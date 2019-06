Nederlanders en een eigen auto: we willen niet zonder

Het zit tussen onze oren.

Krijg de hardwerkende Nederlander maar eens uit zijn of haar eigen auto. In het huidige OV-klimaat zijn er nog te weinig goede alternatieven op de vertrouwde automobiel. Nederlanders staan er wel voor open om te kijken naar een andere vorm van mobiliteit, maar inleveren op comfort is er niet bij. Dat blijkt uit een onderzoek van ABN Amro. De bank stelde via onderzoeksbureau PanelWizard aan meer dan duizend landgenoten van 18 jaar of ouder een aantal vragen met betrekking tot deelmobiliteit.

In het onderzoek komt naar voren dat men openstaat voor Mobility as a Service (MaaS). Dat is een vervoersabonnement die toegang geeft tot allerlei vormen van openbaar vervoer. De eis is wel dat het net zo comfortabel moet zijn als autorijden. En daar zit het knelpunt. OV gaat simpelweg nooit zo lekker zijn als autorijden. Een paar meter naar je auto lopen, rijden naar de bestemming, en voor de deur parkeren is een luxegoed dat het openbaar vervoer voor heel veel mensen nooit zou kunnen bieden zonder dat het meer tijd gaat kosten.

Deelnemers aan het onderzoek stellen dat het huidige openbaar vervoer te duur is om als vervanging te dienen van een eigen vervoersmiddel. Een meerderheid van deze groep is wel bereid 200 euro per maand uit te geven aan een MaaS-abonnement. In het gunstigste geval, afhankelijk van je locatie, moet je met zo’n abonnement gebruik kunnen maken van deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. Wel stelt men dat het betaalbaar moet zijn en dat er geen gedoe is. Bijvoorbeeld één centrale app voor al die vormen van deelvervoer.

In de grote steden is deelmobiliteit in opkomst met onder meer elektrische scooters die je kunt huren met en app. Buiten de steden en met name buiten de randstad is echter heel wat nodig om MaaS van de grond te krijgen.

Fotocredit: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken