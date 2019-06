7 keer ‘dikke’ Volkswagen Polo op gele platen

Met een standaard Volkswagen Polo val je niet op in het verkeer. Deze Polo's doen dat zeker wel!

Wegens succes verlengd. Zo moet je deze serie zien. In het verleden behandelden we al de Volkswagen Golf en Caddy. Dit keer is het de beurt aan de Polo, ook een Volkswagen die in Nederland maar wat graag door eigenaren onder handen wordt genomen. Van nieuwer, tot het oude spul. Alles komt voorbij in dit artikel. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken. Gaan we.

Golf ambities

Deze Polo wil liever een maatje groter zijn



Mooi geel is niet lelijk

Een Polo met een kleurtje, wanneer zie je dat? De ABT-badge op de achterkant is alleen al goed voor 15 extra pk.



Proberen er iets van te maken

Deze generatie Polo is tegenwoordig een zeldzaamheid op de Nederlandse wegen. De eigenaar van deze Volkswagen probeert er nog wat van te maken.



Waar is de Mac?

Drempels schrapen voor ontbijt. Dit exemplaar doet het met liefde.



Doe-het-zelf-tuning

Een ander kleurtje, een nieuwe velg. Donkere achterlichten en een halve kooi. Gewoon doen waar je zin in hebt.



Bella Italia

Kijk, deze Polo met Alfa Romeo-ambities is makkelijk te vinden op de parkeerplaats!



Sneeuwwitje

Nog een slammed Polo, dit keer een wat frisser exemplaar. Kan zo naar Wörthersee treffen!