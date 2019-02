Private Lease ging in 2018 als een raket

Allemaal aan de nieuwe auto. Zonder deze direct af te betalen.

Het concept Private Lease verkoopt als een malle in Nederland. Steeds minder kiezen Nederlanders ervoor om een tweedehands autootje te kopen. Men opteert liever voor een kale nieuwe Polo voor enkele honderden euro’s per maand.

En ja, soms is Private Lease niet verkeerd. Zeker bij non-premium merken zijn af en toe leuke dealtjes te bespeuren. Wil je een auto als een nieuwe Mercedes A-klasse rijden dan mag echter de portemonnee getrokken worden. Met wat aankleding is 600 euro per maand een bedrag dat uit de configurator kan komen.

Uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen blijkt dat maar liefst 150.000 Nederlandse particulieren in 2018 kozen voor een leaseauto. Een stijging van bijna 50 procent in vergelijking met 2017. De opmars is enorm. In 2013 waren er nog maar 8.500 auto’s via een Private Lease constructie op de Nederlandse wegen te vinden. In vijf jaar tijd een verdubbeling maal achttien dus.

Gemak zal de voornaamste reden zijn. Ook het feit dat de buurman ziet dat jij een nieuwe auto voor de deur hebt staan is ongetwijfeld een factor. Een jong gebruikte auto kopen kan namelijk in vele gevallen goedkoper uitpakken in vergelijking met een Private Lease auto.

Men lijkt minder stil te staan bij de nadelen. Je gaat immers een contract aan voor één, twee, soms wel drie of vier jaar. In de glazen bol zien mensen ontslagen, scheidingen, ziektes of andere onverwachte zaken niet aankomen. Mocht om wat voor reden dan ook het contract verbroken worden, dan kan Private Lease een duur grapje zijn. Het ouderwetse ‘koop enkel wat je kunt betalen’ is in elk geval een motto waar uw auteur nog altijd fan van is.