot was de familie hier aan gewend want waar de 5-deurs uitnodigde tot sportief gedrag op de gemeentelijke rotondes doet de Countryman dat niet. Gewenning ging snel maar de herinnering aan de vlotte Cooper S bleef toch pijnlijk lang hangen. Terug naar de Countryman. Die 200 kg extra (1.365 kg ledig gewicht) zorgen in combinatie met de automaat (onze Cooper beschikt nog niet over de dubbele koppeling variant) voor een stevig verbruik van 7,8 liter per 100 km, met 1 liter Euro 95 kwamen we dus gemiddeld 12,8km ver. Dat kan veel beter, maar aangezien veel ritten stadsverkeer betroffen niet dramatisch.

De Countryman start altijd in de Normal modus, je kunt kiezen voor Eco of Sport. Die laatste zorgt eigenlijk niet voor een merkbaar snellere auto. De gasreactie in Sport voegt eigenlijk naar onze mening vooral ongemak in comfort toe, dus we lieten die vaak achterwege. Grappig is dat hetzelfde blok van de Cooper, de 3 cilinder met 1,5 liter en 136 pk in de 118i van BMW wel veel vlotter is in de Sport stand in vergelijking met de basis stand. Maar dat terzijde.

Qua gebruiksgemak stelde de Countryman niet teleur. Natuurlijk ruimte genoeg, ook achterin en in de kofferbak. Ook bekend was dat de opbergruimtes niet uitblinken in praktisch gebruiksgemak. Alles is te rond voor de Smartphones van 2019, die kun je dus eigenlijk nergens kwijt, monteren ergens op het dashboard kan je hem ook lastig door alle ronde vormen. Luchtroosterhouder? Vergeet het maar op de Countryman.

De fraaie zwarte 18 inch velgen in combinatie met de runflat-banden zorgden voor een grote afwezige: comfort! Natuurlijk, het is een MINI, maar hadden we niet voor de SUV variant daarvan gekozen? Het instructieboekje van de MINI liet een gewenste 2,8-2,9 bar druk in de banden zien. Ik kan jullie verzekeren dat ze daar precies 1 week op hebben gestaan. Maar nadat wij en de Countryman een kleine maand aan elkaar hebben moeten wennen was het eigenlijk voornamelijk een jaar zonder grote gebeurtenissen. Een lekke band en een veiligheidsrecall waren de enige twee zaken die wat aandacht vroegen. De recall betrof een niet gemonteerd hitteschild en de lekke band was geplugd 1 dag voor de vakantie naar Frankrijk.

Maar concluderend: 18 inch doet het comfort geen goed. Daarnaast een recall, een lekke band, that’s it. Leuke uitstraling in deze uitvoering, maar we hadden op iets meer MINI rijbeleving gehoopt en dat is ook de reden dat we hem wel zullen missen, maar dat het ook prima is dat er binnenkort weer iets anders voor de deur staat.

Geen nieuwe Countryman voor ons als volgende auto. Eigenlijk vanwege 2 redenen. De eerste is dat ik gelukkig ben met Private Lease maar dat er op dit moment geen interessante aanbieding was op een Countryman. We zijn wel het merk MINI trouw gebleven. En binnenkort stappen we dus weer in een nieuwe waarvan we de komende 12 maanden nauwgezet gaan volgen. Binnenkort meer.

